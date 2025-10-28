Masters 1000 de París hoy: partidos y cómo está el cuadro

Este martes continúa el Masters 1000 de París, el noveno y último de la temporada 2025 que se desarrolla en el París La Défense Arena de la capital de Francia, con partidos correspondientes a la primera y segunda ronda. Los juegos inician a las 7 (hora argentina) y se transmiten en vivo por las diferentes señales de ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

En la segunda jornada sobresalen las presentaciones de Carlos Alcaraz (1°), Taylor Fritz (4°) y Ben Shelton (5°), quienes debutan en esa fase porque están entre los mejores ocho preclasificados. El español se mide con el británico Cameron Norrie desde no antes de las 15 (hora argentina) en el Court Central mientras que, a continuación, el estadounidense hace lo propio con el australiano Aleksandar Vukic. El otro norteamericano, Shelton, lo hace contra el italiano Flavio Cobolli desde no antes de las 11.30 en el Court 2.

Taylor Fritz debuta en la segunda ronda del Masters 1000 de París FAYEZ NURELDINE� - AFP�

Además, en el Court Central abren la actividad el checo Jiri Lehecka (14°) vs. el monegasco Valentin Vacherot (WC), el sorprendente campeón del Masters 1000 de Shanghái. En el tercer turno, desde no antes de las 10 (hora argentina), Daniil Medvedev (11°) se mide con el español Jaume Munar. En el Court 2, a las 7, debuta el argentino Francisco Comesaña (Q) vs. el canadiense Feliz Auger-Aliassime (9°). Los tres duelos corresponden a la ronda inicial.

Los otros preclasificados que inician su participación en la segunda fase son el italiano Jannik Sinner (2°), el alemán Alexander Zverev (3°), que es el defensor del título; el australiano Alex De Miñaur (6°), el italiano Lorenzo Musetti (7°) y el noruego Casper Ruud (8°). El gran ausente del certamen es el serbio Novak Djokovic, máximo campeón con siete coronaciones. El resto de los Top 10 que no compiten son el británico Jack Draper y el danés Holger Rune.

Cuadro del Masters 1000 de París

El cuadro del Masters 1000 de París, en la previa del día 2 de actividad ATP

Tabla de campeones del Masters 1000 de París

Desde que el certamen comenzó a disputarse en la capital francesa en 1968, el serbio Novak Djokovic es el máximo ganador con siete consagraciones: 2009, 2013, 2014, 2015, 2019, 2021 y 2023. En el segundo lugar del palmarés aparecen el alemán Boris Becker y el ruso Marat Safin, con tres títulos cada uno. Los estadounidenses Brian Gottfried, Andre Agassi y Pete Sampras levantaron el trofeo en dos ocasiones cada uno.

Más atrás hay varios tenistas que festejaron una vez, entre los que destacan el argentino David Nalbandian (2007), el suizo Roger Federer (2011), el británico Andy Murray (2016) y el alemán Alexander Zverev, último ganador.