El Masters 1000 de Cincinnati, el primer torneo del ATP Tour luego de la cancelación de marzo pasado por el brote de coronavirus, comenzará este sábado lejos de Ohio, en el Billie Jean King National Tennis Center de Nueva York, con la presencia de Diego Schwartzman como único argentino en el cuadro principal de singles, ya que Guido Pella fue retirado del certamen porque deberá permanecer aislado en la "burbuja" sanitaria creada en el hotel Long Island Marriott después de que su preparador físico, Juan Manuel Galván, diera positivo de Covid-19.

El Peque Schwartzman, 13° del mundo y noveno preclasificado en el torneo de Cincinnati, debutará en la primera ronda frente al noruego Casper Ruud, 36° del ranking de la ATP y vigente campeón del ATP 250 de Buenos Aires. El último partido oficial del jugador entrenado por Juan Ignacio Chela fue en febrero, en los cuartos de final de Buenos Aires (venció al uruguayo Pablo Cuevas, pero se desgarró y no se pudo presentar en las semifinales).

El líder del ranking y primer favorito, el serbio Novak Djokovic, esperará en la segunda ronda por el vencedor del partido entre el estadounidense Tommy Paul y un jugador de la clasificación. El segundo cabeza de serie es el austríaco Dominic Thiem, tres del mundo, que aguardará por el ganador del serbio Filip Krajinovic y un rival de la clasificación.

El campeón defensor y tercer favorito, Daniil Medvedev (Rusia), debutará en la segunda ronda ante un jugador de la clasificación. Mientras que el cuarto cabeza de serie, el griego Stefanos Tsitsipas, esperará por el ganador del choque entre el sudafricano Kevin Anderson (entrenado por el argentino Diego Moyano) y el británico Kyle Edmund, cuyo coach también es de nuestro país: Franco Davin.

Tres argentinos quedaron eliminados en la primera ronda de la clasificación de Cincinnati. Federico Coria (104°) perdió frente al brasileño Thiago Monteiro (82°; entrenado por el argentino Fabián Blengino) por 6-3 y 6-4, Federico Delbonis (78°) cayó ante el español Jaume Munar (105°) por 6-1 y 7-6 (7-3), mientras que Juan Ignacio Londero (62°) se despidió del certamen al ser derrotado por el alemán Dominik Koepfer (92°) por 6-4 y 7-6 (7-0).

En el cuadro de dobles habrá presencia argentina. El marplatense Horacio Zeballos (4° del mundo en la especialidad) y el español Marcel Granollers, quintos preclasificados, debutarán frente a Denis Shapovalov (Canadá) y Rohan Bopanna (India). Los primeros favoritos serán los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah.

Después de Cincinnati será el turno del US Open, que comenzará el 31 de agosto.

Djokovic dice que estuvo "muy cerca" de renunciar al US Open

Instalado en un alojamiento diferente al del resto de tenistas, Djokovic dijo que solo se decidió a participar en el Abierto de Estados Unidos menos de una semana antes de viajar a Nueva York por los riesgos de la pandemia de coronavirus."Estuve muy cerca de no venir (...) Había muchas incertidumbres", dijo el número uno mundial en una entrevista con el diario The New York Times publicada este jueves.

Djokovic, ganador de 17 torneos de Grand Slam, reconoció que su objetivo de alcanzar la marca de 20 títulos del suizo Roger Federer "por supuesto" fue un factor importante para competir en el US Open, que se disputará a puerta cerrada entre el 31 de agosto y el 13 de septiembre. "Una de las razones por las que sigo jugando al tenis profesional a este nivel es porque quiero alcanzar más cimas en el mundo del tenis", dijo Djokovic, que ha ganado cinco de los últimos siete torneos de Grand Slam.

El serbio solo confirmó su presencia en Nueva York, donde no estarán presentes ni Federer ni Rafa Nadal (número dos mundial), después de que funcionarios de gobiernos europeos aseguraran a sus tenistas que no tendrán que enfrentar una larga cuarentena al regresar de Estados Unidos.