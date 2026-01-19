Thiago Tirante fue el único ganador en una jornada con mayoría de malas noticias para los argentinos en el Australian Open

La segunda jornada del Abierto de Australia tuvo saldo negativo para los argentinos, ya que solo Thiago Agustín Tirante pudo dar el salto a la segunda ronda. Con el envión que le significó ser convocado para la Copa Davis, con miras a la serie ante Corea del Sur en febrero próximo, derrotó de manera categórica al local Aleksandar Vukic: tardó un poco menos de dos horas para imponerse por 7-5, 6-2 y 6-2. Recién está dando sus primeros pasos en los mejores torneos, ya que se trató del segundo triunfo de su carrera en Grand Slams y la primera en Melbourne. Pero su 2026 se está moldeando de la mejor manera.

El platense de 24 años, que en 2019 llegó a ser invitado por la ITF para ser sparring de Federer y Nadal en los ATP Finals de Londres, ocupa el puesto 103° del ranking y tuvo el temple para sostenerse en el primer set y esperar el momento. Cuando estaba 6-5 y 30-30, el jugador surgido del club de tenis La Cumbre se apoderó de un largo punto de 18 golpes que derivó en un break point. Y aprovechó su oportunidad, sostenido además por una efectividad del 89% de los puntos disputados con su primer servicio.

Liberado de ese primer desafío, se permitió desplegar después un tenis mucho más incisivo y que le dio el predominio del encuentro, reduciendo al máximo sus errores no forzados (apenas 3 en el segundo capítulo). Así, se quedó con el segundo parcial en 30 minutos. En realidad, el tercer y último parcial fue un calco, porque tanto en uno como en otro quebró para aventajar a Vukic y ponerse en ventaja 3-1. Después, solo fue cuestión de mantener el saque, un jeroglífico indescifrable para su rival.

Ahora, a Tirante se le vendrá un escollo mucho más complicado: se medirá con el norteamericano Tommy Paul, actual 20º ATP (ex Nº8)

Navone batalló pero no pudo mantener el ritmo

Distinta realidad para Mariano Navone (74° del ranking mundial) que sigue con su andar irregular en el circuito. No pudo ante la confianza y el ímpetu del serbio Hamad Medjedovic (90°), que le ganó por 6-2, 6-7 (3), 6-4 y 6-2, en poco más de tres horas de juego. Melbourne sigue siendo una espina para el nacido en Nueve de Julio a lo largo de su carrera.

Después de un primer set que se le escapó fácilmente, “La Nave” luchó para quedarse con el tie break del segundo parcial, pero luego sucumbió ante la movilidad y precisión de Medjedovic, alentado efusivamente por su cuerpo técnico al grito de “¡Vamos!“, una arenga adoptada por muchos teams extranjeros como si fuera propia.

Mariano Navone no pudo superar la primera rueda del Abierto de Australia

Juan Manuel Cerúndolo y dos extrañas pausas

Parecía que Juan Manuel Cerúndolo (87° ATP) empezaba a encaminar el partido ante el local Jordan Thompson (111°) tras llevarse el primer tie break, pero luego de tres horas y 15 minutos de batalla, terminó cayendo por 6-7 (3), 7-5, 6-1 y 6-1. El zurdo había arrancado bien, buscando variantes y con sus habituales tiros con mucho ángulo. Sin embargo, Thompson logró mayor consistencia y aprovechó los errores del menor de los hermanos Cerúndolo, que sigue sin poder cosechar su primer triunfo en el cuadro principal del Abierto de Australia: en 2022 había caído ante Tomas Machac por 3-6. 6-2, 4-6 y 2-6.

Lo curioso del partido fue que, cuando Cerúndolo estaba sacando 6-5 (30-15) en el primer set, el umpire detuvo el encuentro debido a una falla en el sistema digital que se utiliza para determinar si una pelota es buena o mala. Incluso, hubo que hacer otra pausa en el tercer game del segundo parcial, cuando Juan Manuel sacaba 1-1 (15-0). Cabe recordar que en este torneo no hay jueces de línea y se maneja exclusivamente con la tecnología para tomar decisiones en los contornos del court.

Solana Sierra y un amargo debut

La única mujer argentina la pasó mal en su breve paso por Melbourne: Solana Sierra (63ª del ranking mundial) fue eliminada ante la japonesa Moyuka Uchijima (88ª) por 6-3 y 6-1, un partido que significó su debut en el primer Grand Slam del año. La marplatense de 21 años nunca pudo reducir su porcentaje de errores no forzados y la nipona sacó provecho de eso, para sacar adelante un encuentro gracias a aquella falencia.

El último argentino que le falta debutar es Sebastián Báez, reciente finalista en Auckland, que se medirá por la noche ante el francés Giovanni Mpetshi Perricard, un rival de cuidado.