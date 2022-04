El escándalo millonario que involucra a Piqué y sacude al fútbol español

Supercopa files. Así se conoce hoy, el escándalo que sacude al fútbol español y que salpica a una de las principales figuras de LaLiga, el defensor Gerard Piqué, a la vez que tiene contra las cuerdas al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales. La bomba explotó hace unos días, debido a unos audios que difundió el medio español El Confidencial, de los que se desprenden cómo fueron las negociaciones para que la Supercopa de ese país se juegue en Arabia Saudita.

De acuerdo con las conversaciones que han sido filtradas, Luis Rubiales habría pactado con Gerard Piqué el cobro de una comisión multimillonaria por el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudita. Documentos y audios a los que se tuvo acceso darían la pauta de que el presidente de la RFEF presionó a las autoridades de Riad para que abonaran al defensor del Barcelona hasta 24 millones de euros por disputar el torneo en ese país e intentó más tarde ocultar la participación del futbolista en el contrato. “Geri, enhorabuena. Y no me refiero ni al partidazo de ayer ni a tu gol. Me refiero a que ya son más de las 12 y por lo tanto ya es firme el acuerdo con Arabia Saudita. Un abrazo, gracias por todo y aquí estoy para lo que necesites”, le dijo Rubiales a Piqué el 15 de septiembre de 2019.

El 15 de septiembre de 2019, Rubiales envió un audio a Piqué en un tono propio de dos socios que comparten intereses económicos. "Geri, enhorabuena. Ya son más de las 12 y por lo tanto ya es firme el acuerdo con Arabia Saudí" #SupercopaFileshttps://t.co/fC8aW4G4Ge pic.twitter.com/FB2obq2qCq — El Confidencial (@elconfidencial) April 18, 2022

La participación de Piqué fue clave en la negociación porque a través de su empresa, Kosmos, habría cobrado una comisión de 24 millones de euros para dar luz verde a que el trascendental torneo español, en el que juegan el campeón de LaLiga con el campeón de la Copa del Rey (más los dos subcampeones) se desarrollara en territorio árabe.

“A ver, Rubi, si es un tema de dinero, si ellos (el Real Madrid) por 8 irían, hostia tío, se paga ocho al Madrid y ocho al Barça... a los otros se les paga 2 y 1... son 19, y os quedáis la Federación seis kilos, tío. Antes de no quedaros nada, os quedáis seis kilos. Y apretamos a Arabia Saudí y a lo mejor le sacamos... le decimos que si no, el Madrid no va... y le sacamos un palo más o dos palos más...”, señala Piqué en una de las conversaciones reveladas.

"Como el Madrid me va a decir que no, eso nos viene de puta madre para justificarnos de cara al futuro y decimos que es el estadio con más capacidad [el Camp Nou], que es el campeón de Liga [el FC Barcelona]... Creo que legitimidad tenemos" #SupercopaFileshttps://t.co/fC8aW4otOG pic.twitter.com/B5gTsakVYM — El Confidencial (@elconfidencial) April 18, 2022

El defensor de Barcelona tuvo que salir a dar explicaciones al respecto. Principalmente, explicó que su empresa, Kosmos, dedicada a la administración y gestión de negocios del entretenimiento y el deporte, “ayudó” a SELA, la empresa saudí de marketing responsable de llevar el certamen a tierras árabes. Y que cobró de SELA, no de la RFEF. Pero no mostró arrepentimiento por haber sido quien llevó adelante la negociación. “Entendiendo la relación que tengo con el presidente [de la RFEF], entiendo que debía ser yo. No me arrepiento, creo que hemos hecho un trabajo muy bueno. Hemos hecho un gran trabajo y creo que no se ha hecho nada erróneo ni legalmente ni moralmente. Hay muchos acuerdos que se cierran y no se explican, no por nada si no porque no se explican. Estoy aquí por el revuelo”, dijo Piqué.

A todo esto, también tuvo que salir a hablar Luis Rubiales, el presidente de la RFEF y el otro principal apuntado en el escándalo de las Supercopa Files. El mandamás del fútbol español señaló: “Es muy normal hablar directamente con futbolistas, yo lo veo de lo más normal. Para mí no tiene ninguna importancia. No le ocultamos, yo no sé si Piqué le oculta o no. Son unos audios de una conversación coloquial. Somos gente honrada. Tenemos recursos pero no llegamos a todo. Nosotros no llegábamos a Arabia Saudí, ahora, una vez lo traen, quien negocia es la RFEF. Él podrá decir lo que quiera en un audio per quien decide es la RFEF”.

Gerard Piqué, en el centro del escándalo

El hombre fuerte del fútbol español continuó con su defensa: “No hay conflicto de intereses porque no tenemos con Kosmos ninguna relación económica. En cuanto a lo segundo, cuando uno es honesto y hace bien las cosas... Lo único que tengo es miedo a que me metan un saco de cocaína los mismos que os han pasado los documentos, eso sí que me da miedo. Me considero un hombre muy valiente. Para estar en mi situación en la RFEF no me puede faltar valentía. Sabía que me atacarían, pero no sabía que llegaría a esto”.

La oferta qatarí, un nuevo escándalo

En esta espiral de escándalos que se van sumando a medida que se publican los documentos y audios filtrados, se conoció que hubo una oferta de Qatar para realizar la Supercopa en ese país, más ventajosa en términos económicos para la RFEF, pero fue desestimada. En el contrato con Qatar no era necesario la intermediación de ninguna empresa externa, por lo que no había que pagar los 24 millones que Arabia Saudí iba a pagar a Kosmos, la empresa de Gerard Piqué, y, según publica El Confidencial, ofrecía 33 millones más un incremento anual del 3% a partir del cuarto año, independientemente de si Real Madrid o Barcelona jugaban o no el torneo. Este último dato también es importante, pues en el contrato con los árabes impacta una penalidad en el caso de que los dos equipos más grandes del fútbol español no participen, más allá de que se trata de una copa a la que se accede por mérito deportivo y no por invitación.

“Tenemos que mantenerlo en secreto”

En otro orden, los audios revelados también sacaron a la luz otros temas controvertidos que salpican al defensor de Barcelona. Por ejemplo, como amparado en su cercana relación con Rubiales, directamente le pide al mandamás de la RFEF que gestione su convocatoria para ser parte del seleccionado español que disputaría los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (que se disputaron en 2021 por la pandemia). “Esta me la tienes que hacer, eh Rubi, lo tienes que conseguir. La tenemos que mantener muy en secreto y coger al míster [Luis de la Fuente] cuando acaben, en septiembre o cuando sea; cuando acabe la competición, me voy a Madrid y nos sentamos con él, tío y… me haría una ilusión… A ver cómo lo podíamos gestionar para que tampoco salga en ningún sitio ni nada. Creo que esto hay que mantenerlo hasta el final muy en secreto entre los tres. ¿No te parece?”,