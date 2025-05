Novak Djokovic jugará la final de Ginebra contra Hubert Hurkacz en busca de su trofeo número 100

El serbio Novak Djokovic procurará este sábado su tofeo de ATP número 100. Lo hará en su 143ª final en el circuito, la del torneo 250 de Ginebra, Suiza, donde se enfrentará con el polaco Hubert Hurkacz desde las 10 de Buenos Aires.

Este viernes, en las semifinales, Djokovic, 6º del ranking, sufrió para ganarle al británico Cameron Norrie, 90º, por 6-4, 6-7 (6-8) y 6-1, en 2 horas y 14 minutos. Eliminado en sus estrenos en los Masters 1000 de Montecarlo y Madrid, quedó luego de baja en el de Roma. Esta semana en Suiza disfruta de sus primeros triunfos del año sobre polvo de ladrillo, justo antes de Roland Garros, que empezará este domingo y en el que será un actor extrañamente secundario. Aunque con Nole, que acaba de cumplir 38 años, nunca se sabe.

En medio de un flojo 2025 personal, Djokovic se anotó en un torneo categoría 250 y alcanzó el desenlace. FABRICE COFFRINI - AFP

En caso de levantar el trofeo en Ginebra este sábado, el serbio se unirá al selecto club de campeones centenarios de la ATP, que integran Jimmy Connors, con 109 copas, y Roger Federer, con 103. De todos modos, Djokovic ya puede presumir de ser el tenista masculino más veces campeón en el nivel de Grand Slam, con 24.

En esta final tendrá como adversario a Hurkacz, 31º del mundo, que tuvo menos problemas en la primera semifinal para deshacerse del austríaco Sebastian Ofner, 128º, con un 6-3 y 6-4. En los cuartos de final el polaco se había convertido en verdugo de la primera cabeza de serie, el estadounidense Taylor Fritz, 4º del ranking.

Title No. 100 in sight again 👀@DjokerNole defeats Norrie 6-4 6-7 6-1 to reach his 143rd(!) ATP Final and will face Hurkacz for the Geneva crown!#gonetgenevaopen pic.twitter.com/WXHyYS2xcp — Tennis TV (@TennisTV) May 23, 2025

Mientras tanto, ya están por abrirse las puertas de Roland Garros. El italiano Jannik Sinner y el español Carlos Alcaraz, protagonistas en la reciente final de Roma, palpitan ahora con el inicio del Abierto de Francia, el segundo certamen de Grand Slam del año. Un torneo al que Sinner llega como número 1 pese a haber perdido esa definición frente a su escolta en el ranking y defensor de la corona en París.

El italiano dejó atrás el calvario que implicó la suspensión de tres meses por un resultado positivo en clostebol en marzo del año pasado. Mucho se habló y se sigue hablando acerca de ese tema, al que el propio Sinner se refirió ahora cuando agradeció el apoyo recibido en su momento del ya retirado español Rafael Nadal, el más laureado de la historia en Roland Garros, con 14 conquistados.

“Las palabras de Rafa Nadal me ayudaron mucho moralmente y me hicieron bien. Él sabe cómo soy y me conoce como deportista y como persona, y por eso lo que dijo me generó muchísimo placer, porque lo dijo alguien tan importante en este deporte, que es, además, una personalidad mundial”, afirmó el pelirrojo jugador.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, luego de la final de Roma; el español, campeón defensor, y el italiano son los principales candidatos para conquistar este Roland Garros. TIZIANA FABI - AFP

Entre práctica y práctica, Sinner hizo una pausa para conversar con la prensa y reiteró su “agradecimiento por las palabras de Rafa, una persona muy honesta que es igual a la que solemos ver por televisión”, y afirmó que la experiencia reciente en Roma lo revitalizó. “Aquí, seguramente será distinto, pero no creo que el público me rechace”, confió al comparar el clima que lo cobijó en el Foro Itálico con el que lo espera en Roland Garros, donde “es lógico que el aliento sea para los tenistas locales, como sucede en el US Open”, torneo que obtuvo en 2024.

“En Roma la atmósfera fue fantástica, porque soy italiano”, admitió sobre el torneo que marcó su vuelta al ruedo y lo “cargó de energía positiva”. Y se dijo “muy feliz de estar ahora en Roland Garros”, aunque se considera no favorito. “No espero milagros porque necesitaré tiempo para recuperar mi mejor nivel”, advirtió.

La nota discordante en la Ciudad Eterna fue su traspié en la final frente al campeón del US Open de 2022, bicampeón de Wimbledon (2023 y 2024) y monarca vigente de Roland Garros. Sinner, en tanto, cosechó sus otros dos trofeos de Grand Slam en el Abierto de Australia, en 2024 y 2025. “Es una rivalidad bellísima”, dijo por su parte Carlos sobre el “clásico de la nueva generación” que protagoniza con Jannik. El historial tiene arriba al español con 7 triunfos contra 4 del italiano, que lo derrotó por última vez en 2023, en una semifinal del ATP 500 de Pekín.

Tomás Martín Etcheverry, uno de los ocho varones argentinos que serán protagonistas en París; el platense viene de alcanzar una semifinal del ATP 500 de Hamburgo. Daniel Bockwoldt - dpa

Más allá de los principales favoritos, habrá ocho argentinos en el cuadro principal de varones en París (y tres mujeres en el suyo). Tras el sorteo, ya conocen quiénes serán sus rivales en el comienzo. Los enfrentamientos serán los siguientes: Francisco Cerúndolo vs. el canadiense Gabriel Diallo (53°), Sebastián Báez vs. el serbio Miomir Kecmanovic (46°), Camilo Ugo Carabelli vs. el español Jaume Munar (58°), Tomás Martín Etcheverry vs. el griego Stefanos Tsitsipas (20°), Francisco Comesaña vs. el español Pablo Carreño Busta (100°), Mariano Navone vs. el estadounidense Brandon Nakashima (29°), Juan Manuel Cerúndolo vs. el estadounidense Alex Michelsen (32°) y Thiago Agustín Tirante (perdedor afortunado) vs. el bosnio Damir Džumhur.