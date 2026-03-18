Masters 1000 de Miami: partidos de hoy y cómo está el cuadro

Este miércoles comienza la actividad en la edición 2026 del Masters 1000 de Miami, el segundo certamen de esta categoría en lo que va de la temporada masculina y el cuarto en la femenina. Se disputan decenas de partidos correspondientes a la primera ronda. En la Argentina, todos los encuentros se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Disney+, mientras que los más destacados también se transmiten por televisión en alguna de las señales de ESPN.

Entre los hombres, se destaca para este primer día el debut de los argentinos Mariano Navone (61° del ranking ATP) y Camilo Ugo Carabelli (66°). La ‘Nave’ se verá las caras con el georgiano Nikoloz Basilashvili (134°) y el ‘Brujo’ jugará contra el francés Giovanni Mpetshi Perricard (59°). Además, hay otros partidos destacados: Denis Shapovalov (38°) vs. Botic van de Zandschulp (65°), Stefanos Tsitsipas (51°) vs. Arthur Fery (174°), Matteo Berrettini (68°) vs. Alexandre Müller (90°), Raphael Collignon (72°) vs. Grigor Dimitrov (44°) y Nuno Borges (50°) vs. Reilly Opelka (67°).

El argentino Camilo Ugo Carabelli debuta este miércoles en el Masters 1000 de Miami 2026 Gonzalo Colini - Prensa Challenger de Rosario

En el campeonato de mujeres inicia su participación la argentina Solana Sierra (63°), quien se enfrenta a la uzbeka Kamila Rajimova (82°). Además, debutan otras tenistas destacadas como Paula Badosa (100°), Talia Gibson (68°), Yulia Putintseva (70°) y nada menos que Venus Williams (517°). La española se cruza con la bielorrusa Aliaksandra Sasnovich (116°), la australiana choca con la checa Sara Bejlek (41°), la kazaja va contra la indonesia Janice Tjen (40°), y la estadounidense se enfrenta a la británica Francesca Jones (93°).

Horarios de los partidos más destacados

12 : Camilo Ugo Carabelli vs. Giovanni Mpetshi Perricard

: Camilo Ugo Carabelli vs. Giovanni Mpetshi Perricard 12 : Denis Shapovalov vs. Botic van de Zandschulp

: Denis Shapovalov vs. Botic van de Zandschulp 12 : Yulia Putintseva vs. Janice Tjen

: Yulia Putintseva vs. Janice Tjen No antes de las 13.10 : Nuno Borges. Reilly Opelka

: Nuno Borges. Reilly Opelka No antes de las 14.10 : Raphael Collignon vs. Grigor Dimitrov

: Raphael Collignon vs. Grigor Dimitrov No antes de las 14.20 : Solana Sierra vs. Kamila Rajimova

: Solana Sierra vs. Kamila Rajimova No antes de las 15 : Paula Badosa vs. Aliaksandra Sasnovich

: Paula Badosa vs. Aliaksandra Sasnovich No antes de las 15.30 : Mariano Navone vs. Nikoloz Basilashvili

: Mariano Navone vs. Nikoloz Basilashvili No antes de las 16.40 : Talia Gibson vs. Sara Bejlek

: Talia Gibson vs. Sara Bejlek No antes de las 20 : Stefanos Tsitsipas vs. Arthur Fery

: Stefanos Tsitsipas vs. Arthur Fery No antes de las 20 : Francesca Jones vs. Venus Williams

: Francesca Jones vs. Venus Williams No antes de las 21.30: Alexandre Müller vs. Matteo Berrettini

Matteo Berrettini, ex-finalista de Wimbledon, cerrará la jornada de este miércoles en el Miami Open Argentina Open

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

*La mayoría de los partidos tienen horarios aproximados y dependen del tiempo de duración del encuentro que se dispute previamente en cada cancha.

Cómo ver online el Masters 1000 de Miami 2026

El Masters 1000 de Miami 2026 se extiende hasta el domingo 29 de marzo en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.

ESPN y sus diferentes señales.

Disney+ Premium.

Tabla de campeones del Masters 1000 de Miami

Rama masculina

Novak Djokovic (Serbia) y Andre Agassi (Estados Unidos) - Seis títulos

Roger Federer (Suiza) - Cinco

Pete Sampras (Estados Unidos) - Tres

Andy Murray (Gran Bretaña), Andy Roddick (Estados Unidos) e Iván Lendl (Checoslovaquia) - Dos

Daniil Medvedev (Rusia), Jannik Sinner (Italia), Carlos Alcaraz (España), Hubert Hurkacz (Polonia), Nikolay Davydenko (Rusia), John Isner (Estados Unidos), Richard Krajicek (Países Bajos), Thomas Muster (Austria), Marcelo Ríos (Chile), Michael Chang (Estados Unidos), Jim Courier (Estados Unidos), Miloslav Mecir Sr. (Serbia), Tim Mayotte (Estados Unidos), Mats Wilander (Suecia) y Jakub Mensik (República Checa) - Uno

Novak Djokovic es, junto a Andre Agassi, uno de los máximos ganadores del Masters 1000 de Miami masculino AFP

Rama femenina