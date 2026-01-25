Los N° 1, a toda marcha: Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka avanzan en el Australia Open sin ceder un set

Avanzan los N°1 del mundo del tenis... y sin ceder un set desde que llegaron a Melbourne: Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka se clasificaron este domingo a los cuartos de final del Abierto de Australia, mientras que el ruso Daniil Medvedev (12º) dijo adiós ante el estadounidense Learner Tien (29º).

Tien (20 años), jugador más joven en alcanzar los cuartos de final en Melbourne desde el australiano Nick Kyrgios en 2015, se enfrentará el martes al vigente subcampeón Alexander Zverev (3º), que supuso un escollo demasiado alto para el argentino Francisco Cerúndolo. Y Novak Djokovic selló su boleto a cuartos de final sin jugar, beneficiado por la baja por lesión del checo Jakub Mensik.

Alcaraz iguala su techo en Melbourne

En su primer test de nivel en el torneo, Carlos Alcaraz dominó 7-6 (8/6), 6-4, 7-5 al estadounidense Tommy Paul (20º). El murciano, seis veces ganador de un Grand Slam, volvió a alcanzar su mejor posición en Melbourne -cuartos de final en 2024 y 2025- sin perder un solo set. “En general ha sido un tenis de muy alto nivel por ambos lados, estoy muy contento de haberlo ganado en sets corridos”, declaró el tenista de El Palmar.

Eso sí, hubo una interrupción en un momento crucial: Paul estaba sacando cuando el marcador estaba 6-6 (3-3) en el tiebreak del primer set, cuando la umpire detuvo el juego, dado que un espectador se descompensó en la tribuna. Por esta situación, ambos jugadores se fueron a sus bancos durante 12 minutos, mientras los servicios médicos actuaban asistiendo a la persona descompuesta.

El festejo de Carlos Alcaraz tras superar a Tommy Paul y avanzar a cuartos de final DAVID GRAY� - AFP�

Sobre ese momento, Carlitos dijo: “Ya he estado en esa situación antes. Lo primero es la salud de la persona que se sintió mal. Cuando vimos que se encontraba mejor, intenté mantenerme activo de nuevo porque en un tiebreak cada punto es importante. Hice buenos puntos tras el regreso y no me fue difícil volver a concentrarme”.

El rival de Carlitos por un puesto en semifinales será el australiano Alex De Miñaur (N° 6 del mundo), que barrió este domingo al kazajo Alexander Bublik (10º). Ultimo jugador local en carrera en Melbourne, el diestro de 26 años se impuso 6-4, 6-1, 6-1 para acceder también a su segundo cuarto de final consecutivo en el Abierto de Australia.

En la misma parte del cuadro que el murciano estaba Medvedev, que volvió a estrellarse con Tien un año después de que el estadounidense lo dejara afuera en la segunda ronda en Melbourne. “Es una locura... estoy tan feliz”, declaró Tien antes de abandonar la cancha, con una inmensa sonrisa en su rostro. Superado 6-4, 6-0, 6-3, el triple finalista en Melbourne (2021, 2022, 2024) se va de Australia con su mejor resultado en un “Grande” desde sus cuartos de final en el US Open 2024.

Pero más allá de la victoria de Tien, el primer Grand Slam del año no está ofreciendo grandes sorpresas hasta el momento: los 16 clasificados para octavos de final eran todos cabezas de serie, lo nunca visto en Grand Slam desde el inicio de la era profesional en 1968; había había ocurrido en 224 torneos grandes desde aquel año hasta hoy. Tien se enfrentará el martes con Zverev, después de que el alemán eliminara al último superviviente argentino, Francisco Cerúndolo (21º) 6-2, 6-4, 6-4.

Sabalenka, demasiado para Mboko

En el cuadro femenino, la prometedora canadiense Victoria Mboko (16ª del mundo con 19 años) fue frenada por la reina del circuito Aryna Sabalenka, 6-1, 7-6 (7/1). Luego de haber fallado dos break points en el primer juego del partido, Mboko se derrumbó ante el podería de la bielorrusa. Pero, con 4-1 en contra en el segundo set, logró al menos llevar el set al tie-break después de salvar tres bolas de partido con 5-4. En el tie-break, sin embargo, Sabalenka se escapó 6/0 y cerró el duelo en su quinta bola de partido.

Sabalenka se enfrentará el martes con la estadounidense Iva Jovic (27ª), que derrotó a la kazaja Yulia Putintseva (94ª) 6-0, 6-1 en 53 minutos. Jovic, de 18 años, está siendo una de las revelaciones del torneo, clasificada a sus primeros cuartos de Grand Slam y verduga de la N° 8 del mundo Jasmine Paolini.

Campeona del US Open en 2023 y Roland Garros en 2025, Coco Gauff (3ª) tuvo que pelear para superar a la checa Karolina Muchova (19ª), 6-1, 3-6, 6-3. “Ella elevó su nivel de juego a partir del segundo set”, declaró Gauff tras su segunda victoria consecutiva cediendo un set. La norteamericana se enfrentará por un puesto en semifinales con la ucraniana Elina Svitolina (12ª), que superó a la rusa rusa Mirra Andreeva (7ª) en el último partido del día.

Superada en dos sets por la joven rusa en su único duelo precedente, en Indian Wells 2025, Svitolina se cobró la revancha (6-2, 6-4) contra la semifinalista de la edición 2024 de Roland Garros. Aún invicta en 2026, la ucraniana sumó este domingo su novena victoria consecutiva y prosigue así su inercia ganadora tras conquistar el WTA 250 de Auckland a comienzos de enero.

El dato que no se registraba desde 1968