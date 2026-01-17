Sebastián Báez, sin festejo en Auckland: Jakub Menšík le puso fin a la buena racha del argentino

Se terminó la enorme racha de Sebastián Báez. El argentino, que estaba invicto en 2026 con 7 victorias seguidos, sufrió su primera derrota del año. Y fue en la final del torneo de Auckland. No hubo celebración en el certamen neozelandés para el tenista bonaerense, que sucumbió ante el checo Jakub Menšík por 6-3 y 7-6 (9-7), en una hora y 22 minutos de acción. Más allá del tropiezo, Báez subirá algunas posiciones en el ranking y llegará en muy buena forma al Abierto de Australia que comenzará en las próximas horas en Melbourne. Para el checo, se trató del segundo título de su carrera, tras el obtenido en el Masters 1000 de Miami en marzo del año psadao.

No pudo Báez en una final adversa casi en todo momento, ante un adversario de juego potente y agresivo, que prácticamente no ofreció resquicios. Llegaba Báez a esta definición con un parcial de 7-0 en 2026, pero Menšík fue un claro ganador. En los 81 minutos del partido, el europeo terminó 18 aces y un saque intratable: ganó el 95% de los puntos jugados con el primer servicio (39 sobre 41). Báez terminó con 18 tiros ganadores y 21 errores no forzados; Menšík sumó 25 aciertos y 33 equivocaciones.

El slice de Báez frente a Mensik en la final de Auckland

El checo pareció tomar nota de lo afilado que estaba Báez con la devolución, y se hizo fuerte a partir de su saque. En el primer set, sólo sufrió un sofocón de arranque, cuando salvó un punto de quiebre, pero corrigió pronto con varios aces. Báez, a su vez, trastabilló con el saque, que cedió con una derecha ancha en el sexto game. Menšík cerró el primer capítulo en 28 minutos, sin conceder más puntos con su saque, y con un arsenal de 15 tiros ganadores contra apenas 5 de su rival.

Profundo en sus tiros, muy consistente, el checo no le permitió tomar la iniciativa al argentino. Báez, entonces, elevó su nivel en un segundo set intenso, de muy buen nivel, porque ninguno bajó el nivel. Menšík consiguió quebrar en el undécimo game (6-5) y parecía encaminarse sin apremios hacia la coronación, pero con su saque no consiguió cerrarlo, y una derecha larga suya le dio el único quiebre a Báez. La definición se trasladó al tie-break. Allí, el argentino llegó a estar 6-3, pero no pudo capitalizar ninguno de los tres set-points que tuvo, todos salvados por Menšík, incluidos un ace y una tremenda devolución ganadora. El checo tuvo un primer match-point, que dejó en la red; en el segundo, Báez envió largo un revés cruzado y el título quedó en manos de Menšík.

“Ha sido una gran semana, y hay mucha gente detrás de este momento. Fue un partido complicado, y felicito a Jakub, que jugó un gran torneo”, destacó Báez. A continuación, Mensik recibió a modo de premio una taiaha, una especie de lanza maorí, en una ceremonia similar a la del haka que realizan los All Blacks en el rugby. Con 20 años y 4 meses, el checo se convirtió en el campeón más joven de Auckland desde Del Potro (20 años y 3 meses), vencedor en 2009. También fue el cuarto campeón de su país en este certamen, después de Karel Novacek (1991), Jiri Novak (1996) y Jiri Vesely (2015).

Báez se quedó con las ganas de alzar el octavo trofeo de su carrera, y perdió su tercera final seguida. Celebró su último éxito en Río de Janeiro 2025, y luego perdió las definiciones de Santiago de Chile, Bucarest, el año pasado, y ahora, en Auckland. Tampoco pudo seguir los pasos de Juan Martín del Potro, único argentino campeón en el torneo neozelandés, en 2009. La de Auckland era, además, la primera final para un argentino en el tour mayor desde julio pasado, cuando Juan Manuel Cerúndolo no pudo festejar en Bastad.

Aunque se terminó la serie positiva, la gira en Oceanía continúa para Báez, que desde mañana jugará el Australian Open. Allí, el tenista bonaerense se medirá en la primera ronda con el francés Giovanni Mpetshi Perricard. Por lo hecho en Nueva Zelanda, Báez subirá tres puestos en el ranking, del 39° al 36°. Menšík, que partirá como 16° favorito en el Melbourne Park, se enfrentará en el debut con el español Pablo Carreño Busta.