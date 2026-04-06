Masters 1000 de Montecarlo 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

Este lunes 6 de abril continúa el Masters 1000 de Montecarlo que se disputa en el Principado sobre canchas de polvo de ladrillo con partidos correspondientes a la primera ronda del certamen individual masculino. Los encuentros se transmiten en vivo por televisión a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

En el Court Rainier III la actividad inicia a las 11 (hora argentina) con Andrey Rublev (13°) vs. el portugués Nuno Borges y continúa con la presentación de tres argentinos: Sebastián Báez vs. el suizo Stan Wawrinka (WC); Francisco Cerúndolo (16°) vs. el griego Stefanos Tsitsipas y el monegasco Valentín Vacherot vs. Juan Manuel Cerúndolo (Q).

Sebastán Báez se presenta este lunes en Montecarlo Sergio Llamera

En el Court des Princes también hay cuatro juegos desde las 11: el francés Arthur Rinderknech vs. Karen Khachanov (12°); Jiri Lehecka (11°) vs. el estadounidense Emilio Nava (Q); el brasileño Joao Fonseca vs. el canadiense Gabriel Diallo; y el italiano Flavio Cobolli (10°) vs. el argentino Francisco Comesaña (Q).

Por último, en el Court EA de Massy hay tres cuatro duelos desde no antes de las 12 y los protagonizan el belga Zizou Bergs vs. el galo Adrian Mannarino; el chileno Cristian Garín (Q) vs. el italiano Matteo Arnaldi (LL); y el canadiense Denis Shapovalov vs. el belga Alexander Blockx (Q). En el Court 9 el único choque es el del alemán Daniel Altmaier ante el checo Tomas Machac.

Cuadro del Masters 1000 de Montecarlo 2026

El cuadro del Masters 1000 de Montecarlo

Tabla de campeones del Masters 1000 de Montecarlo

Rafael Nadal (España) - 11 títulos

Ilie Năstase (Rumania) / Bjorn Borg (Suecia) / Thomas Muster (Austria) / Stefanos Tsitsipas (Grecia) - 3

Guillermo Vilas (Argentina) / Mats Wilander (Suecia) / Ivan Lendl (Checoslovaquia) / Sergi Bruguera (España) / Gustavo Kuerten (Brasil) / Juan Carlos Ferrero (España) / Novak Djokovic (Serbia) - 2

Tom Okker (Países Bajos) / Nicola Pietrangeli (Italia) / Zeljko Franulovic (Croacia) / Andrew Pattison (Zimbawe) / Manuel Orantes (España) / Raúl Ramírez (México) / Henrik Sundstrom (Suecia) / Joakim Nystrom (Suecia) / Alberto Mancini (Argentina) / Andrei Chesnokov (Rusia) / Andrei Medvedev (Ucrania) / Marcelo Ríos (Chile) / Carlos Moyá (España) / Guillermo Coria (Argentina) / Stan Wawrinka (Suiza) / Andrey Rublev (Rusia) / Fabio Fognini (Italia) / Carlos Alcaraz (España) - 1

Rafael Nadal es el máximo campeón del Masters 1000 de Montecarlo AP

Ganadores del Masters 1000 de Montecarlo desde 2000