Volvió el tenis masculino del más alto nivel, en el torneo de Cincinatti, y también lo hizo el británico Andy Murray, que no jugaba un partido oficial desde cuando se consagró campeón en Amberes en octubre pasado. Y ganó en su debut en el Masters 1000 que se disputa en Nueva York, en el complejo de Flushing Meadows.

Número 129 del ranking mundial, el diestro nacido en Glasgow obtuvo una invitación de la organización y por la primera rueda superó por 7-6 (6), 3-6 y 6-1 a otro invitado, el estadounidense Frances Tiafoe.

En el primer certamen oficial del tenis masculino desde el 1º de marzo pasado, cuando se suspendió por la pandemia del coronavirus, el ex número 1 del mundo volvió a hacer lo que más deseaba: competir. Y para mejor, el resultado fue positivo, con un tercer parcial sólido, sin rastros de dolor. Murray permaneció fuera de las canchas por nueve meses el año pasado después de una segunda operación en la cadera izquierda, que le había llevado a anunciar entre lágrimas, en enero de 2019, su posible retiro. Y luego de regresar, había cancelado sus presentaciones en Miami y Australia, por una lesión en la ingle.

En la próxima instancia tendrá un rival de los más exigentes: el alemán Alexander Zverev, preclasificado 5°, que inicia su participación en la segunda ronda. Será un duelo particular, sin espectadores que puedan disfrutarlo en vivo. La "burbuja" que se adoptó para la NBA y la MLS desembarcó en el tenis, con un estricto protocolo de seguridad y cuidados médicos. Las grandes jugadas, como las que Murray dejó su sello, no tienen aplausos. Apenas periodistas y fotógrafos en las tribunas, distanciados. Más cerca, sí, la cámaras, incluso para tomar algunos conceptos del ganador, todos con barbijo. La nueva normalidad, le dicen.

Djokovic defiende a Pella

Allí estará también, a diferencia del suizo Roger Federer y el español Rafael Nadal, el serbio Novak Djokovic, que sufrió coronavirus durante la pandemia y fue protagonista de una polémica alrededor de una convocatoria de la que participó antes de que varios se vieran infectados. Ya lejos de esos momentos turbulentos, se enfoca en su debut saltando la primera ronda. Y en el "media day" dejó algunos conceptos sobre lo que acontece, incluyendo su "molestia" porque Guido Pella y el boliviano Hugo Delien no fueron aceptados en el torneo.

"No es fácil verlos fuera del torneo de Cincinnati y lo más probable fuera también del Abierto, siendo puestos en cuarentena a pesar de que tienen varios pruebas negativas en los últimos días", sostuvo Djokovic, y agregó: "Es por eso que muchos jugadores estaban y siguen estando molestos, incluido yo mismo, cuando veo que Dellien y Pella son tratados de esta manera. Ni siquiera sabemos, no se determinó, cuántos jugadores tienen que estar infectados para que se cancele el torneo".

El Masters 1000 de Cincinnati se juega a casi 1000 kilómetros de su escenario habitual: el imponente complejo Billie Jean King, de Nueva York, reemplaza al Lindner Family Tennis Center, de Mason, Ohio. Allí, en Flushing Meadows, esta vez el estadio principal es el Grandstand, porque el Arthur Ashe y el Louis Armstrong fueron reservados para el US Open.

"Si tengo una mayor oportunidad de ganar porque Roger y Rafa no están aquí, realmente no lo sé. Cualquiera puede ganar. No tomé mi decisión por la baja de Rafa; si eso es lo que la gente quiere escuchar. Tomé la decisión de venir al US Open hace meses, quería jugar aquí porque realmente quería reiniciar en una pista dura donde me siento más cómodo", explicó el número 1 del ranking, que en Cincinnati jugará frente al vencedor del encuentro entre el local Tommy Paul y el lituano Ricardas Berankis.

En otros partidos del sábado, triunfaron el español Pablo Carreño Busta (7-5 y 6-1 sobre el serbio Dusan Lajovic), el sudafricano Kevin Anderson (7-6, 4-6 y 6-3 sobre el inglés Kyle Edmund) y el croata Borna Coric, que se adjudicó los siete puntos que jugó con el francés Benoit Paire: tras un 6-0 y 1-0, el galo abandonó, tras mostrarse molesto desde el comienzo y pedir pastillas en un tiempo médico, incluso.

Este domingo, desde las 12 (hora de la Argentina), Diego Schwartzman hará su presentación ante el noruego Casper Ruud en el primer turno de la cancha 17, mientras que en el tercer turno del dobles, Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers se medirán con la dupla conformada por el indio Rohan Bopanna y el canadiense Denis Hsapovaloc.