Masters 1000 de Miami 2024 hoy: partidos y cómo está el cuadro

Este miércoles continúa el Masters 1000 de Miami con partidos de cuartos de final de los torneos masculino y femenino en el Hard Rock Stadium, sede del campeonato que aglomera a casi todas las figuras de los circuitos de la ATP y WTA. Los encuentros se transmiten en vivo por ESPN 3, por lo que también se pueden ver online en la plataforma digital Star+, Flow, DGO y Telecentro Play.

En el certamen de caballeros inicia la ronda de ocho jugadores con dos encuentros: el checo Tomás Machac vs. el italiano Jannik Sinner y el chileno Nicolás Jarry vs. el ruso Daniil Medvedev, defensor del título. En la parte alta del cuadro, en tanto, quedaron emparejados Carlos Alcaraz vs. Grigor Dimitrov y Alexander Zverev vs. Fabián Marozsan (ambos encuentros se disputarán el jueves).

En un torneo donde no hubo grandes sorpresas y cuyo gran ausente fue Novak Djokovic, el N° 1 del ranking mundial de la ATP; el argentino que más lejos llegó fue Francisco Cerúndolo hasta la tercera ronda, en la que perdió con Karen Khachanov. Tomás Etcheverry, Sebastián Báez, Facundo Díaz Acosta y Diego Schwartzman fueron eliminados prematuramente.

El cuadro masculino del Masters 1000 de Miami, que ya entra en su recta final ATP

En el evento de mujeres ya hay dos semifinalistas y son Victoria Azarenka y Elena Rybakina, verdugas de Yulia Putintseva y María Sakkari, respectivamente. La otra parte del cuadro se diagrama este miércoles con el cierre de los cuartos de final con dos partidos: Ekaterina Alexandrova, quien en octavos eliminó a Iga Swiatek -N° 1 del ranking de la WTA y máxima favorita hasta entonces a retener la corona- vs. Jessica Pegula y Caroline García vs. Danielle Collins.

El campeonato femenino también tuvo sorpresas en las primeras rondas. La segunda preclasificada, Aryna Sabalenka, fue eliminada en la tercera etapa por la ucraniana Anhelina Kalinina 6-4, 1-6 y 6-1. La bielorrusa, que participó a pesar de que a poco de su debut falleció su expareja Konstantin Koltsov, no fue la única de las favoritas que cayó en la primera semana de competencia. Elina Svitolina quedó afuera en la segunda rueda frente a Naomi Osaka -ex 1 del ranking de la WTA, pero actualmente no en su mejor versión- 6-2 y 7-6 (5), mientras que la tunecina Ons Jabeur dijo adiós en la misma instancia al ceder contra la rusa Elina Avanesyan 6-1, 4-6 y 6-3.

El torneo de Miami femenino contó con la incursión de Lourdes Carlé y Nadia Podoroska, quienes quedaron eliminadas en las rondas iniciales pero hicieron historia porque la Argentina contó con dos jugadoras en el cuadro principal de un Masters 1000 tras 18 años.

El cuadro femenino del Masters 1000 de Miami, con Elena Rybakina marcando el pulso WTA