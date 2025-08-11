Masters 1000 de Cincinnati hoy: partidos y cómo está el cuadro

El Mastes 1000 de Cincinnatti 2025, que se desarrolla en Ohio, Estados Unidos; sigue este lunes con partidos correspondientes a la tercera ronda de los torneos masculino y femenino. Los encuentros inician a las 12 (hora argentina) y se transmiten en vivo por TV a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y a través de la plataforma digital Disney+ Premium.

En el certamen de varones se disputan cruces de la parte alta del cuadro. Se destacan las presentaciones de Taylor Fritz (4°) vs. el italiano Lorenzo Sonego (31°) desde no antes de las 15 (hora argentina) en el Court Central y la de Jannik Sinner (1°), principal favorito al título, contra el canadiense Gabriel Diallo (30°) en el mismo escenario pero a las 20.

Taylor Fritz fue semifinalista recientemente en el Masters 1000 de Toronto, Canadá MATTHEW STOCKMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Además, en el Grandstand la jornada inicia con el choque entre el estadounidense Alex Michelsen (28°) vs. el danés Holger Rune (7°) y continúa con el norteamericano Frances Tiafoe (10°) ante el francés Ugo Humbert (20°). En el último turno de ese estadio, desde no antes de las 21.30, Tommy Paul (13°) se enfrenta al galo Adrián Mannarino (Q).

Cuadro del Masters 1000 de Cincinnatti masculino

La parte alta del cuadro masculino del Masters 1000 de Cincinnatti 2025 ATP

La parte baja del cuadro masculino del Masters 1000 de Cincinnati ATP

En el torneo de mujeres también hay choques de la parte alta del cuadro. En el Court Central se presenta, desde no antes de las 13.30 (hora argentina), la bielorrusa Aryna Sabalenka (1ª) frente a la británica Emma Raducanu (30ª) mientras que en el último turno, desde no antes de las 21.30, la kazaja Elena Rybakina (9ª) hace lo propia ante la belga Elise Mertens (19ª).

Anna Kalinskaya (28ª) y la estadounidense Amanda Anisimova (5ª) juegan desde no antes de las 16 en el Grandstand. En el certamen ya no quedan tenistas argentinas porque Solana Sierra perdió en la primera ronda

Cuadro del Masters 1000 de Cincinnatti femenino

La parte alta del cuadro femenino del Masters 1000 de Cincinnatti 2025 WTA

La parte baja del cuadro femenino del Masters 1000 de Cincinnati WTA

Tabla de campeones del Masters 1000 de Cincinnatti

Rama masculina

Roger Federer (Suiza) - 7

Mats Wilander (Suecia) - 4

Novak Djokovic (Serbia) / Pete Sampras (Estados Unidos) / Andre Agassi (Estados Unidos) - 3

Stefan Edberg (Suecia) / Michael Chang (Estados Unidos) / Andy Roddick (Estados Unidos) / Andy Murray (Gran Bretaña) / Harold Solomon (Estados Unidos) / - 2.

Rama femenina

*Se empezó a jugar en 2004 y tuvo 17 campeonas diferentes.