Serena Williams y Rafael Nadal: la foto viral del día, el error de Wimbledon y las críticas de los fanáticos

Son leyendas que caminan. Historia viva del tenis, y todavía presente. Rafael Nadal y Serena Williams vivieron un sábado especial en Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada, que comenzará este lunes. Los dos se movieron por el All England Lawn Tennis and Croquet Club con la naturalidad de quien ya estuvo muchas veces allí. Es que no solo conocen Wimbledon: allí fueron campeones repetidamente.

En el caso de Serena, acumula siete títulos sobre el césped londinense. Ganó allí en 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 y 2016. Son parte de los 23 torneos grandes que atesora, apenas uno menos que Margaret Court. Igualar esa marca es una meta que la menor de las Williams (40 años) persigue desde que llegó a los 23, el 28 de enero de 2017, cuando le ganó la final del Abierto de Australia a su hermana Venus.

Pero ahora, más de cinco años después, la realidad le indica a Serena que el título empieza a parecerse a una hazaña. Lleva casi un año fuera de las canchas, desde que se retiró en primera ronda de Wimbledon, justamente, el año pasado. Por eso, la decisión de regresar aquí, el torneo donde se siente plena, no parece casual. Algo de eso dejó entrever en la conferencia de prensa que brindó este sábado. “Se siente bien estar de vuelta, un tanto surreal”, comenzó cuando se sentó ante los periodistas y añadió: “Wimbledon es un gran lugar para estar, y simplemente funcionó que reaparezca acá”, comentó. Y no quiso responder cuál era su objetivo, aunque sonrió: ganar, claro, e igualar a Court.

Serena Williams pelotea en Wimbledon. Figura hoy en el puesto 1204 del ranking WTA dpa - PA Wire

Rafael Nadal vive una situación diferente. Reciente campeón de Roland Garros por decimocuarta vez (no es un error de tipeo, estimado lector), llega a Londres dispuesto a dar pelea por el título contra Novak Djokovic, el favorito. Acarrea problemas en un pie, pero hoy evitó poner ese dato como excusa. También él se presentó ante la prensa, luego de haber peloteado con anteojos de sol puestos, una curiosidad que llamó la atención.

“No podemos hablar cada día de mi pie porque si no nos olvidamos de lo más importante, que es el tenis. He tenido muchos problemas en mi vida con las lesiones y no lo pienso cada día cuando estoy en la cancha, no voy pensando si me va a doler o no, soy positivo. Pero no puedes competir y estar pensando todo el día en el dolor. He manejado bien esto durante toda mi carrera”, dijo Nadal frente a los periodistas.

El español, que viene de prepararse en Mallorca (su tierra natal) va primero en la carrera masculina: atesora 22 torneos de Grand Slam, dos más que Djokovic y Roger Federer (ausente este año en su torneo predilecto). Ganó su primer Wimbledon en 2008, luego de vencer en la final al suizo por 9-7 en el quinto set. Algunos especialistas siguen hablando de ése como el partido de todos los tiempos. También lo ganó en 2010.

Rafael Nadal practica contra Matteo Berrettini en la cancha central Steven Paston - PA

Este sábado, los dos gigantes fueron los ejes de la jornada. No casualmente, la organización los puso frente a la prensa, a dos días del comienzo del campeonato. La repercusión de sus palabras es tan efectiva como el tenis que desarrollan: enseguida las agencias de noticias y los enviados especiales de medios de todo el mundo hicieron rebotar sus mensajes. Los dos llegaron a Londres a ganar.

Pero más que eso, la imagen del día la consiguió un fotógrafo del propio torneo. En la mañana, las redes sociales de Wimbledon publicaron una imagen en la que se ve a Williams de frente, pegándole a la pelota; detrás de la lona que separa esa cancha de la siguiente, de espalda, se ve una visera: es la de Rafael Nadal preparando su drive. El mensaje que acompañó la imagen era elocuente: “65 Grand Slams en una foto” (en inglés). Nada más que decir. O sí...

45 Grand Slam titles in one photo 😎#Wimbledon pic.twitter.com/BICPDq8zHQ — Wimbledon (@Wimbledon) June 25, 2022

Enseguida, los fanáticos más atentos empezaron a corregir lo escrito por el community manager de las redes sociales del torneo. En Twitter, la cuenta @wimbledon empezó a recibir decenas de respuestas con el mismo foco: marcar un error. El usuario @LuiSousaSinger fue el primero en anotarse: “Discúlpeme Wimbledon, pero hay 61 Grand Slams en esa foto. Serena tiene 23 títulos de singles, 14 títulos de dobles y 2 títulos de dobles mixtos”, escribió, con precisión quirúrgica.

El usuario @ViljaKranic se animó a ir un paso más allá, incluso: “61 títulos de Grand Slam + 6 medallas de oro en Juegos Olímpicos”, añadió. A ninguno de los correctores les faltaba razón: todos los títulos de Grand Slam cuentan, aunque se entiende que los 45 Grand Slam que mencionó el torneo se referían a la suma de ambos en singles. En el caso de Nadal, no juega ni dobles ni dobles mixtos.

Varios de los que le dieron “me gusta” a la imagen respondieron al tuit con la leyenda “Both GOAT”. La palabra GOAT representa la abreviación de “greatest of all times” o “el mejor de todos los tiempos“. Y “boath” significa ambos.

Más allá de esos detalles estadísticos, Serena y Rafa llegaron a Wimbledon para intentar aumentarlos. Y ambos “GOATS” ya tienen día para la primera función: debutarán el martes. Serena debutará ante Harmony Tan (113°). mientras que Nadal jugará ante el argentino Francisco Cerúndolo, que pisará por primera vez las cancha de este torneo legendario. Como los protagonistas de este artículo..

·