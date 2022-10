La vuelta de Nadal al tour: París-Bercy y el Masters, sus compromisos oficiales antes de viajar a Latinoamérica para jugar cinco exhibiciones

escuchar

Rafael Nadal compitió por última vez el 5 de septiembre pasado: en el US Open, en Nueva York, cayó en los octavos de final frente al local Frances Tiafoe. Desde entonces y más allá de su breve pero emotiva participación en la despedida de Roger Federer (jugó un dobles con el suizo, en la Laver Cup, torneo de exhibición), el español no volvió a jugar oficialmente y su atención estuvo, lógicamente, centrada fuera del court. Junto con su esposa, Xisca Perelló, fueron padres por primera vez . Ahora, con sus días un poco más acomodados luego de un embarazo que sufrió complicaciones, el actual número 2 del mundo vuelve a pensar en el calendario tenístico y ya hay fecha de retorno.

La última aparición tenística de Nadal: el 23 de septiembre, en la despedida de Roger Federer, en la Laver Cup, en Londres Kin Cheung - AP

Rafa, de 36 años, campeón de dos Grand Slam individuales en la actual temporada (el Abierto de Australia y Roland Garros, que lo encumbraron al récord de 22 trofeos majors), se estuvo entrenando en los courts de su academia, en Manacor, y regresará al tour la semana próxima en París-Bercy , el último Masters 1000 del circuito. El torneo se disputa desde el 31 del actual hasta el 6 de noviembre. Luego de su cita en Francia, el exnúmero 1 del mundo tiene proyectado actuar en el torneo de Maestros, el ATP Finals, que se jugará en Turín del 13 al 20 de noviembre.

El Masters es el único trofeo de los “grandes” que Nadal no consiguió en su maravillosa carrera: jugó dos finales y las perdió (en 2010 ante Federer, en Londres, y en 2013, también en el O2 Arena londinense, pero frente a Novak Djokovic). Si Nadal gana el próximo Masters, en Turín, igualará la marca de Andre Agassi, que es el único tenista (hombre) en obtener todos los trofeos grandes: es decir los cuatro Grand Slam, la Copa Davis, el torneo de Maestros y el oro olímpico en singles.

El último partido oficial de Rafa Nadal fue el 5 de septiembre, en la caída ante Frances Tiafoe en los 8vos de final del US Open ANGELA WEISS - AFP

Una vez terminada la participación en el exclusivo certamen donde compiten las mejores ocho raquetas del año, Nadal (y una porción de su equipo) emprenderán un viaje por Latinoamérica, donde el mallorquín jugará cinco exhibiciones. Una de esas presentaciones será en la Argentina . El partido entre Nadal y el noruego Casper Ruud (actual 3° del ranking y finalista en los últimos US Open y Roland Garros) se disputará el 23 de noviembre, en el Parque Roca, en la Ciudad de Buenos Aires (ya comenzó la venta de entradas generales, en www.nadalenargentina.com).

Las certezas sobre los próximos compromisos tenísticos del Matador surgen el mismo día en el que España confirmó su formación para disputar las Finales de la Copa Davis, que será durante la misma fecha en la que Rafa estará jugando exhibiciones. Cinco veces ganador de la Ensaladera (2004, 2008, 2009, 2011 y 2019), este año el 14 veces campeón de Roland Garros optó por no actuar en la competencia por equipos.

Nadal y Casper Ruud jugarán una exhibición en Buenos Aires el 23 de noviembre próximo

“A principio de año [Nadal] ya me dijo que no contase con él, que no estaría para la Copa Davis. Siempre lo ha estado, pero esta vez no lo está. Tiene el derecho a escoger. Ha ganado muchas Copa Davis”, expresó Sergi Bruguera, capitán del equipo español, sobre la ausencia de Rafael Nadal. Los seleccionados son Carlos Alcaraz, Pablo Carreño Busta, Roberto Bautista Agut y Marcel Granollers.

