Novak Djokovic y la cúpula del tenis presionan contra la norma de los Estados Unidos sobre la vacuna Covid

NUEVA YORK.- A finales del mes pasado, Novak Djokovic y su estrecho grupo de colaboradores y empresarios que ayudan a dirigir la vida del mejor tenista masculino del mundo se dieron cuenta de que tenían un problema.

Djokovic se había recuperado del desgarro que sufrió en los isquiotibiales en enero, justo antes del Abierto de Australia, el primer Grand Slam del año. Ganó el torneo, por supuesto, pero con su lesión curada estaba listo para seguir a pleno en el ATP Tour. Los dos siguientes torneos importantes fueron en Estados Unidos, que no permite la entrada en el país a extranjeros que no hayan sido vacunados contra el Covid-19.

La norma, que incluso algunos expertos acérrimos pro-vacunas consideran obsoleta, está en vigor desde finales de 2021. Incluye ciertas exenciones, pero no estaba exactamente claro cómo Djokovic, que no está vacunado contra el Covid-19 y que ha dicho durante mucho tiempo que la vacunación debe ser una elección individual, podría calificar para una exención. Djokovic deseaba desesperadamente jugar, por lo que comenzó un aluvión de llamadas telefónicas y presiones a personas que Nole y su equipo conocían y que podrían tener contactos con la administración Biden, entre ellas Billie Jean King, una de las grandes del deporte.

Activista y extenista, Billie Jean King fue una de las figuras que impulsó el ingreso de Djokovic en Estados Unidos. Aquí, en un evento sobre la igualdad de género, en el Congreso en Washington

El proceso, por ahora, ha resultado infructuoso, pero es probable que continúe en las próximas semanas, cuando la gira de tenis pase del Abierto BNP Paribas, que comienza este miércoles en Indian Wells, California, al Abierto de Miami, que empieza a finales de este mes. Si nada cambia, el tenis profesional, al que ya le falta el lesionado Rafael Nadal, se quedará sin sus principales estrellas durante la gira más importante por Norteamérica antes del US Open, a finales de verano. Se trata de un duro golpe para un deporte que lucha por encontrar su camino tras los retiros de Roger Federer y Serena Williams, y en el que Nadal ha sufrido lesiones desde mediados del año pasado.

Andrea Gaudenzi, presidente del ATP Tour, calificó la necesidad del retiro de Djokovic del BNP Paribas Open de “gran decepción”.

“La decisión es desafortunada no sólo para él, sino para nuestros torneos y aficionados, especialmente teniendo en cuenta la relajación de las restricciones de Covid-19 en todo el mundo y en Estados Unidos”, dijo Gaudenzi. “Es el jugador número 1 del mundo y todos en el tenis deseamos que tenga la oportunidad de competir en nuestros mayores eventos”.

Novak Djokovic y la copa de campeón del Australian Open; el serbio no pudo ingresar a Estados Unidos para jugar en indian Wells DAVID GRAY - AFP

Una oportunidad que terminó el domingo por la noche, cuando un portavoz de Indian Wells emitió un comunicado de dos frases. “El número 1 del mundo Novak Djokovic se ha retirado del BNP Paribas Open 2023. Con su retirada, Nikoloz Basilashvili entra en el draw”.

Un portavoz de Djokovic no devolvió un mensaje de correo electrónico, como tampoco lo hizo su mánager de toda la vida, Edoardo Artaldi. Era el momento que Tommy Haas, ex número 2 del mundo y director del torneo de Indian Wells, llevaba más de una semana tratando de evitar.

“Podría estar diciendo: ‘Escucha, voy a centrarme en el Abierto de Francia y en Wimbledon, intentando superar a Nadal’”, dijo Haas la semana pasada sobre Djokovic, que está empatado con Nadal con 22 títulos individuales de Grand Slam. “Pero aquí está jugando en Dubai y encontrando la manera de ganar y queriendo venir a Indian Wells y Miami”.

Una imagen de las últimas incursiones de Djokovic en Estados Unidos: aquí, en Nueva york tras perder la final del US Open con el ruso Daniil Medvedev en septiembre de 2021

Los esfuerzos que se hicieron para intentar que Djokovic, la estrella serbia del tenis, entrara en Estados Unidos, fueron descriptos por cuatro personas que trabajan en el tenis, el gobierno estadounidense y con Djokovic, varias de las cuales pidieron el anonimato para no poner en peligro sus relaciones con el gobierno de Biden.

El único criterio que Djokovic podría haber cumplido para recibir una exención consistía en demostrar que su presencia en Estados Unidos “sería de interés nacional, según lo determinado por el Secretario de Estado, el Secretario de Transporte o el Secretario de Seguridad Nacional (o sus designados)”, según la página web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Djokovic y Artaldi se pusieron en contacto directamente con Ken Solomon, director ejecutivo del Tennis Channel y uno de los principales recaudadores de fondos, tanto del presidente Biden como del expresidente Barack Obama. Solomon empezó a llamar a altos funcionarios de la administración Biden para defender el caso de Djokovic, argumentando que prohibirle la entrada a Estados Unidos era injusto y que la presencia de Djokovic reforzaría significativamente la asistencia a Indian Wells y las economías del valle de Coachella y del sur de Florida.

Aunque movió influencias de todo tipo, Novak Djokovic no pudo cambiar la regla que impide su ingreso por no estar vacunado John Minchillo - AP

“Cerca de un millón de aficionados asisten a lo largo de sus casi cuatro semanas combinadas en el sur de California y luego en Miami, y el impacto económico significa muchos millones en ingresos para estas comunidades locales, que si logran atraer a los aficionados prosperarán o, de lo contrario, costarán puestos de trabajo a la gente”, dijo Solomon el lunes.

Dijo que dejar entrar a Djokovic en Estados Unidos no tenía nada que ver con que fuera más importante que otros y que los atletas han recibido a menudo consideraciones especiales debido a los aficionados y a “la gran historia y el gran bien que representan los deportes”.

Billie Jean King, que el año pasado colaboró con el gobierno de Biden para conmemorar el 50° aniversario del Título IX, la histórica legislación que garantiza a las niñas y mujeres de Estados Unidos la igualdad de oportunidades en el deporte, se puso en contacto con sus contactos en la Casa Blanca en su nombre. La Asociación de Tenistas Profesionales, la incipiente organización que Djokovic lidera desde 2020, también trabajó con sus contactos.

El presidente francés Emmanuel Macron aplaude a la estadounidense Billie Jean King, leyenda del tenis que recibió la Legión de Honor, el mayor honor civil de Francia, en el Palacio del Elíseo

IMG, el conglomerado deportivo y de entretenimiento que representa a Djokovic, recurrió a sus equipos de relaciones gubernamentales e inmigración, que a menudo trabajan con el gobierno en asuntos normativos y para garantizar la entrada de sus clientes extranjeros en circunstancias rutinarias.

Para IMG, el interés va más allá de su relación con Djokovic. La empresa es propietaria del Miami Open. Los ejecutivos de IMG se pusieron en contacto con el senador Marco Rubio, republicano de Florida, quien junto con el senador Rick Scott, otro republicano, escribió una carta instando a la administración Biden a poner fin al requisito de vacunación.

Una persona que no se involucró es Ari Emanuel, el director ejecutivo de Endeavor, propietaria de IMG. El hermano de Emanuel, Rahm Emanuel, fue jefe de gabinete de Obama durante su primer mandato. Su otro hermano, Ezekiel J. Emanuel, fue asesor de política sanitaria en la Casa Blanca de Obama. Aunque Ari Emanuel podría llegar a implicarse en favor de Djokovic, no está claro si eso ayudaría. También podría ser contraproducente, haciendo que el gobierno de Biden se preocupara por la óptica de hacer un favor a alguien con acceso a los niveles más altos del gobierno.

Aunque batalla palmo a palmo con Nadal por ver quién obtiene más títulos de Grand Slam, Djokovic paga un alto precio a su determinación de no vacunarse contra el Covid ANTHONY WALLACE - AFP

Para Haas y otras personas que apoyan a Djokovic, e incluso para algunos expertos en enfermedades infecciosas, la prohibición de viajar al extranjero sin vacunarse sigue siendo desconcertante. No es obligatorio vacunarse. De modo que cualquiera que hace dos años recibiera la vacuna Johnson & Johnson de una sola dosis, que sólo era moderadamente eficaz y cuyos beneficios para la salud probablemente hayan caducado hace tiempo, puede entrar en el país, pero las personas no vacunadas no, incluso si dan negativo antes de embarcar en un vuelo.

Gigi Gronvall, inmunóloga e investigadora principal del Centro Johns Hopkins para la Seguridad Sanitaria, es una gran defensora de la vacuna, por la salud de los vacunados y de todos los que les rodean, pero reconoció que una vacuna de hace dos años probablemente proporcionaría poca protección hoy en día. Además, dijo que es poco probable que una norma como la vigente obligue a más personas no vacunadas a vacunarse.

“Si aún no lo han hecho, no sé si servirá de incentivo”, afirmó.

Un portavoz del C.D.C. dijo el mes pasado que la norma es el resultado de una proclamación presidencial independiente de las disposiciones de emergencia sanitaria a las que el gobierno de Biden tiene previsto poner fin el 11 de mayo. La norma sobre viajes sólo finalizará cuando el presidente Biden decida levantarla.

El gobierno de Biden ha declarado que consultará a los expertos en salud para decidir sobre esta norma y todas las demás políticas relacionadas con el Covid-19.

