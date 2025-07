Masters 1000 de Toronto: Francisco Comesaña se despidió con derrota frente a Alex de Miñaur

En la noche canadiense reinó la lógica. Se esforzó al máximo Francisco Comesaña, pero su despliegue no encontró premio ante la superioridad del australiano Alex de Miñaur, que en la trasnoche del miércoles se impuso al argentino por 6-4 y 6-2, y firmó así su pase a la tercera ronda en el Masters 1000 de Toronto, etapa en la que se enfrentará con su compatriota Christopher O’Connell.

El encuentro estaba originalmente previsto para disputarse en la cancha 2, pero los encuentros anteriores se demoraron más de lo esperado, y la organización movió el partido al Court 1. De Miñaur era un examen interesante para el Tiburón (71° del ranking), que contaba con un par de triunfos frente a rivales del Top 10, y se enfrentaba por primera vez con el australiano (8° del mundo), de 26 años, hijo de un uruguayo (Aníbal) y una española (Esther) radicados en Sydney, y que llegaba con la confianza a tope luego de consagrarse campeón el domingo pasado en Washington.

A Comesaña se le escapó un punto de quiebre en el segundo game; una pena, porque no habría muchas más oportunidades. En el séptimo game, el oceánico tuvo su primera ocasión; Comesaña salvó dos break-points con su saque. Apareció la lluvia por un rato y el umpire Fergus Murphy dispuso una interrupción breve. Al regreso, De Miñaur aceleró primero y mejor, y consiguió el quiebre (4-3) que le daba la llave para quedarse con el primer set.

Una caída de Francisco Comesaña, en un punto en ataque que perdió con Alex de Miñaur Captura

Esa interrupción modificó por completo el trazado del encuentro. La paridad de esos primeros siete games le dio paso a un dominio total del australiano. Sólido desde la base, veloz en sus desplazamientos y con una gran capacidad de defensa, De Miñaur se convirtió en un muro. Buscó el Tiburón una rendija y no la encontró.

Comesaña terminó el duelo con 13 tiros ganadores y 36 errores no forzados; el ganador conectó 10 aciertos y 22 equivocaciones. El australiano lastimó cuando pudo sobre el segundo saque del argentino (apenas 25% de segundos servicios), y tomó tres quiebres sobre seis chances; Comesaña no tuvo más puntos de quiebre que aquel del arranque del primer set, que no pudo capitalizar.

Este jueves, Francisco Cerúndolo (24°) y Tomás Martín Etcheverry (60°) se enfrentarán en el segundo turno del Grandstand, en un duelo en el que estará en juego un pase a los octavos de final. Será la novena vez que chocarán entre sí, pero el primer duelo entre ambos en un Masters 1000, y el segundo sobre cemento luego de medirse el año pasado en la segunda ronda del US Open, con triunfo aquella vez en cinco parciales para Etcheverry. El historial global, incluidos torneos por fuera de los ATP, es parejo, con 4 victorias por lado. Este año se enfrentaron en los cuartos de final de Santiago, en Chile, y allí se impuso Cerúndolo por 4-6, 6-3 y 7-5.

Otros resultados del miércoles: