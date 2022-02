Novak Djokovic, tras el escándalo en Australia: “Mis colegas de profesión me hicieron mucho daño”

Luego de haber vivido un enero conflictivo en Australia, cuando fue deportado después de ingresar en el país oceánico sin estar vacunado contra el coronavirus, el serbio Novak Djokovic dio la primera entrevista y, en el reportaje concedido para la BBC, sostuvo su postura y aseveró estar dispuesto a renunciar a los torneos de los países que lo obliguen a inocularse. Pocas horas después se difundió una segunda parte de la charla, en la que el número 1 del mundo dijo, entre otras cosas, que se sintió señalado por sus compañeros del circuito.

Novak Djokovic brindó una entrevista por primera vez después del escándalo en Australia.

“Estuve libre durante cuatro días y estuve entrenando, pero no fueron días normales (…) Tuve helicópteros sobrevolando sobre mí en cada sesión de entrenamiento, cámaras por todos lados... Y también mis colegas de profesión me hicieron mucho daño. Sentí esa energía y esas miradas de mis compañeros y de la gente que estaba en las instalaciones”, afirmó Djokovic, que tiene previsto regresar al tour la semana próxima en el ATP 500 de Dubai.

Sobre su retención de siete días en un hotel para migrantes detenidos, Nole relató: “Me sentía impotente. Cuando llegué allí no me estaba permitido usar el teléfono durante tres horas. No pude dormir nada porque iba a ser interrogado cada 30 minutos, básicamente. Tuve muchos interrogatorios, empezaban, luego se detenían, después tenía que esperar a la persona que tenía que hablar con sus superiores. Luego al tiempo volvía. Fue durante una noche entera. La visa fue restablecida, después revocada, luego restablecida y más tarde revocada de nuevo”.

El Park Hotel de Melbourne alberga a unos 30 migrantes detenidos, del que nadie puede entrar ni salir, salvo al personal. En diciembre pasado un incendio en el edificio obligó a evacuar a los refugiados y solicitantes de asilo. Una persona fue hospitalizada por inhalación de humo, aunque no hubo víctimas mortales. Una semana después, los solicitantes de asilo publicaron en las redes imágenes en las que se veía la comida que les habían servido, supuestamente llena de gusanos, junto a trozos de pan mohosos. Allí estuvo Djokovic.

La admiración de su hijo por Nadal

Respecto a la final del Abierto de Australia, ganada por Rafael Nadal ante Daniil Medvedev, el balcánico pudo verla en su casa junto con su familia. Y, según contó, dio pie a una situación irreal: “Me fue muy difícil verla. Yo era muy neutral, no iba a animar a nadie porque deseaba muchísimo estar allí. Pero fui animado por diversas circunstancias. Mi esposa estaba animando a Medvedev, mi hijo Stefan animando a Rafa y por cada punto que hacía, se ponía a saltar alrededor”.

Novak Djokovic y Rafael Nadal, una gran rivalidad dentro y fuera del court.

La admiración de su hijo con Nadal lo llevó a tener una conversación con él en la que el protagonista fue el tenista español: “El chico me preguntó hace unos días donde iba a ser el próximo torneo que iba a jugar Rafa Nadal y en el que yo también estuviera. Le dije que ojalá que pronto, pero le pregunté que por qué me lo decía. Me respondió que deseaba mucho conseguir una foto con Rafa”.

La relación entre Djokovic y Nadal fue fluctuando dentro y fuera del court. Se enfrentaron por primera vez en los cuartos de final del Abierto francés 2006 (triunfo del español por 6-4, 6-4 y retiro) y, desde entonces, edificaron la rivalidad que tiene la mayor cantidad de capítulos: 58, con treinta victorias de Nole.

La entrevista, ya contagiado, con L’Equipe

Uno de los focos polémicos que involucraron a Djokovic en el verano australiano fue su participación en una producción con el diario francés L’Equipe en diciembre, durante una fecha en la que estaba contagiado de Covid-19. En la sesión de fotos realizada en Belgrado -dos días después del positivo-, se mostró sin tapabocas.

Les avocats de Novak Djokovic ont fait parvenir un document de 35 pages au tribunal fédéral australien qui jugera son affaire lundi. Mais l'annonce du test positif au Covid-19 mi-décembre pourrait compliquer les affaires du Serbe au lieu de les arranger https://t.co/pGpe4mP2vl pic.twitter.com/3mO1tv8Qw7 — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 8, 2022

Nole se disculpó por ese hecho: “Seguí adelante con la entrevista a L’Equipe entre otras cosas porque es uno de los mejores diarios del mundo. Franck Ramella (el periodista) es alguien que conozco desde hace años y tengo una gran relación con él. Habíamos organizado ese encuentro hacía bastante tiempo y no quería cancelarlo. ¿Debería haber sido más cuidadoso? ¿Debería haber avisado? Sin duda alguna. Fue un error. Ojalá pudiera dar marcha atrás. Doy la cara por ello, lo siento mucho”.