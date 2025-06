Roland Garros: Lorenzo Musetti pateó una pelota que impactó en una jueza de línea

Lorenzo Musetti avanzó a las semifinales de Roland Garros al vencer a Frances Tiafoe en cuatro sets, y a la par, fue advertido por una reacción inusual. Antes de un saque, el italiano pateó una pelota de tenis y ésta le pegó a una jueza de línea. Tras el partido, Musetti fue autocrítico. Vale recordar que en 2020 Novak Djokovic había tenido una actitud similar en el Abierto de Estados Unidos pero había sido descalificado, y antes, en 2012, David Nalbandian había sido eyectado de Queens por otra actitud desmedida.

El italiano derrotó al estadounidense Tiafoe por 6-2, 4-6, 7-5 y 6-2 en el court Philippe Chatrier, el central del torneo de Gran Slam que se desarrolla en París. Cerca del cierre del segundo set, el número 7 del ranking mundial estaba recibiendo las pelotas para realizar su servicio y a una de las que venían picando le dio una patada, de modo que la esfera impactó en la jueza. Musetti recibió un advertencia (warning), un tipo de amonestación que el juez de silla aplica a un tenista por haber violar el código de conducta o las reglas del juego. Mientras tanto, su rival miraba atónito, como pidiendo una explicación.

“Fue un accidente que no quería. No sé qué pasó. Ha sido un episodio un poco desafortunado. Quería pedir disculpas. Estuvo bien dada la adverencia. Desde ese momento jugué mejor y tuve más paciencia. Ha sido fundamental”, expresó el reciente subcampeón en el Masters 1000 de Montecarlo y semifinalista en los de Madrid y Roma.

Con esta victoria, el 8º favorito (la lista de preclasificados se cierra antes de la última publicación del ranking) quedó por segunda vez entre los cuatro mejores de un certamen Grand Slam. Ahora aguarda al español Carlos Alcaraz, que más tarde venció contundentemente al estadounidense Tommy Paul, por 6-0, 6-1 y 6-4.

Desde antes del certamen Musetti dice que su objetivo es conquistar Roland Garros y tiene confianza como para lograrlo. DIMITAR DILKOFF - AFP

El nacido en Carrara habló sobre sus posibilidades de consagrarse: “Este mes me ha dado resultados y confianza. En el comienzo del torneo dije que quería ganar el título. Algunos periodistas pensaron que me faltó humildad, pero es una ambición que debo tener para ganar partidos como éste”, afirmó.

El incidente que provocó Musetti este martes retrotrajo a aquel protagonizada por el serbio Novak Djokovic en Flushing Meadows en 2020, en el que fue expulsado en los octavos de final por haber tirado un pelotazo hacia atrás casi sin mirar, con la raqueta. La bola impactó accidentalmente en la cara de una jueza de línea. Para estos casos el reglamento estipula que, más allá de la intención del jugador, corresponde una descalificación.

Hay varios antecedentes de lo que sucedió con Djokovic. Uno tuvo por protagonista a David Nalbandian, marginado en la final de Queens (Londres) de 2012, en la que rompió el cajón que limitaba la posición de un juez de línea. El argentino tiró fuera una pelota, se enojó, pateó la frágil estructura y lastimó al testigo. Estaba ganando el partido decisivo frente a Marin Cilic por 7-6 y 3-4, pero con la marginación forzada perdió ese campeonato sobre césped y se coronó el croata.

A contramano de esos dos episodios, Musetti no sufrió más que ese apercibimiento. No está descartada, sin embargo, alguna multa. No pareció a gusto con el desenlace Tiafoe, su adversario. “Él hizo eso y no ocurrió nada. Es cómico, pero es lo que hay. No pasó nada, así que no hay nada de qué hablar”, comentó el derrotado por Musetti.