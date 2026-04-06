Masters 1000 de Montecarlo 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

En el segundo día de actividad en el Principado se disputan partidos correspondientes a la primera ronda; se presentan Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez
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Este lunes 6 de abril continúa el Masters 1000 de Montecarlo que se disputa en el Principado sobre canchas de polvo de ladrillo con partidos correspondientes a la primera ronda del certamen individual masculino. Los encuentros se transmiten en vivo por televisión a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.
En el Court Rainier III la actividad inicia a las 11 (hora argentina) con Andrey Rublev (13°) vs. el portugués Nuno Borges y continúa con la presentación de tres argentinos: Sebastián Báez vs. el suizo Stan Wawrinka (WC); Francisco Cerúndolo (16°) vs. el griego Stefanos Tsitsipas y el monegasco Valentín Vacherot vs. Juan Manuel Cerúndolo (Q).
En el Court des Princes también hay cuatro juegos desde las 11: el francés Arthur Rinderknech vs. Karen Khachanov (12°); Jiri Lehecka (11°) vs. el estadounidense Emilio Nava (Q); el brasileño Joao Fonseca vs. el canadiense Gabriel Diallo; y el italiano Flavio Cobolli (10°) vs. el argentino Francisco Comesaña (Q).
Por último, en el Court EA de Massy hay tres cuatro duelos desde no antes de las 12 y los protagonizan el belga Zizou Bergs vs. el galo Adrian Mannarino; el chileno Cristian Garín (Q) vs. el italiano Matteo Arnaldi (LL); y el canadiense Denis Shapovalov vs. el belga Alexander Blockx (Q). En el Court 9 el único choque es el del alemán Daniel Altmaier ante el checo Tomas Machac.
Cuadro del Masters 1000 de Montecarlo 2026
Tabla de campeones del Masters 1000 de Montecarlo
- Rafael Nadal (España) - 11 títulos
- Ilie Năstase (Rumania) / Bjorn Borg (Suecia) / Thomas Muster (Austria) / Stefanos Tsitsipas (Grecia) - 3
- Guillermo Vilas (Argentina) / Mats Wilander (Suecia) / Ivan Lendl (Checoslovaquia) / Sergi Bruguera (España) / Gustavo Kuerten (Brasil) / Juan Carlos Ferrero (España) / Novak Djokovic (Serbia) - 2
- Tom Okker (Países Bajos) / Nicola Pietrangeli (Italia) / Zeljko Franulovic (Croacia) / Andrew Pattison (Zimbawe) / Manuel Orantes (España) / Raúl Ramírez (México) / Henrik Sundstrom (Suecia) / Joakim Nystrom (Suecia) / Alberto Mancini (Argentina) / Andrei Chesnokov (Rusia) / Andrei Medvedev (Ucrania) / Marcelo Ríos (Chile) / Carlos Moyá (España) / Guillermo Coria (Argentina) / Stan Wawrinka (Suiza) / Andrey Rublev (Rusia) / Fabio Fognini (Italia) / Carlos Alcaraz (España) - 1
Ganadores del Masters 1000 de Montecarlo desde 2000
- 2000: Cédric Pioline (Francia).
- 2001: Gustavo Kuerten (Brasil).
- 2002: Juan Carlos Ferrero (España).
- 2003: Juan Carlos Ferrero (España).
- 2004: Guillermo Coria (Argentina).
- 2005: Rafael Nadal (España).
- 2006: Rafael Nadal (España).
- 2007: Rafael Nadal (España).
- 2008: Rafael Nadal (España).
- 2009: Rafael Nadal (España).
- 2010: Rafael Nadal (España).
- 2011: Rafael Nadal (España).
- 2012: Rafael Nadal (España).
- 2013: Novak Djokovic (Serbia).
- 2014: Stanislas Wawrinka (Suiza).
- 2015: Novak Djokovic (Serbia).
- 2016: Rafael Nadal (España).
- 2017: Rafael Nadal (España).
- 2018: Rafael Nadal (España).
- 2019: Fabio Fognini (Italia).
- 2020: No se realizó por la pandemia del Covid-19.
- 2021: Stefanos Tsitsipas (Grecia).
- 2022: Stefanos Tsitsipas (Grecia).
- 2023: Andrey Rublev (Rusia).
- 2024: Stefanos Tsitsipas (Grecia).
- 2025: Carlos Alcaraz (España).
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