Masters 1000 de Miami: partidos de hoy y cómo está el cuadro

El Miami Open 2026 inicia su actividad este miércoles en el Hard Rock Stadium; debutan los argentinos Mariano Navone, Camilo Ugo Carabelli y Solana Sierra
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Este miércoles comienza la actividad en la edición 2026 del Masters 1000 de Miami, el segundo certamen de esta categoría en lo que va de la temporada masculina y el cuarto en la femenina. Se disputan decenas de partidos correspondientes a la primera ronda. En la Argentina, todos los encuentros se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Disney+, mientras que los más destacados también se transmiten por televisión en alguna de las señales de ESPN.
Entre los hombres, se destaca para este primer día el debut de los argentinos Mariano Navone (61° del ranking ATP) y Camilo Ugo Carabelli (66°). La ‘Nave’ se verá las caras con el georgiano Nikoloz Basilashvili (134°) y el ‘Brujo’ jugará contra el francés Giovanni Mpetshi Perricard (59°). Además, hay otros partidos destacados: Denis Shapovalov (38°) vs. Botic van de Zandschulp (65°), Stefanos Tsitsipas (51°) vs. Arthur Fery (174°), Matteo Berrettini (68°) vs. Alexandre Müller (90°), Raphael Collignon (72°) vs. Grigor Dimitrov (44°) y Nuno Borges (50°) vs. Reilly Opelka (67°).
En el campeonato de mujeres inicia su participación la argentina Solana Sierra (63°), quien se enfrenta a la uzbeka Kamila Rajimova (82°). Además, debutan otras tenistas destacadas como Paula Badosa (100°), Talia Gibson (68°), Yulia Putintseva (70°) y nada menos que Venus Williams (517°). La española se cruza con la bielorrusa Aliaksandra Sasnovich (116°), la australiana choca con la checa Sara Bejlek (41°), la kazaja va contra la indonesia Janice Tjen (40°), y la estadounidense se enfrenta a la británica Francesca Jones (93°).
Horarios de los partidos más destacados
- 12: Camilo Ugo Carabelli vs. Giovanni Mpetshi Perricard
- 12: Denis Shapovalov vs. Botic van de Zandschulp
- 12: Yulia Putintseva vs. Janice Tjen
- No antes de las 13.10: Nuno Borges. Reilly Opelka
- No antes de las 14.10: Raphael Collignon vs. Grigor Dimitrov
- No antes de las 14.20: Solana Sierra vs. Kamila Rajimova
- No antes de las 15: Paula Badosa vs. Aliaksandra Sasnovich
- No antes de las 15.30: Mariano Navone vs. Nikoloz Basilashvili
- No antes de las 16.40: Talia Gibson vs. Sara Bejlek
- No antes de las 20: Stefanos Tsitsipas vs. Arthur Fery
- No antes de las 20: Francesca Jones vs. Venus Williams
- No antes de las 21.30: Alexandre Müller vs. Matteo Berrettini
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
*La mayoría de los partidos tienen horarios aproximados y dependen del tiempo de duración del encuentro que se dispute previamente en cada cancha.
Cómo ver online el Masters 1000 de Miami 2026
El Masters 1000 de Miami 2026 se extiende hasta el domingo 29 de marzo en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.
- ESPN y sus diferentes señales.
- Disney+ Premium.
Tabla de campeones del Masters 1000 de Miami
Rama masculina
- Novak Djokovic (Serbia) y Andre Agassi (Estados Unidos) - Seis títulos
- Roger Federer (Suiza) - Cinco
- Pete Sampras (Estados Unidos) - Tres
- Andy Murray (Gran Bretaña), Andy Roddick (Estados Unidos) e Iván Lendl (Checoslovaquia) - Dos
- Daniil Medvedev (Rusia), Jannik Sinner (Italia), Carlos Alcaraz (España), Hubert Hurkacz (Polonia), Nikolay Davydenko (Rusia), John Isner (Estados Unidos), Richard Krajicek (Países Bajos), Thomas Muster (Austria), Marcelo Ríos (Chile), Michael Chang (Estados Unidos), Jim Courier (Estados Unidos), Miloslav Mecir Sr. (Serbia), Tim Mayotte (Estados Unidos), Mats Wilander (Suecia) y Jakub Mensik (República Checa) - Uno
Rama femenina
- Serena Williams (Estados Unidos) - Ocho títulos
- Steffi Graf (Alemania) - Cinco
- Venus Williams (Estados Unidos) y Victoria Azarenka (Bielorrusia) - Tres cada una
- Mónica Seles (Estados Unidos), Arantxa Sánchez Vicario (España), Martina Hingis (Suiza), Kim Clijsters (Bélgica) y Ashleigh Barty (Australia) - Dos cada uno
- Martina Navratilova (Estados Unidos), Chris Evert (Estados Unidos), Gabriela Sabatini (Argentina), Svetlana Kuznetsova (Rusia), Agnieszka Radwanska (Polonia), Johanna Konta (Reino Unido), Sloane Stephens (Estados Unidos), Iga Swiatek (Polonia), Petra Kvitová (República Checa), Danielle Collins (Estados Unidos) y Aryna Sabalenka (Bielorrusia) - Uno cada una
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