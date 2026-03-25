Miami Open: Francisco Cerúndolo derrotó a Ugo Humbert y avanzó a los cuartos de final

En su camino entusiasta por el Miami Open, el segundo Masters 1000 de la temporada, Francisco Cerúndolo (19° del mundo) sigue adelante: en una hora y 16 minutos, derrotó al francés Ugo Humbert (34°) por 6-4 y 6-3 en el cemento del Hard Rock Stadium y avanzó a los cuartos de final. En la próxima instancia se medirá con el vencedor del último encuentro programado para este martes, entre el alemán Alexander Zverev (3°) y el francés Quentin Halys (111°).

El tenista de 27 años pasó al frente 4-3 en el primer set en el séptimo game, en la primera chance de quiebre que tuvo. En medio de un peloteo intenso, el argentino apeló a un drop genial para dejar casi parado en el fondo de la cancha a su adversario. Enseguida confirmó la ventaja defendiendo su servicio y cuando volvió a tener el saque (5-4) para cerrar el set, estuvo sólido y no falló. “Hasta el 3-3 me sentí incómodo, me jugaba muy agresivo. A partir de allí empecé a jugar mejor y entender más su juego”, sentenció Fran.

So, so good ✨@FranCerundolo takes the opening set 6-4 over Humbert and is closing in on a quarter-final spot in the Magic City. @MiamiOpen | #MiamiOpen pic.twitter.com/Jrd7cfNy9h — ATP Tour (@atptour) March 25, 2026

El segundo parcial comenzó con otro quiebre de Francisco, que hizo una buena diferencia en la recepción pronto y aprovechó una doble falta del jugador galo para ponerse 1-0 en la primera oportunidad de break point. Golpes certeros, buen juego, algunos lujos, mucha confianza y mayoría de decisiones óptimas. Con un show de tiros ganadores defendió su servicio para ponerse adelante por 3-1 y sobrevivió con dos grandes saques en un sexto game en el que estuvo bajo presión para el 4-2.

¡LE SALEN TODAS A FRANCISCO! 🥵



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El desenlace llegó con un tercer quiebre en el juego al francés. En el primer match point que tuvo, al segundo saque de su rival le respondió con una devolución paralela brillante para sentenciar el partido. Antes de Miami, Cerúndolo había vencido en el único partido con Humbert, en los Juegos Olímpicos de París 2024, sobre polvo de ladrillo, en los courts de Roland Garros.

Diestro y de revés a dos manos, Cerúndolo venía de dejar atrás a su compatriota Thiago Tirante en sets corridos en su debut en la segunda vuelta y al ruso Daniil Medvedev, 10° del ranking mundial y campeón de 2023, en la tercera ronda, en una larga batalla a tres sets. “Estoy jugando bien, muy contento con mi semana... y quiero seguir”, reconoció el argentino en los micrófonos de ESPN, tras firmar autógrafos, remeras y banderas al final del encuentro.

Miami es un certamen distinto para el mayor de los hermanos Cerúndolo y no sólo por el apoyo de los espectadores latinos que suelen poblar las tribunas en el complejo de la zona norte de la ciudad: avanzó a los cuartos de final por cuarta vez en sus cinco participaciones en el torneo, desde 2022, con la única excepción en 2024.

¡ESTA LOCURAAAAA! 💥



🇦🇷 Fran Cerúndolo es CUARTOFINALISTA del Masters 1000 de Miami.



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En esta edición, Cerundolo alcanzó esa instancia en un Masters 1000 por octava vez y es el sexto argentino en lograr esta marca en la historia de la categoría (desde 1990). Amplió, asimismo, su balance a 8-1 contra franceses, con su única derrota ante Alexandre Muller en los cuartos de final de Río 2025.

Por el mismo lado del cuadro, el italiano Jannik Sinner, número 2 del mundo, ya está entre los ocho mejores tras superar al estadounidense Alex Michelsen (40°) por 7-5 y 7-6 (7-4), en un duelo que marcó su triunfo número 28 consecutivo en dos sets en un Masters 1000. En cuartos, se encontrará con otro local, Frances Tiafoe (20°) que eliminó al francés Térence Atmane (53°) por 6-4, 1-6 y 6-4 en una hora y 52 minutos.

La victoria de Sinner sobre Michelsen

Previamente, el platense Tomás Martín Etcheverry, que nunca había llegado tan lejos en un Masters 1000, se quedó con las ganas de avanzar: en el Grandstand, el número 32 del mundo cayó frente al estadounidense Tommy Paul (23°) por 6-1 y 6-3, en una hora y 14 minutos de acción. El próximo adversario del norteamericano será el francés Arthur Fils (28°), que batió al monegasco Valentin Vacherot (24°) por 6-4, 6-7 (4-7) y 6-4.

Y más temprano, el español Martín Landaluce volvió a sorprender: eliminó al estadounidense Sebastian Korda (36°), que venía de eliminar al número 1 del mundo Carlos Alcaraz, al imponerse por 2-6, 7-6 (8-6) y 6-4, después de salvar un match point. Se enfrentará por una plaza en semifinales con el checo Jiri Lehecka (22º), que eliminó al estadounidense Taylor Fritz (7º) por 6-4, 6-7 (4-7) y 6-2.