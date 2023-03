Novak Djokovic explicó cómo afecta el desbalance económico en los tenistas que están afuera del Top 100 y la respuesta del argentino Navone

escuchar

El tenis es uno de los deportes más populares del mundo. Sin embargo, en sus categorías profesionales sufre un profundo problema de desbalance económico: en un circuito armado por unos 2000 jugadores sólo los cien primeros se aseguran un porvenir, lo que deja desprotegidos y limitados para poder desarrollarse a la mayoría. Novak Djokovic, el número uno del mundo, es un protagonista involucrado en distintos aspectos en los que otras figuras no interceden: desde hace un tiempo encabeza la flamante Pofessional Tennis Players Association (PTPA), una suerte de sindicato para “proteger, respetar y garantizar los derechos de los jugadores”. Alineado a esa filosofía, esta semana el serbio se refirió, precisamente, a los problemas financieros que padecen muchos de sus colegas.

“Tenemos miles, decenas de miles de jugadores que compiten en todo el mundo. Lamentablemente solo 400 a 500, tanto hombres como mujeres, singles, dobles, mixtos, viven de este deporte. Eso es algo de lo que siento que no mucha gente quiere hablar , pero creo que es muy importante recordarnos siempre que somos, según algunas estadísticas, el tercer o cuarto deporte más visto a nivel mundial. 1.300 millones de personas lo ven, pero no podemos tener más de 400 personas viviendo de este deporte, tanto hombres como mujeres. Creo que tenemos que poner eso en nuestra mente y realmente pensar si este deporte lo está haciendo muy bien o no”, sentenció Djokovic, durante las últimas horas, en una de las ruedas de prensa que realizó en el ATP 500 de Dubai, donde quedó eliminado en las semifinales al caer por 6-4 y 6-4 con el ruso Daniil Medvedev (luego, el campeón, tras batir a otro moscovita, Andrey Rublev, por un contundente doble 6-2).

Novak Djokovic, en el ATP de Dubai KARIM SAHIB - AFP

“La parte superior del juego [en referencia a los mejores del ranking]] lo está haciendo bien, por supuesto. No puedo quejarme por mí mismo. Pero estoy hablando en nombre de todos los jugadores de menor rango que luchan por ganarse la vida. Creo que este es el objetivo principal”, apuntó Nole, al ser consultado sobre cuáles eran los temas en agenda para los integrantes de la Pofessional Tennis Players Association. “Ahora tenemos un CEO. Ahora tenemos un equipo completo. Tenemos una estructura establecida con marketing, relaciones públicas, estrategia, análisis. Realmente tenemos personas que cubren todos los aspectos necesarios de una organización sólida”, amplió Djokovic.

Y continuó: “Supongo que el CEO dará más detalles sobre los puntos estratégicos, la dirección y las prioridades. Pero para mí, la existencia de la PTPA, el propósito más importante, es servir a los jugadores en todos los ámbitos. Desafortunadamente, luchamos en las últimas décadas con la división entre ITF, ATP. Entonces ATP solo tiene un alcance tanto, luego de eso está ITF”.

Novak Djokovic cayó ante el ruso Daniil Medvedev en las semifinales de Dubai KARIM SAHIB - AFP

Djokovic expresó que en los últimos tiempos estuvo realizando una suerte de llamada a los responsables de todos los órganos rectores del tenis para que se unan y resuelvan el problema económico colectivamente, pero hasta el momento no lo logró, pese al peso que tiene en el circuito. “Tenemos que hacer un mejor trabajo, tenemos que crear un mejor sistema para que ellos [los jugadores más desprotegidos] puedan ganarse la vida , al menos alcanzar el punto de equilibrio. Creo que si eres 200 en el mundo, no te alcanza para poder viajar con un coach. Tienes que viajar solo. Esto no es lo suficientemente bueno”, amplió el ganador de 22 trofeos individuales de Grand Slam.

El respaldo de un argentino

Las palabras de Djokovic no pasaron inadvertidas en el mundo de las raquetas; al contrario. Muchos de esos jugadores que ocupan el rango al que se refirió el balcánico de 35 años agradecieron la referencia pública. Uno de ellos fue el argentino Mariano Navone, que posee 22 años, está ubicado en el puesto 240 del ranking de la ATP y suele moverse activamente entre el Challenger Tour y los (ex) Futures, la segunda y tercera categoría profesional del tenis, respectivamente.

Mariano Navone tras la final del Challenger de Buenos Aires jugado en el Tenis Club Argentino, ante Francisco Comesaña, el año pasado Prensa AAT

“Lo que dijo Djokovic es la triste realidad del circuito. Miles de jugadores que podrían ser top 100 en algún momento, no llegan ni a tener la posibilidad de poder intentarlo por falta de recursos... Además, ¿cómo haces para llegar a 200 del mundo sin recursos?”, escribió en su cuenta de la red social Twitter el tenista nacido en la localidad de 9 de Julio, provincia de Buenos Aires.

Y continuó con el hilo en Twitter: “Los prize money de los Challengers son bajos, los de los M15 y M25 no te alcanzan ni para cubrir el alojamiento y la comida a menos que hagas campeón o final. Si no hay un sponsor que financie, los jugadores de este lado del charco terminan emigrando forzadamente”.

Y concluyó el mensaje: “No puede ser!! Una persona que en su profesión está entre los 500 mejores de este planeta, no tenga ni acceso a poder solventarse los costos de su actividad. Miles de jugadores jugando 3/4 meses de interclubes, haciendo malabares para poder sustentarse”.

