El Arthur Ashe, escenario central del US Open, volverá a tener acción desde el 31 de agosto, pero sin público en las tribunas. Fuente: AFP

Los organizadores del Abierto de los Estados Unidos lograron la añorada autorización de los responsables sanitarios del gobierno norteamericano y el Grand Slam neoyorquino finalmente se disputará, sin público, en su fecha original: del 31 de agosto al 13 de septiembre. Por la pandemia, el circuito tenístico profesional se encuentra cancelado desde mediados de marzo.

Desde que el Covid-19 golpeó a la mayoría de las ciudades estadounidenses, especialmente a Nueva York, y a medida que el brote fue evolucionando, las autoridades de la Asociación de Tenis de los Estados Unidos (USTA) empezaron a estudiar distintas alternativas para tratar de sostener el torneo, un evento fundamental para el presupuesto de esa entidad, ya que recauda millones. El protocolo elaborado por la USTA generó cierto rechazo en algunos jugadores (Novak Djokovic y Ashleigh Barty, los líderes del circuito masculino y femenino, por ejemplo) y una figura como la rumana y 2° de la WTA, Simona Halep, ya anunció que no competirá en Nueva York y que, por seguridad, jugará sólo los torneos de Europa.

El próximo US Open tendrá otras reglas: no habrá espectadores para evitar contagios, se reducirá la cantidad de acompañantes de cada jugador, en el cuadro de dobles habrá 24 parejas en lugar de 64, los alojamientos de los protagonistas serán centralizados en las cercanías de Flushing Meadows y no en el centro Manhattan, cada jornada se hará una profunda limpieza del Billie Jean King National Tennis Center y se realizarán pruebas periódicas de Covid-19. Además, no habrá torneos clasificatorios en singles y los jugadores afectados por esta decisión recibirán una compensación económica.

La USTA tiene previsto incorporar más vestuarios, incluso en las canchas con techo retráctil donde se instalaron cientos de camas de hospital para el peor momento del brote de coronavirus en la ciudad. De todos modos, se propuso también restringir el acceso de los jugadores a esos mismos vestuarios los días de entrenamiento. Es decir, si alguien va a entrenarse al club, "llega, practica y se vuelve a su hotel", sin cambiarse ni ducharse, explicó la directora del US Open, Stacey Allaster. Esto genera rechazo en los jugadores, porque temen enfermarse. "Nos podemos agarrar una neumonía", se quejaron.

Los jugadores fueron informados de que no se verán obligados a realizar cuarentena cuando lleguen a los Estados Unidos. La USTA tiene previsto poner distintos vuelos privados a disposición de los jugadores y los miembros de sus equipos: en el caso de Sudamérica, el chárter saldría desde Buenos Aires.

El circuito, de todos modos, no se iniciará con el US Open. El primer torneo habilitado del ATP Tour será el de Washington, desde el 10 de agosto. Mientras que el Masters 1000 de Cincinnati también se disputará, desde el 17, pero en el mismo complejo del US Open, en Flushing Meadows.

La gira asiática no estaría en los planes de las autoridades del tour. Desde fines de septiembre comenzará la gira europea sobre polvo de ladrillo, que incluiría Madrid, Roma y Roland Garros. Y por último, hasta noviembre, también se jugarían algunos certámenes bajo techo en el Viejo Continente.

El circuito femenino levantará el telón algunos días antes del US Open: desde el 3 de agosto, con los torneos de Charleston (EE.UU.) y Palermo (Italia).