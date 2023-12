escuchar

Rafael Nadal no pudo borrar la sonrisa de su rostro al llegar al Queensland Tennis Center, el escenario del ATP 250 de Brisbane, uno de los primeros certámenes de la nueva temporada. El español de 37 años, ausente del circuito desde enero pasado, parece haber superado una severa lesión de cadera (con intervención quirúrgica incluida) y está preparado para regresar a la que, muy probablemente, será su última temporada profesional luego de 22 temporadas cinematográficas.

“Estoy feliz de volver a la gira y de estar en Brisbane después de unos años”, dijo Nadal, que no compite desde el 18 de enero pasado, cuando se lesionó y cayó en la segunda ronda del Abierto de Australia frente al estadounidense Mackenzie McDonald. Aquel día comenzó una pesadilla para el mallorquín: ante la falta de efectividad de los tratamientos menos invasivos, fue intervenido el 3 de junio por la lesión en el tendón del psoas izquierdo que lo mantuvo fuera de la competencia. Perdió puntos y ranking: hoy es 672° del mundo, pero Brisbane le otorgó una invitación para jugar.

Rafael Nadal y Carlos Moya, uno de sus entrenadores, durante la primera sesión de entrenamientos en Brisbane, Australia PATRICK HAMILTON - AFP

Nadal, que no será cabeza de serie en un torneo ATP por primera vez desde Auckland 2005, este jueves completó una doble sesión de entrenamientos. En el primer turno, en el estadio Show Court Two, junto con los integrantes de su equipo (que incluye al exnúmero 1 Carlos Moya); por la tarde, se entrenó con el danés y número 8 del mundo, Holger Rune, en el Pat Rafter Arena. La última aparición del 22 veces campeón de Grand Slam en Brisbane fue en 2017, cuando avanzó hasta los cuartos de final.

Claro que el optimismo de hoy no tiene nada que ver con la frustración de hace unos meses, cuando el exnúmero 1 no hallaba soluciones y el panorama se ponía cada vez más tormentoso. Claro que un competidor feroz como Nadal no es de los que se rinden fácilmente y en los últimos meses, tras la cirugía, se entrenó con disciplina y empeño para poder regresar al circuito y, luego, decir adiós en las canchas. Es verdad que ni él mismo sabe hasta dónde aguantará su cuerpo cuando empiece a jugar a la máxima intensidad.

Un puntazo frente a Rune

“Creo que no me merezco finalizar así, en una rueda de prensa. Por esto hago un último esfuerzo, para que mi final no sea aquí. Mi ambición es intentar darme la oportunidad de disfrutar del próximo año, que será probablemente el último en el circuito”, declaró el 14 veces campeón de Roland Garros en mayo pasado, cuando anunció que no competiría más en 2023.

Los tenistas que se entrenaron con Nadal durante las últimas semanas (los franceses Arthur Fils y Richard Gasquet, el alemán Jan-Lennard Struff y el finés Emil Ruusuuvuori) dijeron haberlo notado en muy buenas condiciones. El propio Novak Djokovic , número 1 del mundo y ganador de 24 trofeos de Grand Slam, se refirió a Rafa durante su paso por Riad, donde jugó una exhibición ante Carlos Alcaraz: “No es del tipo de jugador que vuelve solo por jugar. Tendrá el objetivo de ganar un Grand Slam. Siempre espero que dé el máximo. Algunos aventuraron que estaba cerca de su final, como conmigo. Pero hemos demostrado que estaban equivocados”.

En las próximas horas se realizará el sorteo del cuadro principal del ATP de Brisbane (superficie dura, al aire libre) y Nadal conocerá a su primer rival (al no ser preclasificado podría cruzarse en la primera ronda ante uno de los favoritos). En el certamen actuarán dos argentinos: Sebastián Báez (28°) y Tomás Martín Etcheverry (30°). Además, Diego Schwartzman (114°) y Francisco Comesaña (124°) participarán de la clasificación.

