Lois Boisson y su milagroso camino: venció a Mirra Andreeva y avanzó a las semifinales de Roland Garros

PARIS (Enviado especial).- Cerró el partido quebrándole en cero. El potente tiro cruzado de drive fue demasiado para su rival, que atinó a devolver la pelota pero el revés salió ancho después de un errático globo. Era el final de otro capítulo increíble en su primer Roland Garros. Inmediatamente, Lois Boisson quedó tendida en la superficie naranja y todo su cuerpo empezó a temblar de la emoción. Cuando se levantó para saludar a Mirra Andreeva, su cara estaba sucia, con rastros de polvo de ladrillo. Mientras tanto, el público ovacionaba a su heroína francesa, cuya victoria la deposita en las semifinales del certamen parisino ante su gente. Inolvidable.

El pasaje para jugar este jueves frente a la estadounidense Coco Gauff (2ª) llegó después de imponerse a la rusa, tras una dura batalla: 7-6 (8-6) y 6-3 (2h08m) en el estadio Philippe-Chatrier. Podría apuntarse la inexperiencia de la N° 361 del mundo, pero bien vale como muestra la entereza que exhibió para sacar adelante el primer set, que se prolongó por 82 minutos. Ajena al batifondo y a los gritos, supo mantenerse tranquila para sacar adelante ese tie-break ante Andreeva, la última niña maravilla del circuito. Nunca se alteró, jamás se conmovió en ese lapso, pese a que no lograba darle un corte a ese primer parcial. Es más, pareció el mundo al revés, porque Andreeva era la que -en apariencia- se enseñaba superada por el entorno, unas 15.000 personas.

La francesa Lois Boisson debió debutar en Roland Garros el año pasado, pero sufrió una severa lesión de rodilla: este año recibió una invitación y está haciendo historia Christophe Ena - AP

“Estaba un poco tensa, estaba difícil impactar y acelerar, pero al final me pude recuperar y terminar este partido de la mejor manera”, dijo Boisson, en este camino cinematográfico hacia la posibilidad de una hazaña. La jugadora supo sacar adelante un primer set complicado, en el que se encontraba abajo 5-3. Primero llegó el temple para la remontada, pero cuando se sintió a la par respecto de su rival, desplegó todos su recursos estratégicos, con cambios de altura con su revés, tiros cortados y derechas que eran pesadas como una maza.

“Es indescriptible, es increíble jugar frente a todos ustedes en este estadio. El año pasado fue muy difícil para mí, pero todo mi equipo me ayudó y es el motivo por el cual hoy estoy aquí”, apuntó la jugadora de 22 años. Y pensar que hace una temporada, el sueño tenístico se diluía abruptamente. Tras ascender con fuerza al tercer puesto a nivel local, la Federación Francesa de Tenis (FFT) le otorgó a Boisson una invitación para el Gran Slam parisino. Pero una semana antes, en un torneo menor en la capital francesa, se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y se perdió nueve meses de tenis. Ni siquiera vio el torneo por televisión. Una pausa obligada que la angustió pero que no la paralizó, sino que la catapultó para convertirse en una tenista mucho más preparada.

Lois Boisson saludando a la rusa Mirra Andreeva tras vencerla en los cuartos de final de Roland Garros, en el court Philippe-Chatrier DIMITAR DILKOFF - AFP

“Me mantengo concentrada”, dijo la imperturbable Boisson sobre la calma que viene manteniendo durante todo el certamen. “Me concentro en el torneo, así que no pienso en nada de lo que ocurre afuera. No miro mucho las redes sociales ni nada de eso. Simplemente me concentro, y veré todo esto después del torneo”, dice. Es la primera jugadora en 35 años en acceder a las semifinales en su primera participación en un Grand Slam. Y la primer francesa en escalar hasta esa instancia desde Marion Bartoli, en 2011.

Después de muchos meses de dolor, Boisson está decidida a hacer historia, mientras disfruta de la adoración del público local. Ya había sorprendido a Jessica Pegula, número 3 del mundo, para alcanzar los cuartos de final de Roland Garros. Y ahora deja atrás a otra top ten, que no tuvo respuestas en el segundo set, solo sumó nervios y hasta discutió algún punto con la umpire. Ahora, el ranking en vivo la coloca en el 65° lugar, un ascenso meteórico de 296 puestos. Fabuloso. Pero para ella, la especialista en agitar tribunas, la aventura no terminó: quiere extender el sueño ante su público después de un período bien lejos de la cancha y más cercano a los médicos, diagnósticos y radiografías.

El último punto de Boisson y su emoción

Festejaron Zeballos y Cinalli

El mejor doblista argentino de la historia, Horacio Zeballos, y el español Marcel Granollers (quintos preclasificados en París), avanzaron a las semifinales de Roland Garros, la décima en Grand Slams para la pareja. Derrotaron por 6-2 y 7-6 (7-4) a Ivan Dodig (Croacia) y Orlando Luz (Brasil).

Se medirán con Hugo Nys (Mónaco) y Edouard Roger-Vasselin (16° preclasificados), que batieron a Sander Arends (Países Bajos) y Luke Johnson (Gran Bretaña).

Marcel Granollers y Horacio Zeballos, semifinalistas del Abierto de Francia Mutua Madrid Open

En el cuadro femenino de juniors, la argentina Luna María Cinalli (23° del ranking ITF, categoría 2008, oriunda de Ricardone, Santa Fe) es cuartofinalista de Roland Garros. Se escapó de dos match points y venció a la china Ruien Zhang (11° preclasificada) por 5-7, 7-6 (3) y 6-2, en 2h57m. Su próxima rival será la búlgara Rositsa Dencheva.