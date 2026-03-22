Masters 1000 de Miami: partidos de hoy y cómo está el cuadro

Este domingo continúa la actividad en la edición 2026 del Masters 1000 de Miami, el segundo certamen de esta categoría en lo que va de la temporada masculina y el cuarto en la femenina. Se disputan partidos correspondientes a los 16vos, en ambas ramas. En la Argentina, todos los encuentros se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Disney+, mientras que los más destacados también se transmiten por televisión en alguna de las señales de ESPN.

Entre los hombres, se destaca la aparición de uno de los dos argentinos que quedan en competencia, Tomás Etcheverry (32° del ranking ATP) y del N° 1 del mundo y máximo favorito, el español Carlos Alcaraz, campeón en Miami 2022. Entre las mujeres sobresale la aparición de la bielorrusa Aryna Sabalenka, también dueña de la cima del escalafón mundial.

El platense Tomás Martín Etcheverry tiene muchas chances de seguir avanzando en Miami Gentileza Dino García

La jornada en el cuadro masculino la abren el local Ethan Quinn y el checo Jiri Lehecka, desde las 12 de la Argentina, para luego dar lugar a la llegada a la cancha de Etcheverry, con buenas chances de avanzar ante el espalo de 19 años Rafael Jodar. A continuación, habrá cruce de locales entre los norteamericanos Reilly Opelka y Taylor Fritz, seguido del también estadounidense Tommy Paul, que hará lo propio con el belga Raphael Collignon.

Tras ellos, todas las miradas serán para ‘Carlitos’ Alcaraz, quien buscará seguir avanzando cuando se mida con otro dueño de casa, Sebastian Korda. Después de ese partido, el español proveniente de la qualy Martin Landaluce querrá arruinarle el camino al siempre complejo Karen Khachanov, de Rusia. Más tarde, el italiano Mateo Berretini irá por el polaco Valentin Vacherot y el francés Arthur Fils por el muy irregular griego Stefanos Tsitsipas.

Aryna Sabalenka, la N° 1 del mundo, saltará a la pista central este domingo en la tarde argentina MATTHEW STOCKMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En el campeonato de mujeres vuelven a saltar a la pista varias favoritas, más allá de Sabalenka. Desde las 12 de la Argentina levantan el telón de los 16vos Ekaterina Alexandrova y Jaqueline Cristian por un lado y Jelena Ostapenko y Jasmine Paolini por el otro. Luego, la canadiense de raíces latinas Leylah Fernández protagonizará uno de los grandes encuentros de la jornada, ante la local y finalista de Grand Slam Jessica Pegula, seguidas de Iva Jovic y la australiana Talia Gibson.

Más adelante, la ucraniana Elina Svitolina, vigente y muy competitiva, se medirá con la local Hailey Baptiste y la gran favorita junto a Sabalenka, Elena Rybakina, hará lo propio ante otra ucraniana, Marta Kostyuk. La campeona olímpica en París 2024, la china Qinwen Zheng, jugará ante la dueña del Australian Open 2025, Madison Keys, también estadounidense y cerrarán la instancia Sabalenka y la norteamericana Catherine McNally.

Madison Keys será una de las figuras locales en Miami Gardens; se enfrenta a la campeona olímpica Qinwen Zheng MATTHEW STOCKMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Horarios de los partidos más destacados

A las 11: Jelena Ostapenko y Jasmine Paolini

Jelena Ostapenko y Jasmine Paolini A continuación: Rafael Jodar vs. Tomás Etcheverry.

Rafael Jodar vs. 12 : Leyla Fernández vs. Jessica Pegula.

: Leyla Fernández vs. Jessica Pegula. No antes de las 13 : Reilly Opelka vs. Taylor Fritz.

: Reilly Opelka vs. Taylor Fritz. A continuación : Carlos Alcaraz vs. Sebastian Korda.

: Carlos Alcaraz vs. Sebastian Korda. No antes de las 13.30: Elina Svitolina vs. Hailey Baptiste.

Elina Svitolina vs. Hailey Baptiste. A continuación: Elena Rybakina vs. Marta Kostyuk.

Elena Rybakina vs. Marta Kostyuk. A continuación: Qinwen Zheng vs. Madison Keys.

Qinwen Zheng vs. Madison Keys. No antes de las 19: Aryna Sabalenka vs. Catherine McNally.

Aryna Sabalenka vs. Catherine McNally. No antes de las 19: Mateo Berretini vs. Valentin Vacherot.

Mateo Berretini vs. Valentin Vacherot. No antes de las 20.30: Arthur Fils vs. Stefanos Tsitsipas.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

*La mayoría de los partidos tienen horarios aproximados y dependen del tiempo de duración del encuentro que se dispute previamente en cada cancha.

Miami showed up. Another sold out crowd 🤩#MiamiOpen pic.twitter.com/lg6YgTMfGC — Miami Open (@MiamiOpen) March 21, 2026

Cómo ver online el Masters 1000 de Miami 2026

El Masters 1000 de Miami 2026 se extiende hasta el domingo 29 de marzo en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.

ESPN y sus diferentes señales.

Disney+ Premium.

Tabla de campeones del Masters 1000 de Miami

Rama masculina

Novak Djokovic (Serbia) y Andre Agassi (Estados Unidos) - Seis títulos

Roger Federer (Suiza) - Cinco

Pete Sampras (Estados Unidos) - Tres

Andy Murray (Gran Bretaña), Andy Roddick (Estados Unidos) e Iván Lendl (Checoslovaquia) - Dos

Daniil Medvedev (Rusia), Jannik Sinner (Italia), Carlos Alcaraz (España), Hubert Hurkacz (Polonia), Nikolay Davydenko (Rusia), John Isner (Estados Unidos), Richard Krajicek (Países Bajos), Thomas Muster (Austria), Marcelo Ríos (Chile), Michael Chang (Estados Unidos), Jim Courier (Estados Unidos), Miloslav Mecir Sr. (Serbia), Tim Mayotte (Estados Unidos), Mats Wilander (Suecia) y Jakub Mensik (República Checa) - Uno

Rama femenina