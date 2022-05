Roland Garros: el buen arranque de los argentinos y dos figuras que se dieron de baja a pocos días del torneo

Aunque lo más trascendente comience el domingo próximo, cuando comiencen a jugarse los partidos del cuadro principal, la acción ya comenzó en Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada, con el arranque de la clasificación, con nutrida participación de los jugadores argentinos: siete participarán de manera directa en el certamen que se realiza en el Bois de Boulogne, y otros doce se anotaron en la Qualy, que tuvo este lunes sus primeros encuentros, con muy buenos resultados.

En uno de los mejores encuentros del día, Thiago Tirante (192° del ranking) se impuso por 6-4, 1-6 y 6-2 al local Pierre-Hughes Herbert (168°), en un court 14 abarrotado que alentó todo el tiempo al jugador francés. También festejó el cordobés Juan Ignacio Londero (141°), que venció por 6-4, 6-4 al kazajo Dmitry Popko (180°), Santiago Rodríguez Taverna (203°) le ganó al eslovaco Filip Horansky (189°) por 4-6, 6-2 y 6-3, y Facundo Mena (167°) derrotó por 6-3, 3-6 y 6-3 al checo Dalivor Svrcina (199°). La única caída de la jornada fue la de Nicolás Kicker (206°), que perdió con el portugués Gastao Elías (157°) por 6-4, 6-7 (5-7) y 7-5, tras más de tres horas de partido.

A estadio lleno: así jugó Tirante su partido en la cancha 14 contra el francés Pierre-Hugues Herbert Tim Clayton - Corbis - Corbis Sport

La acción continuará el martes, con el estreno de otros siete compatriotas. Entre los varones, este es el programa: Juan Manuel Cerúndolo (132°) vs. Luca Van Assche (Francia), Marco Trungelliti (182°) vs. Antoine Escoffier (Francia), Juan Pablo Ficovich (181°) vs. Elias Ymer (Suecia), Pedro Cachin (152°) vs. Sumit Nagal (India), Renzo Olivo (176°) vs. Liam Broady (Gran Bretaña), Camilo Ugo Carabelli (154°) vs. Yuichi Sugita (Japón), y por la rama femenina, Paula Ormaechea (148a) vs. Rebecca Marino (Canadá). Para superar la clasificación y entrar en el main draw, es preciso ganar tres encuentros.

Por lo pronto, en el cuadro principal aguardan Diego Schwartzman, Sebastián Báez, Francisco Cerúndolo, Federico Coria, Federico Delbonis, Tomás Martín Etcheverry y Facundo Bagnis.

La celebración de Tirante luego de estrenarse con una victoria en París

Mientras tanto, en las últimas horas se dio a concoer la baja de Gaël Monfils, por una lesión que lo obligará a una operación. Es una baja muy sensible para el abierto francés: Monfils, 22° del ranking, es el tenista francés mejor ubicado en el ranking. “Lamento anunciarles mi retirada del torneo de Lyon (esta semana) y de Roland Garros. Sufro desde Montecarlo por una espina en el calcáneo en el talón derecho, que me impide desplazarme”, anunció el carismático jugador, de 35 años. No es la única ausencia: al polvo de ladrillo parisino tampoco acudirán Andy Murray, ex finalista en 2016, ni Matteo Berrettini, el número 10 del mundo.

Triunfos de Delbonis y Báez

Como parte de la preparación para Roland Garros, varios argentinos participan en los torneos de la semana previa. En el ATP de Lyon, hubo duelo albiceleste: Sebastián Báez venció a Tomás Martín Etcheverry -que entró desde la qualy- por 6-2 y 6-1, en un cotejo por la primera ronda. El jugador surgido en San Martín, ubicado en el lugar 38 del ranking, se enfrentará el martes con el alemán Oscar Otte, y lo mismo hará Francisco Cerúndolo (44°), que deberá medirse en la segunda rueda con el británico Cameron Norrie, 11° del mundo. También este martes se presentará Federico Coria (59°), que tendrá como rival al alemán Daniel Altmaier.

En el ATP 250 de Ginebra, Federico Delbonis venció al lituano Ricardas Berankis por 6-4 y 6-4, y avanzó a la segunda ronda, en la que tendrá como rival al ganador del duelo entre el australiano Thanasi Kokkinakis y el italiano Fabio Fognini. El otro argentino presente en el certamen suizo es Facundo Bagnis (98°), que entró en el cuadro principal desde la clasificación y se enfrentará este martes con el georgiano Nikoloz Basilashvili.