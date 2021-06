Serena Williams: cerca de los 40, todo es más difícil y quedó eliminada de Roland Garros

Serena Williams, ex N° 1 del mundo y 8ª en la actualidad, fue eliminada este domingo en los octavos de final de Roland Garros por la kazaja Elena Rybakina (22ª), al perder por 6-3 y 7-5, en 1 hora y 17 minutos en el court central.

Cerca de cumplir 40 años, la estadounidense sigue buscando la 24ª corona en Grand Slam, lo que le permitiría igualar el récord absoluto de títulos ‘Grandes’ que ostenta desde hace varias décadas la australiana Margaret Court. Serena obtuvo si 23er título grande en el Abierto de Australia 2017, cuando ya estaba embarazada de su hija Olympia, y desde entonces disputó 11 Grandes Slams, sin poder darse el gusto de ser campeona otra vez.

En el Abierto de Australia, el pasado mes de febrero, Serena se vio frenada en semifinales. La menor de las hermanas Williams no alcanzaba la segunda semana en París desde 2018. Aunque el polvo de ladrillo es la superficie en la que tiene peores resultados, las bajas y los abandonos (Halep, Osaka, Barty) y las eliminaciones precoces (Sabalenka, Svitolina, Andreescu) de numerosas jugadoras del top 10 habían despejado considerablemente el cuadro femenino.

Serena Williams saluda a la kazaja Elena Rybakina, su vencedora en los octavos de final de Roland Garros CHRISTOPHE ARCHAMBAULT - AFP

Pero este domingo, en el Court central, la norteamericana no pudo hacer frente a los golpes secos de Rybakina. En el primer set, la joven kazaja de 21 años no tardó mucho en ponerse 4-1. Le alcanzó un cuarto de hora. Serena se acercó 4-3, pero Rybakina volvió a incrementar la ventaja. En el segundo parcial, la kazaja rompió el servicio de su rival con un juego en blanco, y no perdonó con el servicio a favor para el definitivo 7-5.

”Estoy muy feliz, fue increíble. Por supuesto que estaba nerviosa, sobre al final, que no servía peor”, reconoció Rybakina. En su primer cuarto de final en Grand Slam, a sus 21 años, Rybakina se enfrentará a la rusa Anastasia Pavlyuchenkova (32ª).

Serena Williams perdió ante Elena Rybakina y no pudo hacer pie en Roland Garros CHRISTOPHE ARCHAMBAULT - AFP

La kazaja de 1,84 m de altura, sigue sin perder un solo set desde el inicio del torneo. Ya sólo quedan dos jugadoras del top 10 mundial en el cuadro femenino: Iga Swiatek, campeona de la edición 2020, y Sofia Kenin, la finalista.

Serena Williams había llegado a París con una sola victoria sobre polvo de ladrillo esta temporada en dos torneos (Roma y Parma). Antes, se la había vuelto a ver en el circuito desde su derrota en semifinales del Abierto de Australia (contra Osaka) a comienzos de febrero.

Williams se mantuvo filosófica en la derrota, diciendo que sus expectativas no habían sido altas. “Estoy en un lugar mucho mejor que cuando llegué aquí. Necesitaba ganar un partido, porque había sido una temporada muy difícil para mí en polvo de ladrillo. Aunque me encanta esa superficie, quería ganar un partido. Ahí es donde me encontraba”.

Al preguntársele si el de este domingo podría haber sido su último partido en Roland Garros, Williams respondió: “No estoy pensando en eso en absoluto. Estoy pensando en otras cosas”. Sí tiene pensado jugar Wimbledon, un torneo que conquistó siete veces. “Históricamente me ha ido bien en el césped”, recordó la leyenda estadounidense, que irá entonces en busca de una nueva oportunidad.

LA NACION