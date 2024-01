escuchar

Rafa Nadal se despidió de Brisbane con una molestia de cadera y surge la preocupación el mundo del tenis. Este viernes el tenista español solicitó asistencia médica por un dolor en su cadera. Ex N°1 del mundo en un encuentro con el australiano Jordan Thompson fue derrotado por 5-7, 7-6 (8-6 el tie break) y 6-3, en tres horas y 26 minutos, en los cuartos de final del ATP 250 de Brisbane, Australia. De esta manera, se quedó a las puertas de pasar a semifinales, algo que no ocurre desde julio de 2022, en Wimbledon.

El saludo con el australiano Jordan Thompson, tras el encuentro en el que Rafael Nadal quedó eliminado del torneo de Brisbane PATRICK HAMILTON - AFP

El ex N°1 del mundo estuvo un año inactivo a causa de dos operaciones en la cadera y se en encuentra en la posición 672 en el ranking de la ATP. Tras finalizar el partido ante Jordan Thompson se refirió a su molestia física. “El problema está en un sitio similar al del año pasado, pero no es lo mismo. Si hubiera sido lo mismo, lo habría sentido al momento. El año pasado fue el tendón y esto lo siento más a nivel muscular. Ahora mismo, tengo el músculo muy fatigado. Tengo que ver cómo me levanto mañana, pero espero poder estar entrenando la semana que viene en Melbourne. El problema es que es en una zona similar y eso te hace preocuparte un poco más de lo normal”, dijo el tenista.

El gesto de molestia de Rafa Nadal, durante el encuentro ante Jordan Thompson Tertius Pickard - AP

Rafa Nadal también cree que los molestias físicas se deben a su inactividad en circuito del tenis. “En un mundo ideal, lo mejor sería que el músculo esté súper cargado después del esfuerzo de estos tres días y un partido tan duro como el de hoy. Eso sería lo mejor que podría pasar y lo normal de este proceso después de un año sin jugar. Espero que mañana o pasado mañana la sensación que tengo ahora se vaya. Si no me encuentro mejor, me haré unos tests y ya veremos”

Por su parte Thompson, de 29 años y 43 en el ranking de la ATP, jugará en la próxima instancia ante el búlgaro Grigor Dimitrov (14to.), quien venció hoy al australiano Rinky Hijikata (71) por 6-1 y 6-4 en 79 minutos.

