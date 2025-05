Mariano Navone ganó en el Masters 1000 de Roma y será el primer rival en el regreso de Jannik Sinner tras la suspensión por dóping

Mariano Navone dio el primer paso en el Masters 1000 de Roma: superó al local de 18 años Federico Ciná por 6-3 y 6-3; un compromiso de baja dificultad que le demandó una hora y 24 minutos ante el 323° del ranking mundial, que participó en el Foro Itálico por un wild card. Sin embargo, el oriundo de Nueve de Julio vivirá el torneo más intensamente a partir del sábado, porque será el primer rival de Jannik Sinner en su regreso al ATP Tour. El italiano reaparecerá después de un pacto de suspensión de tres meses con la Agencia Mundial Antidopaje tras haber dado positivo en dos controles antidopaje por clostebol (un esteroide anabólico prohibido),

Sin dudas que Navone (99° del ranking) afrontará un encuentro especial en su primer duelo en el historial ante el N° 1 del mundo, que tiene la ventaja de volver justamente ante su público, en el momento más delicado de su carrera. ¿El argentino tendrá a su favor a un rival maniatado por los nervios o se encontrará con un oponente reenergizado? Lo cierto es que hace unas semanas, Sinner confesó que “pensó en dejarlo todo”, sobre todo cuando percibió que los jugadores lo miraban de manera diferente en el último Abierto de Australia; pudo papar la incomodidad entre sus colegas. “Mi suerte fue la gente que me rodeó, que me ayudó mucho y creyó en mí”, se alivió.

Mariano Navone tendrá un especial enfrentamiento ante Jannik Sinner

El mandamás del ranking dijo que se sorprendió tanto por los compañeros de gira que le enviaron mensajes de apoyo al inicio de su suspensión de tres meses por doping como por aquellos que no enviaron nada. Está claro: la sanción que recibió generó cuestionamientos, ya que la Agencia Mundial Antidopaje permitió que Sinner no se perdiera ningún Grand Slam y regresara en su torneo local. Un regreso polémico.

“Al inicio de la suspensión recibí algunos mensajes sorprendentes de algunos jugadores, mientras que hubo otros de quienes hubiera esperado escuchar que no enviaron nada. Pero no voy a dar nombres”, señaló Sinner. El acuerdo se concretó después de que la AMA apelara una decisión del año pasado de la Agencia Internacional de Integridad del Tenis para exonerar completamente al italiano, por lo que consideró una contaminación accidental por un esteroide anabólico prohibido en marzo de 2024.

ARCHIVO - Jannik Sinner reacciona tras derrotar a Alexander Zverev en la final del Abierto de Australia, el domingo 26 de enero de 2025. (AP Foto/Ng Han Guan) Ng Han Guan - AP

Muchos compañeros profesionales sienten que Sinner fue tratado con demasiada indulgencia. Mientras tanto, el crack no olvida aquellas miradas inquisidoras en el vestuario, durante su camino hacia su segundo título consecutivo del Abierto de Australia en enero. Melbourne le dejó una marca en todo sentido. Incluso, el entrenador Simone Vagnozzi aseguró que él y Darren Cahill, el otro coach de Sinner, también percibieron las miradas.

“Cuando sucede algo así, creo que es casi inevitable que todos te miren, pero también se han dicho algunas cosas agradables”, señaló Vagnozzi al destacar comentarios que apreció de la madre de Holger Rune, Casper Ruud y Alexander Zverev.

En el último mes de su suspensión, Sinner practicó con Jack Draper, Lorenzo Sonego y Rune en su base de entrenamiento en Mónaco. Sin embargo, Sinner no pudo ver competir a sus amigos, ya que al inicio de su suspensión, al italiano se le prohibió entrar a cualquier evento deportivo. “Quería apoyar a mis amigos en el ciclismo o el automovilismo. No podía ir allí. Eso para mí fue la parte más difícil”, mencionó Sinner.

Jannik Sinner durante un entrenamiento previo al Abierto de Italia, el lunes 5 de mayo de 2025, en Roma. (Alfredo Falcone/LaPresse vía AP) Alfredo Falcone - LaPresse

En marzo, el ciclista profesional Giulio Ciccone publicó una foto en Instagram de él mismo posando durante una salida en bicicleta con el N° 1 del tenis y los pilotos de resistencia de Ferrari, Alberto Giovinazzi y Alessandro Pier Guidi.

“El sitio ideal”

El entrenador Vagnozzi dejó impresiones respecto del retorno del jugador italiano al circuito. “No había mejor lugar que Roma para empezar de cero: por fin volvemos a hablar solo de tenis, que es lo que nos interesa. Fue maravilloso volver a la Pista Central, con tantos espectadores: Jannik sonreía, feliz, en su sitio ideal”, repasó el coach en Sky Sport, sobre los primeros días en los entrenamientos abiertos al público del torneo italiano, antes del match ante Navone.

El conductor dejó pistas de lo que puede ocurrir ante el argentino: “Para un tenista, cuando estás sano y no puedes competir, es lo más duro. Jannik es un animal competitivo, sin eso se sentía vacío. Ahora sabe que puede volver a hacer lo que le gusta. Los dos primeros partidos serán cruciales para recuperar el ritmo. Habrá un poco de lucha, tendrá que ensuciarse, sudar, ganar quizás no de forma perfecta al principio y poco a poco volver a encontrar el ritmo”.

El coach Simone Vagnozzi, junto con Sinner

Además, Vagnozzi habló del carácter de su pupilo: “La gente no tiene idea de lo competitivo que es Jannik en todo, desde las cartas hasta los karts... En todo. Si jugamos al tenis y anoto un punto, me mira con resentimiento. No saben cuánto le gustaría ser piloto de Fórmula 1, está realmente loco por este deporte, ¡es su sueño! Tengan cuidado, puede que al final de su carrera tenística lo pruebe tarde o temprano”.

Sinner viene de una racha de 21 victorias consecutivas, pero claro: no juega un partido oficial desde enero, lo que lógicamente puede ser beneficioso para Navone. Además, la arcilla roja del Foro Itálico no es la mejor superficie de Sinner. Apenas uno de sus 19 títulos en su carrera fueron en polvo de ladrillo en Umag, Croacia, en 2022. Vagnozzi comentó: “Definitivamente es la superficie en la que se siente menos seguro de sí mismo. Pero el año pasado tuvo una buena temporada en arcilla, alcanzó las semifinales en Monte Carlo y el Abierto de Francia y los cuartos de final en Madrid. Así que creo que puede hacerlo bien aquí también”.

El último hombre italiano en ganar el título de Roma fue Adriano Panatta en 1976.

