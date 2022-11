Los playoffs de la Billie Jean King Cup. El clásico sudamericano, pero en el tenis femenino: la Argentina vs. Brasil, en Tucumán

escuchar

El equipo argentino de la Billie Jean King Cup (ex Fed Cup), que contará con el regreso de Nadia Podoroska luego de un año y medio, buscará clasificarse para los Qualifiers de 2023 (el paso previo a las Finales) cuando este viernes y sábado, sobre el polvo de ladrillo del Tucumán Lawn Tennis Club, se mida por los playoffs -en el clásico sudamericano- con Brasil, que presentará a una Top 15, Beatriz Haddad Maia. El país que pierda deberá volver a jugar la zona continental.

La acción comenzará este viernes , con dos singles, desde las 12, con el cruce entre la rosarina Podoroska (204°) y Haddad Maia (15°) y, a continuación, la sunchalense Paula Ormaechea (184°) vs. Laura Pigossi (114°). El sábado la jornada comenzará a las 11: se disputarán dos singles y un dobles (todos los partidos se transmitirán por TyC Sports).

Los equipos de la Argentina y Brasil, en Tucumán, durante el sorteo de la serie de Billie Jean King Cup Prensa AAT

La capitana del conjunto nacional, Mercedes Paz , curiosamente, decidió no incluir en la primera jornada a María Lourdes Carlé (161°), pese a que es la singlista número 1 del equipo y demostró muy buenas actuaciones en la serie disputada en abril pasado en Salinas (Ecuador) y en la derrota 3-2 ante Kazakhstán en Córdoba (la nacida en Daireaux, provincia de Buenos Aires, ganó sus dos puntos, uno de ellos ante Elena Rybakina, última campeona de Wimbledon). Esta serie ante Kazakhstán, precisamente, fue la última de Podoroska en el equipo.

Mecha Paz explicó por qué decidió dejar afuera del día 1 a Carlé: “Fue una decisión táctica . Me gustaba el cruce entre Paula (Ormaechea) y Pigossi. Por supuesto fue una decisión muy difícil, porque si hay algo que tenemos ahora es un equipo completo. Hoy tengo la opción de ver tácticamente como va un juego con el otro, por eso decidí jugar con Paula en el single 1. Y también la vi muy bien a Nachu (Podoroska) para jugar con Haddad Maia”.

Pese a ser la singlista número 1 del equipo, Lourdes Carlé no actuará este viernes por decisión táctica de la capitana, Mercedes Paz Oscar Roberto Castro

Sobre la serie ante Brasil, la capitana expresó: “Estamos preparadas para dar una gran batalla. Brasil tiene un gran nivel, pero para ellas también es difícil jugar contra Argentina, porque saben que el equipo está listo para dejar todo”.

La capitana de Brasil, Roberta Burzagli, se refirió al clásico sudamericano: “Argentina y Brasil siempre son rivales, pero es una rivalidad sana. Creo que tener dos equipos de Sudamérica en esta frase es bueno, porque uno de los dos va a pasar a la siguiente instancia”.

Paula Ormaechea y Laura Pigossi, uno de los duelos de este viernes en Tucumán Prensa AAT

Haddad Maia, que esta temporada fue campeona en los WTA de Birmingham y Nottingham, destacó: “Es un placer estar acá, estamos haciendo cosas buenas y mejorando el nivel de Sudamérica. Será un partido muy duro. Nadia es una rival muy complicada que hizo semifinales de Roland Garros [en 2020], está en su piso favorito en su casa y el tenis es 50 y 50. Me he sentido bien, las condiciones de la cancha me gustaron, pero, como dije antes, las dos tenemos presión y todo se verá en la cancha”.

LA NACION