Petra Kvitova, a los 33 años, ganó el Masters 1000 de Miami con destrezas y huellas del pasado

Petra Kvitova es checa, vive en Montecarlo, tiene 33 años, zuda vigorosa, de 1,82m. Resiste, le pega con alma y vida, con clase, algunas destrezas y un poderoso revés a dos manos, entre jóvenes promesas que suben y bajan. Que vienen y van. Que se dedican a correr, meter y no dar casi nunca el brazo a torcer, pero con menos clase que sus antecesoras. Dos del mundo en 2011, ganadora dos veces de Wimbledon (2011 y 2014), finalista de Melbourne en 2019, es una luchadora del tenis.

También sufrió de vaivenes emocionales, su espíritu la atrapó en un envase cerrado más de una vez. Y volvió. Arrojó la raqueta, levantó los brazos y sonrió como si fuera una niña que ingresa por primera vez a una cancha de tenis. Rubia, ojos azules, sin derroches de felicidad extrema, buscó su reloj, lo colocó en su muñeca izquierda y saludó a los suyos. Uno a uno. Abrazos y besos para todos. Es la flamante campeona del WTA 1000 de Miami, al superar a Yelena Rybakina, diez años menor, por un interminable 7-6 (16-14) y un aplastante 6-2.

Petra Kvitova le ganó a Elena Rybakina la final del Miami Open 2023 MATTHEW STOCKMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Su primera final en este tipo de competencias fue hace 12 años. Casi, casi, una vida para un deportista profesional. La sigue peleando. Y gana. “Sí que pasó mucho tiempo. Nunca fui una jugadora consistente, tengo que decirlo. Soy más de altibajos, quizá con la edad tengo más experiencia. Estoy orgullosa de mí misma, de cómo manejé los partidos, especialmente cuando iba abajo. Es algo realmente importante. Como todo el mundo sabe, me encanta jugar finales”, decía la checa, que generó cierta polémica por su opinión acerca de Wimbledon 2023, ahora abierto a todo público.

“Siempre estoy en contra de la guerra. Estoy más preocupada por el pueblo ucraniano y sus jugadores, jugadoras. Entiendo que Wimbledon lo pasara mal el año pasado sin dar puntos a bielorrusos y rusos que jugaron. Pienso que no se les debería permitir tampoco ir a los Juegos Olímpicos. Estoy un poco del lado de los ucranianos en todo esto. Siento que la razón por la que existen los Juegos Olímpicos es porque no queremos ninguna guerra en el mundo. Así que esa es mi preocupación. Agradezco que Wimbledon no los acogiera el año pasado”, fue su análisis.

La especialidad de Petra Kvitova, un revés con prepotencia AL BELLO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En 2022, la ATP y la WTA penalizaron al Grand Slam londinense excluyéndolo de la distribución de puntos para la clasificación mundial. El cambio de posición de Wimbledon para esta temporada tuvo lugar tres días después de que el Comité Olímpico Internacional (COI) recomendara la reincorporación de rusos y bielorrusos a las competiciones internacionales, bajo una bandera neutral y “a título individual”, siempre que no hayan apoyado activamente la guerra.

Es el noveno WTA 1000 y el 30° título para la checa, que no se coronaba en este tipo de categoría desde 2018, en Madrid. La veterana tenista checa sorprendió este sábado a la favorita Elena Rybakina y a buena parte del mundo del tenis, por su primer triunfo en un torneo WTA 1000 en los últimos cinco años.

Kvitova evitó que Rybakina, campeona en marzo en Indian Wells, completara el doblete de títulos conocido como el “Sunshine Double”. Con su triunfo en este duelo de excampeonas de Wimbledon, Kvitova alzó su primer título de Miami y el número 30 de su longeva carrera, una cantidad solo superada por Venus Williams (49) entre las tenistas en actividad.

La final masculina, de categoría Masters 1000, la disputarán el domingo el ruso Daniil Medvedev y el italiano Jannik Sinner, quien eliminó el viernes a Carlos Alcaraz. Rybakina, en su caso, aspiraba a erigirse en la quinta jugadora en encadenar victorias en Indian Wells y Miami después de Steffi Graf (1994, 1996), Kim Clijsters (2005), Victoria Azarenka (2016) y la actual líder de la WTA, Iga Swiatek (2022).

Kvitova, desde este lunes, volverá al Top 10.

30th career singles title 🏆

