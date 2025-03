Los elogios de Carlos Alcaraz para Francisco Cerúndolo antes de enfrentarlo en el Masters 1000 de Indian Wells: “Está jugando de maravilla”

Carlos Alcaraz, el número 3 del mundo de las raquetas, uno de los grandes generadores de espectáculo en el tenis actual por su creatividad dentro del court, marcha a paso firme sobre el cemento de Indian Wells buscando su tercer título consecutivo en el primer Masters 1000 de la temporada. Sin embargo, esta noche, no antes de las 23 de nuestro país (ESPN y Disney+), tendrá un obstáculo en los cuartos de final que le genera mucho cuidado: el porteño Francisco Cerúndolo, 26° del ranking, que llega al gran desafío tras vencer por 13a vez a un top ten, en este caso al australiano Alex De Miñaur (10°), por 7-5 y 6-3.

El español de 21 años, que hasta el momento no perdió sets en Indian Wells (salió adelantado y venció al francés Quentin Halys, al canadiense Denis Shapovalov y al búlgaro Grigor Dimitrov), anoche derramó elogios para Cerúndolo. “He visto sus partidos. Sé que está jugando de maravilla” , dijo el jugador entrenado por el Mosquito, Juan Carlos Ferrero. Y añadió: “No sé cuál es su mejor superficie, no sé si es polvo de ladrillo o cemento. Juega muy bien en todas las superficies. Eso demuestra el jugador que es. Es un jugador muy completo, puede jugar un tenis realmente bueno en todas las superficies. Tengo que estar muy concentrado en eso, tengo que estar listo”.

Carlos Alcaraz durante su éxito ante Grigor Dimitrov: el español busca su tercer título consecutivo en Indian Wells CLIVE BRUNSKILL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Alcaraz y el mayor de los hermanos Cerúndolo (26 años) se enfrentaron sólo una vez por el circuito mayor. Fue la temporada pasada, sobre el césped del ATP 500 de Queens, en la primera ronda: el murciano triunfó por 6-1 y 7-5. Pero hubo otro cruce entre ambos, hace seis temporadas (en 2019), ambos ya siendo profesionales: fue en las semifinales del Future de Palmanova, España (sobre polvo de ladrillo), y ganó el argentino por 6-2 y 6-4.

“No me acuerdo mucho del partido. Pero me acuerdo de que yo tenía 18 años y él 15. Le gané las semifinales y salí del partido diciendo: ‘este chico juega demasiado bien para su edad’. Me sorprendió que yo, jugando bien, estaba el 300 del mundo, tenía que estar tan a tope con un chico tan joven. Pensaba que iba a ser muy bueno, pero no tan rápido, claro”, le dijo Cerúndolo a la agencia EFE, el año pasado, sobre aquel partido en Palmanova.

El año pasado, en Queens, Alcaraz y Cerúndolo se entrenaron juntos; luego, el sorteo los cruzó en la primera ronda y triunfó el murciano @ManuSanchezGom

“Cerúndolo viene de ganarle a De Miñaur, jugador top 10. Tendré que estar muy concentrado en mi tenis. Intentaré jugar agresivo. Así que va a ser un partido difícil. Conozco su estilo. He entrenado mucho con él, hemos jugado un partido y veo muchos encuentros suyos”, apuntó Alcaraz, número 1 del mundo en septiembre de 2022. El año pasado, en Queens, en uno de los clubes más elegantes de Londres, se entrenaron juntos antes del sorteo del cuadro principal. Luego, las bolillas los colocaron como rivales de la primera ronda, pero así y todo no cancelaron el ensayo.

Esta noche, Cerúndolo jugará los cuartos de final de un Masters 1000 por quinta vez en su carrera, después de Miami 2022-23, Roma 2023 y Madrid 2024. Ahora ostenta una marca de 6-1 en sus últimos siete partidos ante top 10 a nivel Masters 1000, precisamente. Y su victoria ante De Miñaur, además, equilibró su registro total frente a jugadores del top ten, en 13-13.

El saludo entre Francisco Cerúndolo y el australiano Alex de Miñaur en Indian Wells CLIVE BRUNSKILL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Estoy muy contento por ganarle a un jugador de gran calidad (De Miñaur) y estar en cuartos de final en Indian Wells por primera vez”, dijo Cerúndolo, que además alcanzó su victoria número 30 en torneos de Masters 1000, la categoría más valiosa luego de los Grand Slams.

Lo mejor de Cerúndolo vs. De Miñaur

