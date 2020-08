Diego Schwartzman ganó en el debut del Masters 1000 de Cincinnati y avanzó a la segunda ronda Fuente: AP - Crédito: Frank Franklin II

En su vuelta a la actividad tras 191 días sin jugar, Diego Schwartzman se presentó en el Masters 1000 de Cincinnati con un sólido triunfo por 7-6 (2) y 6-3 sobre el noruego Casper Ruud, en uno de los encuentros por la primera rueda de este certamen que en esta oportunidad se juega en Nueva York, en la "burbuja" creada para disputar el US Open en el complejo Billie Jean King.

Tras el encuentro, Schwartzman mostró su enojo por cómo se manejó la situación que derivó en la exclusión de su compatriota Guido Pella. El Peque quedó como el único representante argentino en singles debido a que el zurdo bahiense fue marginado después de que Juan Manuel Galván, su preparador físico, dio positivo de coronavirus, más allá de que los cuatro testeos realizados a Pella dieron negativo. Por la misma situación también quedó excluido el boliviano Hugo Dellien, que tiene como PF al 'Titán' Galván.

"Lo que pasó con Pella lo tomé muy mal. No voy a ser hipócrita, hay que decirlo. El 95 por cuento, o casi el 100 por ciento de los jugadores lo tomó muy mal. Hemos tenido un montón de charlas privadas con la gente que organizó los protocolos, con gente de la USTA (la federación estadounidense de tenis), y nos mintieron en la cara", destacó Schwartzman en la rueda de prensa posterior a su victoria.

"Dijeron que no iba a haber represalias para el que diera positivo. Ya sabemos que no es nada fácil, que se pone en riesgo a todo el torneo en sí, y por supuesto me podría haber tocado a mí o a cualquiera, como le tocó a Guido. El error acá es que Pella, Dellien y José (Acasuso, coach de Pella) dieron negativo por cuarta vez a los testeos y a Titán (Galván) no lo volvieron a testear después de dar positivo", señaló el número 13 del mundo.

"Hay mucha gente dio falso positivo. Lo hablamos con gente de ATP y está de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero esto es una decisión de la USTA o del Departamento de Salud y no quieren volver a testearlo, es algo que no puedo entender. Es muy injusta la situación que están pasando después de dar negativos por cuarta vez. Me parece que estuvo mal manejado", agregó el tenista porteño.

A pesar de no haber dado positivo, Pella tiene que cumplir con 14 días de cuarentena, lo que compromete severamente sus chances de participar en el US Open que comenzará el 31 de este mes. "Recién quedarían libres el domingo que viene, y capaz que después tienen que jugar a cinco sets. La realidad es que hay muchas partes en juego. Hablamos con gente de la ATP, pero tampoco tienen ellos mucha potestad sobre lo que hay que hacer. Hubo que tomar decisiones sobre la marcha y a ellos les toca estar ahí", consideró Schwartzman.

En la segunda rueda, el Peque afrontará un duelo de riesgo ante el estadounidense Reilly Opelka, un gigante de 2,11 metros. El historial entre ambos está 1-1: el argentino se impuso en el Masters 1000 de Canadá 2017, y el norteamericano lo hizo el año pasado en Miami, en un duelo con alguna polémica. Schwartzman recordó lo sucedido y comentó: "Fue una situación de partido, tengo una buena relación con él afuera de la cancha, son cosas que pasan durante un encuentro y está todo aclarado". Ante un adversario de saque pesado y acostumbrado a jugar puntos cortos, el argentino expresó: "Espero un partido incómodo. Jugar contra esta clase de jugadores es una cagada, ja. Después de cinco meses no voy a poder jugar mucho desde el fondo, tengo que ver si rescato algunos saques para ganar el partido, espero algunos errores de él, pero también ha mejorado mucho desde el fondo, está haciendo las cosas mejor. Ahora, hay que disfrutar de estar de nuevo en el ruedo".