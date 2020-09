Lorenzo Giustino. El ganador del segundo partido más largo de la historia de Roland Garros será el próximo rival de Schwartzman Fuente: LA NACION - Crédito: Captura de TV

Seis horas y cinco minutos, a lo largo de dos días. El italiano Lorenzo Giustino, 157° del ranking mundial y procedente de la clasificación, superó al francés Corentin Moutet (71°) por 0-6, 7-6 (9-7), 7-6 (7-3), 2-6 y 18-16, por la primera ronda de Roland Garros, en el que fue el segundo partido más largo de la historia del certamen. El partido más extenso de la historia del Grand Slam parisiense sigue siendo el que protagonizaron en 2004 los franceses Fabrice Santoro y Arnaud Clément, con 6h33 (triunfo de Santoro por 6-4, 6-3, 6-7 [5-7], 3-6 y 16-14].

Otra curiosidad: Giustino, de 29 años y nacido en Nápoles, nunca había ganado un partido en un main draw de Grand Slam,ni siquiera en el circuito de la ATP. Ante Moutet fue el primer partido que disputó, además, al mejor de cinco sets. El duelo se había sido interrumpido el domingo debido a la lluvia y se reanudó este lunes por la tarde.

Moutet había ganado fácilmente el primer set, pero Giustino fue capaz de protagonizar una remontada para el recuerdo, con un quinto set que duró más de tres horas. Finalmente ganó con su tercer match point ante un Moutet muy irascible. "No sé cómo me siento. Jugamos un partido realmente largo, así que no sé. No siento nada en mi cuerpo ahora, me siento vacío", se lamentó el zurdo Moutet, uno de los favoritos del público local.

Del otro lado, Giustino expresó: "Ninguno de los dos quería perder, ninguno se equivocaba en los puntos importantes y los dos dimos el máximo. Así es como se llega a un 18-16 en un quinto set. Al final traté de buscar winners, porque sabía que él no me iba a entregar el partido.

Giustino jugará en la siguiente ronda contra el argentino Diego Schwartzman, 14° de la ATP, que el domingo debutó con un contundente triunfo ante el serbio Miomir Kecmanovic. Será el primer enfrentamiento entre el Peque y Giustino. Mañana, Schwartzman jugará junto con Federico Coria, en el comienzo del torneo de dobles, ante el neozelandés Artem Sitak y el eslovaco Igor Zelenay.

No fue la única novedad del lunes de este Roland Garros, que a partir de este año cuenta con el sistema de luces para disputar encuentros nocturnos. La lluvia del primer día impidió jugar hasta tarde, pero en la segunda jornada sí se disputó el primer partido que termina después de la medianoche en el Grand Slam francés, en el que la local Clara Burel le ganó a la holandesa Aranxta Rus por 6-7 (7-9), 7-6 (7-2) y 6-3, en un cotejo que concluyó a las 0.10. Burel, invitada especial por la organización, fue número 1 del mundo junior, tiene 19 años y es la 357a del ranking femenino.

Lo de terminar una jornada casi en la madrugada es una situación recurrente en el Abierto de Australia, e incluso sucede a veces en el US Open, pero es absolutamente nueva en este torneo, donde se prevé que haya más sesiones nocturnas una vez que concluya la pandemia y regrese la normalidad.

Hubo otro récord: el español Feliciano López, con 39 años recién cumplidos, disputó su 20° Roland Garros, cifra con la que igualó a los franceses Francois Jauffret y Fabrice Santoro entre los jugadores con más participaciones; en total, el zurdo suma 74 participaciones consecutivas en torneos de Grand Slam, por delante de Fernando Verdasco (68) y Roger Federer (65). Eso sí: el paso por París le duró poco, porque perdió en su debut contra el alemán Daniel Altmaier por 7-6 (7-1), 6-4 y 6-4. Altmaier, 186° del mundo, es otro de los jugadores que entraron desde la qualy, y es entrenado por el argentino Francisco Yunis.

Y además, se despidió un Top 5. Daniil Medvedev cayó por 6-4, 7-6 (7-3), 2-6 y 6-1 frente al húngaro Marton Fucsovics. El ruso tiene un pésimo récord en Roland Garros, ya que perdió en priemra rueda en las cuatro participaciones que tiene sobre el polvo de ladrillo parisino. Reciente semifinalista en el US Open, Medvedev descargó su frustración con la pobre raqueta en el final del segundo parcial.

