Rafael Nadal en Roland Garros, una leyenda del tenis hecha estatua

Nunca nadie en la historia del tenis ejerció semejante dominio en un mismo certamen grande como Rafael Nadal en Roland Garros. Trece veces campeón, una marca de cien triunfos y tan sólo dos derrotas, encumbran al español como el mejor tenista de todos los tiempos sobre la superficie de polvo de ladrillo. Por todo ello, a pocas horas del comienzo del Grand Slam parisiense (el próximo domingo), las autoridades decidieron homenajear al Matador con una imponente estatua.

“Roland Garros quiso rendir homenaje al jugador responsable de una página completa, y quizás la más ilustre, de sus libros de historia”, comunicó el certamen. La estatua, ubicada junto a la entrada general al predio y del Jardín de los Mosqueteros, fue realizada por el escultor español Jordi Díez Fernández y “captura” al campeón en medio de uno de sus golpes característicos.

La misma está construida completamente de acero y mide tres metros de alto, 4.89 metros de ancho y posee dos metros de profundidad. El propio tenista balear participó de la ceremonia en la que estuvieron el presidente de la Federación Francesa de Tenis, Gilles Moretton, y el autor de la obra.

“Quiero agradecer a la Federación Francesa, a Roland Garros, por haber querido poner una estatua mía en un sitio tan importante del deporte. También al presidente de la Federación Francesa actual y al anterior por promover este tema de la estatua. Agradecer el cariño y el apoyo. Aquí me siento en casa. Gracias a todos los trabajadores de Roland Garros, que me hacen sentir feliz, un compañero más, y cuando llego allí me hace una ilusión especial”, expresó Nadal, que este año partirá como tercer preclasificado, en un reportaje con la agencia AFP.

“¿Es raro tener una estatua cuando todavía sigue jugando?”, le preguntaron a Nadal, en la misma entrevista. Y respondió: “Raro no... al final es verdad que lo que se ha conseguido en París, aunque no me gusta hablar de ello, es algo muy, muy especial. Agradezco el gesto y lo entiendo, se ha conseguido algo que era muy difícil de imaginar por cualquiera”.

Rafa irá en busca de su título número 14 en Roland Garros, con el que, además, conseguiría el número de mayor cantidad de trofeos de Grand Slam, con 21, superando a Roger Federer (20).

LA NACION