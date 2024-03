Escuchar

El viernes tenía toda la intención de ser un día de super acción en el Masters 1000 de Miami. Pero la lluvia mojó los planes y entonces este sábado (si las condiciones meteorológicas lo permiten) le quitó ese mérito. La sexta jornada en el Open tendrá de todo: partidos que deben completarse, postergados que ni iniciaron y por supuesto, los que correspondían al schedule del día. Así, tendrán que saltar a la cancha los argentinos Sebastián Báez, Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry y varios de los máximos favoritos al título, tanto en damas como en caballeros. En este sentido aparecerán en escena Iga Swiatek, Aryna Sabalenka, Alcaraz, Jannik Sinner y Daniil Medvedev, entre tantos. Son duelos correspondientes a segunda y tercera ronda.

Todos los partidos se desarrollan en el Hard Rock Stadium, sede del campeonato que aglomera a casi todas las figuras de los circuitos de la ATP y WTA. Cada jornada inicia a las 12 (hora argentina) y los partidos se transmiten en vivo por ESPN 3, por lo que también se pueden ver online en la plataforma digital Star+, Flow, DGO y Telecentro Play.

Francisco Cerúndolo (21°) hace su estreno en Miami ante el austríaco Sebastian Ofner (40°) CLIVE BRUNSKILL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En el sexto día de actividad, debutan los argentinos Sebastián Báez (19°), que va ante el alemán Dominik Koepfer (50°) desde las 12 y Francisco Cerúndolo (21°), quien hace lo propio ante el austríaco Sebastian Ofner (40°), cerca de las 16. En tanto, Tomás Etcheverry (30°) debe completar desde las 14.15 su partido ante el británico Andy Murray (62°), que se detuvo por mal tiempo cuando iban 3 a 3. La única tenista albiceleste que pudo concluir su encuentro en el viernes lluvioso fue Nadia Podoroska (78°) ante, ni más ni menos que la última campeona del US Open y N° 3 del mundo, la estadounidense Coco Gauff. La rosarina cayó por 6-1 y 6-2, pero mostrando momentos de gran juego ante una de las mejores de la actualidad.

El jueves se despidieron los otros criollos que integraron los cuadros principales: Facundo Díaz Acosta (55°), que cayó ante el australiano Alexei Popyrin (45°) por doble 6-4 y Diego Schwartzman (122°) ante el ruso Roman Safiullin (39°) por 6-2 y 6-4. En primera ronda también se fueron Pedro Cachín (79°) y Lourdes Carlé (100°).

Nadia Podoroska le jugó de igual a igual a Coco Gauff, aunque se llevó un marcador abultado Lynne Sladky - AP

Entre los candidatos, para este sábado destaca la presencia del N° 3 del mundo, el italiano Jannik Sinner, quien vencía por 3 a 2 en el primer set cuando llegó la lluvia por segunda vez en la jornada, por lo que completará este sábado cerca de las 14.20 el partido ante su compatriota Andrea Vavassori (148°). Sinner viene de caer en la final del Masters 1000 de Indian Wells ante Carlos Alcaraz (2°), quien se estrenará ante otro ibérico, Roberto Carballés Baena (64°), en horario central, a las 20 de la Argentina. A las 14.20, el campeón 2023, Daniil Medvedev (4°) se presentará ante el húngaro Marton Fucsovics (86°), en otro encuentro que quedó pendiente del viernes.

En lo que respecta al cuadro femenino, más allá del encuentro Gauff vs. Podoroska, el foco de atención de lo llevó este viernes el cara a cara entre Paula Badosa (80°) y Aryna Sabalenka (2°) en el que la bielorrusa venció por 6-4 y 6-3. Es que, justo en el día de inicio del Masters 1000 de Miami, su exnovio, el atleta Konstantin Koltsov, se suicidó en la mismísima ciudad de la Florida. Ella decidió jugar igual, justamente enfrentando a su mejor amiga y avanzó en un contexto muy especial. Su próxima rival, este sábado a las 21.30, será la ucraniana Anhelina Kalínina (32°).

Para la jornada que abre el fin de semana también se destaca el debut de la N° 1 del mundo y reciente campeona en Indian Wells, Iga Swiatek, ante la ítalo-argentina Camila Giorgi (107°), cerca de las 15.40. Otro plato fuerte del schedule se servirá cerca de las 14.25, cuando se crucen la ex N° 1 y tres veces campeona de Grand Slam, Naomi Osaka (229°) y la ucraniana Elina Svitolina (17°).

El primer preclasificado y máximo favorito al título es Carlos Alcaraz, ganador la semana pasada de Indian Wells. El español, segundo del ranking internacional, es el principal candidato al título por la ausencia de Novak Djokovic a raíz de que manifestó que esta temporada, a sus 36 años, es más “selectivo” al momento de elegir los campeonatos. El serbio se despidió sorpresivamente en la tercera ronda del primer Masters 1000 de la temporada y, más allá de que no compita en la Florida, continuará en lo más alto del escalafón porque no perderá puntos dado que no participa desde 2019 -no podía ingresar a Estados Unidos por su negativa a vacunarse contra el Covid-19-.

Daniil Medvedev es el campeón en ejercicio del Masters 1000 de Miami: debuta este sábado Ryan Sun - AP

Tampoco juega Rafael Nadal, aquejado por lesiones y con el foco puesto en la gira sobre polvo de ladrillo. La principal amenaza para Alcaraz, campeón en 2022, es Sinner, segundo sembrado por delante del ruso Medvedev, quien intentará defender la corona que logró en 2023.

La principal favorita al título entre las damas es Swiatek y la segunda sembrada es Sabalenka.