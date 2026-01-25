La mirada de Francisco Cerúndolo tras ser eliminado en los octavos de final del Abierto de Australia

El recorrido de Francisco Cerúndolo en el Abierto de Australia se interrumpió con la derrota frente a Alexander Zverev por 6-2, 6-4 y 6-4. Tras el partido, el tenista argentino analizó el juego y su mirada fue muy clara para explicar por qué fue eliminado en los octavos de final del primer Grand Slam del año.

“Creo que jugué un partido seis o siete puntos, normal. No jugué excelente, pero tampoco sentí que jugué mal. Quizá la gente esperaba otra cosa, porque le gané un par de veces, pero se olvida la clase de jugador que es él. Del otro lado hubo un jugador que está en el Top 10 desde hace ocho o diez años”, dijo Cerúndolo.

Ya con las pulsaciones más bajas, el argentino habló de la jerarquía de Zverev y del poder de fuego que tiene el tenis alemán: “Hoy él jugó muy bien. No me dejó huecos por ningún lado. Me puso incómodo casi todos los puntos, todo el tiempo. Ese revés corto y cruzado me dejaba en una situación incómoda. Yo quería jugar un poco más por derecha, pero cuando me jugaba esa bola era imposible salir paralelo”.

Y continuó explicando los obstáculos que le presentó el rival durante el partido: “Tenía que salir primero por el medio o cruzado y ahí él pegaba el revés increíble, me sacaba rápido y después me ponía siempre a defender o a correr. Él estaba casi siempre bien parado y yo llegaba exigido. No me dejo jugar”, dijo en ESPN.

Incluso, Cerúndolo no tuvo problemas en reconocer el la diferencia con Zverev resultó muy amplia a la hora de intentar torcer el rumbo del encuentro: “Si mirabas dónde estaba parado cada uno, él estaba cómodo en el medio y yo corriendo. Fallé en alguna pelota de ataque o algún approach, no lo niego, pero era un poco la presión de saber que si no la jugaba perfecta, venía un contragolpe durísimo”.

Además, Cerúndolo marcó las diferencias que implica enfrentar a Zverev en polvo de ladrillo y hacerlo en canchas duras. “En polvo quizás le puedo jugar por otro lado y los puntos son más lentos”. El historial entre ambos llegó a los seis enfrentamientos, con tres triunfos para el argentino y tres para el alemán.

Cerúndolo se impuso en los Masters 1000 de Madrid 2024 y 2025 y también en el Argentina Open 2025. Los tres últimos partidos quedaron en manos de Zverev: en el Masters 1000 de Canadá, el duelo correspondiente a los cuartos de final del Final 8 de la Copa Davis en noviembre pasado, y el cruce de este domingo en Melbourne Park.

Antes de la derrota con Zverev, Cerúndolo había encadenado tres victorias en sets corridos: superó a Zhizhen Zhang (368°) por 6-3, 7-6 (0) y 6-3, a Damir Dzumhur (66°) por 6-3, 6-2 y 6-1 y a Andrey Rublev (15°) por 6-3, 7-6 (4) y 6-3.

A pesar de haber quedado eliminado en los octavos de final de Abierto de Australia, el desenlace en el Grand Slam resulta positivo, porque alcanzó su mejor actuación en el certamen y se aseguró el salto al 19° lugar en el ranking ATP. De esta forma, con la eliminación de Cerúndolo, no quedan argentinos en el primer Grand Slam del año.

El resumen de partido