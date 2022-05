Roland Garros: Francisco Cerúndolo, protagonista de un incidente inesperado en las calles de París

PARIS – La noticia se conoció durante la madrugada de este viernes. El sitio Francebleu, perteneciente a la radio pública francesa, destacó que un taxista parisino presentó una denuncia contra Francisco Cerúndolo. En la declaración efectuada ante la policía, el jugador argentino le habría dado una bofetada, después de que el conductor se negó a dejarlo subir al taxi junto con otros cuatro amigos por falta de espacio en el automóvil. Esta denuncia fue realizada por un taxista de 61 años en la comisaría del Distrito 15 de París, zona lindante al río Sena y ubicada a unas pocas cuadras de Roland Garros. El eje de la presentación ante la policía fue “violencia deliberada durante una reunión en estado de ebriedad”.

El hecho habría sucedido en la madrugada del jueves, cerca de la 1.45, en Grenelle, cuando el taxi fue abordado por el grupo de jóvenes, a lo que el conductor manifestó que no podía llevarlos a todos. “Me di cuenta de que habían estado bebiendo”, señaló el taxista en su denuncia, e incluso aseguró que el tenista le habría ofrecido pagar más, antes de “volverse agresivo”. Siempre según la declaración, allí habría comenzado una discusión, que continuó con la presunta agresión del jugador, y luego recibió un codazo accidental en medio de la separación. Siempre según Francebleu, minutos después de presentarse la denuncia, la policía acudió al hotel en el que estaba alojado Cerúndolo, y habría demorado al jugador y a otra persona.

Francisco Cerúndolo, durante el partido que disputó contra Evans por la primera ronda Dino García

Sin embargo, desde el entorno del tenista calificaron lo sucedido como “una mentira”. Mariano Ink, manager del número 44 del ranking, le expresó a LA NACION que “el taxista hizo una denuncia que, por las cámaras de seguridad se corroboró que es mentira. Es verdad que intervino la policía, y que fueron a una seccional a aclarar todo. Pero gracias a las cámaras quedó todo claro, incluso la policía terminó pidiéndole disculpas”. El caso fue cerrado de inmediato por la falta de pruebas, la policía entendió que la situación no pasó de una discusión sin agresión física, y el jugador fue liberado de inmediato. En el mediodía francés de este viernes se disponía a abordar el avión de regreso a Buenos Aires.

Según otras fuentes cercanas, Cerúndolo debió permanecer varias horas en la comisaría, sin poder comunicarse con su familia, lo que despertó la preocupación de sus allegados, y recién pudo salir a aclarar lo sucedido después de pasar un momento de tensión: “Justo era un día feriado, no había nadie en la seccional y el comisario llegó más tarde que una jornada normal, por eso la demora”.

Este es mi comunicado de lo que paso el miercoles a la noche. Gracias a todos por preocuparse. pic.twitter.com/eLZ64yQRrn — Francisco Cerúndolo (@FranCerundolo) May 27, 2022

Antes de viajar a la Argentina, Cerúndolo emitió un comunicado en las redes en el que señaló: “Hola a todo, quería contarles que todo lo que se está mencionando en las redes es falso. Yo estaba con familiares a la noche pidiendo un taxi, y le pedí si nos hacía un favor y nos hacía subir a 5 personas. El taxista me dijo que sí, que lo esperara 2 minutos que iba a hacer algo y volvía. Cuando volvió y vio que hablábamos otro idioma, como que se asustó y nos dijo que al final cinco no [podían subir], le preguntamos porqué, se puso nervioso y nos empezó a gritar, a tratarnos mal y dijo que iba a llamar a la policía”.

“Nosotros no le dimos importancia, nos fuimos al hotel para pedir otro taxi, y al minuto apareció la policía, y me interrogó a mí y a uno de mis familiares adentro del hotel, en el lobby, porque el taxista supuestamente dijo que lo habíamos agredido. Nos llevaron a la comisaría y luego de unas horas, porque era feriado y todavía no había nadie, después de corroborar a través de las cámaras de seguridad el hecho, se dieron cuenta que nada había pasado. Nos pidieron perdón porque no podían creer que por esto nos habían detenido. Yo estoy perfecto, sólo fue un mal momento. Gracias a todos por preguntar y por preocuparse”, amplió Cerúndolo en sus redes sociales.

Cerúndolo, de 23 años, cumplió una discreta actuación en el abierto francés, en el que fue eliminado rápidamente en primera rueda por el británico Daniel Evans en sets corridos, y también se despidió en el debut en el torneo de dobles, donde estuvo acompañado por Federico Coria y cayeron frente al uruguayo Ariel Behar y el ecuatoriano Gonzalo Escobar, en un encuentro disputado en la tarde del miércoles, antes del incidente.