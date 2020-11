El español Rafael Nadal, leyenda del tenis, se refirió a sus famosos tics: "Son una forma de poner mi cabeza en orden y silenciar las voces internas". Fuente: AFP

Entrevistar a los protagonistas -en este caso del deporte- en sus lugares de origen es un ejercicio periodístico que suele obtener muy buenos resultados. El entrevistado, por lo general y al sentirse en su sitio natural, se muestra más relajado y abierto. Así ocurrió con el español Rafael Nadal en un reportaje con el diario italiano Corriere della Sera. El trece veces campeón de Roland Garros brindó un reportaje en Mallorca y, entre otros temas, se refirió al padecimiento por el Covid-19, a su familia, a la relación con sus rivales y a sus famosos tics. "Son una forma de poner mi cabeza en orden y silenciar las voces internas", dijo Nadal, que esta semana competirá, como primer favorito, en el Masters 1000 de París-Bercy.

"La gente se pregunta el motivo de su ritual: los dos sorbos de agua de dos botellas, las líneas para no pisotear... ¿Superstición?", le preguntó el periodista Aldo Cazzullo. Y el actual número 2 del circuito le respondió: "No. No soy supersticioso; de lo contrario, cambiaría el ritual con cada derrota. Ni siquiera soy esclavo de la rutina: mi vida cambia constantemente, siempre alrededor; y competir es muy diferente a entrenar. Lo que ustedes llaman tics son una forma de poner mi cabeza en orden, para mí que normalmente soy muy desordenado. Son la forma de concentrarse y silenciar las voces internas. Para no escuchar la voz que me dice que voy a perder, ni que, más peligroso aún, que me dice que voy a ganar".

A propósito del vínculo con sus rivales, Nadal escuchó si era verdad que una vez se había ofendido cuando Novak Djokovic lo imitó. "¡Pero no! Nunca me ofendo", sentenció el jugador de 34 años. ¿Y qué ocurre con Roger Federer, a quien alcanzó en la cantidad de trofeos de Grand Slam (20)? "Roger es uno de los hombres más grandes de la historia del deporte (...) Fue mi gran rival y esto ha beneficiado a ambos, y también un poco al tenis. Hemos dividido un tramo de vida. En algunas cosas nos parecemos: nos preocupamos por la tranquilidad, por la familia. En otros somos diferentes. ¿En qué? Bueno, es suizo. Yo soy latino. Tenemos diferentes personalidades, culturas, formas de vida".

Nadal sobre Federer: "Es uno de los hombres más grandes de la historia del deporte. Fue mi gran rival y esto ha beneficiado a ambos, y también un poco al tenis". Crédito: (Foto de MARTIN BUREAU / AFP).

Nadal tuvo algunos roces con el australiano Nick Kyrgios (actual 44°), sin embargo, rechaza que tenga algo en su contra. "Dicen que no me llevo bien con Kyrgios, pero eso no es cierto. Una vez le dije lo que tenía que decirle y eso fue todo [NdR: tras caer con Kyrgios en la segunda ronda de Acapulco 2019, el mallorquín lo describió como un jugador "con un talento descomunal" pero "que le falta un poco de respeto al público, al rival y a sí mismo"]. La verdad es que cultivar enemistades me cansa", respondió Rafa. "Pero nunca aplaude a un oponente por un buen tiro", le repreguntó el periodista del Corriere della Sera. Y el ex número 1 del ranking añadió: "A veces lo hago. Raramente. Pero no estamos ahí para aplaudir. Eso depende del público".

Rafa, el mejor tenista sobre superficie lenta de la historia, habló sobre muchas de sus heridas profesionales (personales). Cazzullo le preguntó si era cierto que detrás de su bajón tenístico de 2009 estaba la crisis entre tus padres. "Es verdad. Ese año se separaron, aunque solo por un período. He sufrido mucho por ello; porque sin mi familia no habría hecho nada", confesó Nadal. Y prosiguió: "¿Si he tenido muchas heridas? A los diecinueve años, acababa de ganar el primer Roland Garros, me dijeron que ya no podría jugar, por una malformación en mi pie izquierdo (...) El dolor era tal que me entrené para golpear la pelota sentado en una silla en medio del court. Luego me recuperé, gracias a una plantilla que cambió la posición del pie, pero me inflamaron las rodillas (...) ¿Cómo podemos superar los dolores? Con mentalidad positiva. Transformando la fragilidad del cuerpo en fortaleza moral. Tarde o temprano las cosas encajarán. Debemos equiparnos para resistir. Porque no hay otra solución que resistir".

Nadal y un momento crítico: "Fue a los 19 años, acababa de ganar el primer Roland Garros, me dijeron que ya no podría jugar, por una malformación en mi pie izquierdo". Crédito: REUTERS / Charles Platiau

¿Es verdad que después de perder la final de Wimbledon 2007 ante Federer lloró en el vestuario? "Desesperadamente. Durante una hora y media. Porque a veces la desilusión es terrible; incluso si es solo un partido de tenis. Lloré de dolor cuando, en la final del Abierto de Australia con Wawrinka en 2014, me lesioné la espalda después de ganar el primer set. Perdí, pero terminé el partido; porque no nos retiramos de una final de Grand Slam (...) Soy una persona sensible y emocional. Vivo el deporte con mucha pasión".

Otras definiciones del español, a continuación.

-¿Cómo viviste el encierro por el Covid-19?

-Mal. Especialmente al principio fue difícil: todo ese tiempo encerrado en casa, sin nada que hacer, estoy acostumbrado a estar en constante movimiento, al menos mi esposa Maríaa Francisca tenía su trabajo de oficina. Ella es la directora de nuestra Fundación.

-Ha estado con la misma mujer toda su vida. ¿Cuándo la conociste?

-Nos conocemos desde siempre, desde que éramos pequeños. Meri es mi punto de estabilidad.

-Se suele decir que tiene menos talento que Federer. Sin embargo, algunos lo niegan. ¿Qué piensas?

-¿Qué es el talento? Cada uno de nosotros tiene su propio talento. Para algunos todo es fácil; otros saben cómo durar más en el court. Puedes tener el talento para escribir un buen artículo en media hora; pero si un colega suyo puede trabajar durante seis horas seguidas y redactar un artículo excelente, será un periodista con más talento que usted.

Hace tres semanas Rafael Nadal logró su decimotercer trofeo de Roland Garros y llegó a los 20 títulos de Grand Slam, igualando la marca de Roger Federer. Crédito: AP Photo/Francois Mori

-Borg, que era Borg, ganó seis de seis finales en Roland Garros; pero luego se retiró a los 26. Tiene 34 años, ha ganado 20 Grand Slams y aún continúa. ¿Cuál es el secreto?

-Los tiempos han cambiado, la vida de los deportistas se ha alargado. Hay emulación entre nosotros: si él lo hace, ¿por qué no yo? Luego hay otros factores. Suerte. El instinto de competición.

-¿Cuándo se retirará?

-No lo sé. El tenis es un juego de la mente; no son matemáticas. Cuando llegue el momento, lo sabré.

-¿Crees en Dios?

-No lo sé, y no me pregunto. Para mí lo importante es portarme bien, ayudar a los necesitados. Creo en la buena gente. Y si Dios existe, será maravilloso.

-¿Cómo imaginas la otra vida?

-No me lo imagino.

-¿Por qué nunca lanza su raqueta?

-Porque de niño me enseñaron que no se hace. Soy yo quien me equivoco; no la raqueta.

