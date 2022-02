Novak Djokovic vuelve al tenis: en el ATP de Dubai, tras el escándalo en Australia y con chances de perder el número 1

Después de casi dos meses de desarrollada la temporada, el número 1 del ranking, Novak Djokovic, recién jugará su primer partido. Tras una conflictiva gira australiana, en la que fue deportado de ese país por no estar vacunado contra el Covid-19 y quedar en el medio de una pulseada política y legal, el serbio competirá este lunes en el ATP 500 de Dubai, donde ya fue campeón en cinco oportunidades, la última en 2020.

Nole, primer favorito en la 30° edición del ATP de Dubai, se enfrentará con el italiano Lorenzo Musetti (57°, recibió un wild card), por la primera ronda, en el último turno del court central, no antes de las 20.30 local, las 13.30 de la Argentina (transmisión por Star+).

El tenista serbio Novak Djokovic durante una sesión de entrenamiento antes de debutar en el ATP de Dubai. KARIM SAHIB - AFP

Antes del partido de Djokovic está programada la presentación de un exnúmero 1 del mundo, el escocés Andy Murray (actual 87°; recibió una invitación), frente al australiano Christopher O’Connell, que superó la clasificación. En Dubai no hay jugadores sudamericanos en el cuadro individual ni en el de dobles.

Djokovic regresa al ATP Tour esta semana sabiendo que Daniil Medvedev se convertirá en el nuevo número 1 del mundo por primera vez si el ruso gana el título Acapulco, el otro ATP 500 que se disputa desde este lunes. Nole, que alcanzó la cima de las posiciones en julio de 2011, ostenta el récord de mayor cantidad de semanas en el liderazgo, con 361 (no en forma ininterrumpida, sino en distintos períodos).

“Estoy entusiasmado por regresar y jugar aquí. Extraño el tenis, después de todo lo que ha pasado. Tengo la intención de jugar mejor que nunca, pero no puedo decir cómo serán las cosas cuando regrese a los courts. ¿Puedo perder el número 1? Sí. (Medvedev) se merece ser el número uno. Si sucede esta semana, seré el primero en felicitarlo”, expresó Djokovic en Dubai.

El cuadro del ATP de Dubai es muy competitivo. En caso de superar a Musetti, Djokovic se medirá en la segunda ronda con el vencedor del ruso Karen Khachanov y el australiano Alex De Miñaur. Se cruzaría con el español Roberto Bautista Agut en los cuartos de final, con el canadiense Felix Auger-Aliassime en las semifinales y con el ruso Andrey Rublev en la definición. Este último, actual 7° del ranking, fue campeón este domingo en el ATP 250 de Marsella al derrotar a Auger-Aliassime por 7-5 y 7-6 (7-4).

Djokovic, en una entrevista después del escándalo en Australia: "Nunca he estado en contra de la vacunación. Pero siempre apoyé la libertad de elegir lo que uno se mete en su propio cuerpo"

“Nunca he estado en contra de la vacunación. Pero siempre apoyé la libertad de elegir lo que uno se mete en su propio cuerpo. Ese principio es más importante para mí que cualquier otro” , explicó Djokovic, hace unos días, en una entrevista con la BBC, indicando que en su juventud ya fue vacunado y que está dispuesto a perderse Roland Garros y Wimbledon si ese fuese el precio a pagar por su decisión de no vacunarse contra el coronavirus.

Los Emiratos Árabes Unidos no requieren que los visitantes se vacunen y el director del certamen de Dubai, Salah Tahla, dijo que mientras el 20 veces campeón de Grand Slam siga los protocolos sanitarios vigentes no habrá preocupaciones sobre su participación.

Este lunes se cumplirán 80 días del último partido oficial de Djokovic. Fue el 3 de diciembre, en Madrid, en la semifinal de la Copa Davis perdida con Serbia ante Croacia. En aquel match cayó 6-4 y 6-2 con Marin Cilic.

El ATP de Chile, con muchos argentinos

Este lunes, además de Dubai y Acapulco, se disputará el último ATP de la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo. En Santiago de Chile se disputará el torneo de categoría 250 con numerosas raquetas argentinas en el cuadro principal.

Federico Delbonis, tercer cabeza de serie en el ATP 250 de Chile. Prensa Rio Open

Ya tienen un lugar asegurado Federico Delbonis (tercer favorito, debutará directamente en los 8vos de final ante el chileno Nicolás Jarry o el brasileño Thiago Monteiro), Sebastián Báez (vs. el peruano Juan Pablo Varillas), Federico Coria (vs. el alemán Yannick Hanfmann), Tomás Etcheverry (vs. un qualy), Facundo Bagnis (vs. Bernabé Zapata, de España), Francisco Cerúndolo (vs. Hugo Dellien, de Bolivia) y Juan Manuel Cerúndolo (vs. el español Carlos Taberner).

Tienen la chance de ingresar en el main draw desde la clasificación Juan Ignacio Londero, Renzo Olivo y Nicolás Kicker.