Rafael Nadal va por su especialidad, Roland Garros, luego de quedarse con el Australian Open, y alimenta el fuego del viejo “Big Three”

MELBOURNE, Australia — Después de su espectacular remontada en la final del Australian Open del domingo, fue Rafael Nadal, y no Novak Djokovic ni Roger Federer, quien se convirtió en el primer tenista en alcanzar los 21 títulos de Grand Slam en singles masculinos.

Sea justo o injusto, es el récord que más importa en el tenis actualmente. Aunque el resultado del domingo difícilmente cierre el debate del mejor jugador masculino de todos los tiempos (sin olvidarse de Rod Laver), no hay ninguna duda de que Nadal es insuperable en el polvo de ladrillo.

El torneo de Roland Garros arrancará el 22 de mayo en París. A sus 35 años, Nadal ya lo ha ganado 13 veces, ejerciendo un dominio que ningún hombre ha demostrado sobre un único torneo. Y no significaría ninguna sorpresa que el español consiguiera rápidamente su Grand Slam número 22, en particular si a Djokovic (el único que lo superó dos veces en Francia) no le permiten disputarlo por su no vacunación contra el Covid-19.

Rafael Nadal celebra tras derrotar a Daniil Medvedev en la final del Abierto de Australia, el domingo 31 de enero de 2021, en Melbourne. (AP Foto/Patrick Hamilton)

A Djokovic, que sigue siendo el número uno del ranking ATP a sus 34 años, lo deportaron de Australia el pasado 16 de enero, el día anterior al comienzo del Australian Open, luego de que se le revocara su visa. De momento, sus chances de competir en París no son certeras. El gobierno francés le está negando a atletas de su país o extranjeros la posibilidad de participar o asistir a eventos deportivos sin pasaporte vacunatorio, pero quienes no se hayan inoculado sí podrán formar parte si se contagiaron recientemente.

De momento, la exención para los no vacunados se extiende por seis meses, pero a partir del 15 de febrero el período se reducirá a cuatro meses. De este modo, Djokovic solo estaría cubierto para jugar hasta fines de abril, dado que presentó evidencia de que se contagió el 16 de diciembre del año pasado. Sin embargo, las autoridades europeas podrían cambiar las regulaciones si los casos y las hospitalizaciones bajan en los próximos meses. Los resultados electorales de abril en Francia también podrían marcar la agenda en salud, y existe una posibilidad remota de que los organizadores de Roland Garros negocien una extensión del período de exención o un permiso especial para los no vacunados, aunque los tenistas participantes del tour que no se inmunizaron es muy bajo a esta altura.

Persisten dudas sobre si a Djokovic le permitirán defender su título de Roland Garros.

Es muy temprano aún para marginar a Djokovic del torneo, del cual es el campeón defensor. El año pasado eliminó a Nadal en las semifinales, en un partido que llegó a su pico en el tercer set hasta que el mallorquín se diluyó, en parte por el dolor crónico en su pie que lo obligó a perderse gran parte del resto del año, incluyendo Wimbledon, los Juegos Olímpicos y el US Open.

“Si Novak vuelve, estaríamos hablando de él y de Rafa llegando a Roland Garros como los favoritos”, afirma Darren Cahill, analista de ESPN en Estados Unidos y entrenador. “Por supuesto, hay que poder ganarle a Nadal en cinco sets en polvo de ladrillo, ya hemos visto lo difícil que es, pero lo de Novak ha sido realmente impresionante en los últimos años”.

De momento, a Djokovic le faltan minutos de juego en 2022 después de haber visto el Australian Open a distancia (y de enviarle un mensaje congratulatorio a Nadal, que hubiera estado en el mismo cuadro que él). Se espera que el serbio compita en el torneo ATP de Dubai que se juega desde el 21 de febrero, pero si sigue sin vacunarse necesitará una exención para viajar a Estados Unidos a disputar los Masters 1000 de Indian Wells y Miami. En estos casos, el haberse contagiado de Covid no será argumento suficiente para entrar al país, pero sí podrían ingresar personas con “contraindicaciones médicas documentadas” a la vacuna.

Las posibilidades de Novak Djokovic de cumplir con todo el tour dependerán de los permisos de cada país en donde compita. BRANDON MALONE - AFP

Se esperaba que Daniil Medvedev, actualmente número dos del mundo, se convierta en el mejor en canchas rápidas. Ya había vencido a Djokovic en la final del US Open del año pasado, lo cual le impidió a Nole quedarse con los cuatro Grand Slam de 2021. Pero la sorprendente victoria de Nadal puede ofrecer nuevas perspectivas para Djokovic y Federer, que tiene 40 años pero se está entrenando con la posibilidad de regresar a las canchas este año, con vistas a Wimbledon, luego de operarse otra vez la rodilla el año pasado. Es difícil considerar a Federer como favorito hoy por hoy, pero ¿por qué no como uno de los animadores de las superficies duras o de césped?

“Creo que lo que hizo Rafa puede agregarle combustible al tanque de Roger”, opina Cahill. “Puede pensar ‘si Rafa sigue en este nivel, ¿por qué no puedo seguir yo también si me mantengo sano y enamorado de este deporte?’ De ese modo el Big Three tiene nuevas energías”.

El éxito de Rafael Nadal podría revitalizar la carrera de Roger Federer.

Nadal no solo cuenta con 13 títulos de Roland Garros, un récord quizá inalcanzable, sino que también ganó cuatro US Open, dos Wimbledon, dos medallas doradas olímpicas (una en singles y una en dobles), cinco Copas Davis y muchos otros campeonatos. Pero el triunfo del domingo fue especialmente dulce porque hace algunas semanas parecía muy poco probable. Su problema en el pie, que tuvo una mejoría muy lenta desde su operación el pasado 11 de septiembre, lo había dejado desesperanzado. El español manifestó que puede que su condición, que afecta a un pequeño hueso, nunca se resuelva del todo, pero que no lo molestó en Melbourne mientras buscaba los drops de Medvedev y lo castigaba con tiros ganadores a la carrera.

“Su IQ tenístico está por los cielos”, valoró Carlos Moyá, su entrenador, hablando con el diario francés L’Équipe. “No sé si es el mejor jugador del mundo, pero lee el juego mejor que nadie”.

Rafa Nadal luego de vencer a Daniil Medvedev en la final del Australian Open 2022 Patrick Hamilton - AP

Cuando un Medvedev cada vez más cauto comenzó a buscar acortar los puntos con drops y tácticas cada vez más riesgosas, Nadal captó el mensaje. “Creo que eso le dio mucha energía a Nadal”, interpreta Cahill. “Uno tiene que aguantar y seguir empujando y empujando. Nunca se sabe lo que puede llegar a pasar”.

Ahora sí lo sabemos. Y fue extraordinario.