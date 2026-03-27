Miami Open: Francisco Cerúndolo dijo adiós en los cuartos de final con una derrota categórica ante Zverev

Desde el vamos, el panorama era complejo. Si bien el historial entre ambos estaba parejo, con tres victorias por lado, Alexander Zverev le había ganado los últimos tres encuentros a Francisco Cerúndolo. El último previo, en el Abierto de Australia, con cátedra del alemán en sets corridos. En la noche del jueves, la situación fue similar. Cerúndolo, en uno de los torneos en los que mejor juega y se siente, encontró el freno a su avance y se despidió en los cuartos de final del Masters 1000 de Miami con una derrota categórica frente al número 4 del mundo, que se impuso por 6-1 y 6-2, en apenas una hora y 5 minutos de juego.

No hubo mucho que hacer para el jugador porteño, que muy pronto quedó abajo en el desarrollo y en las cifras. En menos de 20 minutos Zverev ya estaba 5-0 arriba, a partir de un juego profundo, de presión constante sobre el juego del argentino, que se vio encerrado contra el fondo de la cancha, sin poder lastimar con la derecha que tantos dividendos le había dado a lo largo del certamen.

Zverev quebró muy pronto y dejó sin reacción a Cerúndolo, que recién consiguió mantener su saque en el sexto juego. Con muchos puntos gratis por la solidez en su servicio, el alemán no tuvo problemas para quedarse con el primer set en media hora.

Alexander Zverev celebra; fue su cuarta victoria en fila sobre Cerúndolo (AP Photo/Marta Lavandier) Marta Lavandier - AP

Ese desarrollo unidimensional se prolongó al segundo set. Zverev jugó pelotas rápidas, le quitó la iniciativa al argentino, y un break en el tercer game, tras una derecha errática de Cerúndolo, terminó de encarrilar el encuentro hacia el bolsillo del jugador alemán. Se fue con bronca Cerúndolo, a partir de una actuación en la que estuvo por debajo de lo que venía haciendo, y superado claramente además por su rival, sin haber podido entrar nunca dentro del ritmo de partido que propuso Sascha Zverev.

Ya en las semifinales de Miami, afrontará este viernes un examen más complejo cuando se enfrente con el número 2 del mundo, el italiano Jannik Sinner, desde las 20 de nuestro país (ESPN). Previamente, desde las 16, se jugará la primera semifinal, a cargo del checo Jiri Lehecka y el francés Arthur Fils.

“En Indian Wells tuve un mal servicio, ese día contra él saqué horrible, así que ése será un factor clave. Necesitaré un día perfecto para vencer a Sinner, pero estoy preparado para el desafío”, señaló Zverev sobre su encuentro del viernes ante el nacido en San Candido. El frente a frente entre ambos favorece por 7-4 a Sinner, pero vale remarcar que el italiano se impuso en los seis últimos cotejos, incluida la semifinal en California que mencionó Zverev hace un par de semanas. De hecho, el alemán sólo le pudo ganar un set al número 2 del mundo en los últimos cuatro duelos entre sí.

Francisco Cerúndolo fue el argentino que más lejos llegó en Miami, pero poco pudo hacer ante el número 4 del mundo (AP Photo/Marta Lavandier) Marta Lavandier - AP

A primera hora, también en Miami, Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers consiguieron el pase a las semifinales del dobles con una victoria por 6-3 y 7-6 (7-3) sobre el monegasco Hugo Nys y el francés Edouard Roger-Vasselin, en el comienzo de la jornada en el Hard Rock Stadium. Para Zeballos, fue una victoria especial: con los puntos sumados por llegar a esta etapa, el marplatense se aseguró el regreso al número 1 del mundo en esta especialidad a partir del lunes próximo.

Será la vuelta de Zeballos a la cima del ranking de dobles por tercera vez. El estreno fue el 6 de mayo de 2024, junto a su partner Granollers, y ambos permanecieron al tope por 5 semanas, hasta el 9 de junio de ese año. Recuperaron el primer puesto el 15 de julio del año, y allí siguieron 17 semanas más, hasta el 10 de noviembre. El próximo lunes 30, entonces, Zeballos ingresará en su 23ª semana como número 1 en dobles, pero ahora por delante de Granollers, que tendrá 90 puntos menos. Esto se debe a que, en julio del año pasado, Zeballos disputó el Masters 1000 de Canadá, en Toronto, con el estadounidense Austin Krajicek como compañero, y allí sumó los 90 puntos de distancia sobre Granollers.