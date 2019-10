Tsitsipas y Djokovic se saludan al final del partido: el griego se anotó un triunfo gigante. Fuente: AFP

El final de la temporada 2019 de tenis asoma con una gran batalla por el número 1 del ranking. En China se movió el tablero, porque Novak Djokovic quedó eliminado en el Masters 1000 de Shanghai y en un par de semanas le cederá el trono a Rafael Nadal. El Masters de Londres promete un enorme atractivo para ver quién termina el año como el mejor del circuito ATP. Así, un año después, el tenista español volverá a lo más alto del ranking tras la clasificación que se actualizará el próximo 4 de noviembre.

Pase lo que pase en el Masters 1000 de Paris, Nadal será nuevamente el primero del escalafón. Djokovic cayó en los cuartos de final de Shanghai contra Stefanos Tsitsipas por 3-6, 7-5 y 6-4 y dejó allí 820 puntos, dado que en el 2018 resultó el campeón de este torneo.

Tsitsipas pega a la carrera, en su partido con Djokovic. Fuente: AFP

Para entender la modificación en la cima del ranking hay que hacer varias cuentas. Después del traspié ante Tsitsipas, el serbio acumula 9.545 puntos en la clasificación, contra los 9.225 de Nadal y Djokovic sólo podrá sumar 400 en París en caso de que levante el trofeo. Así, de lograrlo, llegaría a los 9.945, pero la ATP resta antes del Masters londinense (10 al 17 de noviembre) los puntos obtenidos el año anterior (1000), con lo que se quedaría con 8.945. Para Nole resultaba algo difícil de sostener, porque en el O2 Arena también había sido finalista en 2018.

Nadal, que no defiende puntos en la recta final del año (no jugó ni en Bercy ni en Londres en 2018), volverá al lugar en el que estuvo por última vez el 29 de octubre de 2018. Con esto, el jugador oriundo de Manacor tiene en sus manos la posibilidad de terminar en lo más alto de la clasificación por quinta vez en su carrera.

Después del fin de semana compartido con las grandes leyendas en la Laver Cup, la nueva guardia del tenis pisó fuerte en Shanghai. Primero fue Tsitsipas, en parte, quien alejó a Djokovic del primer lugar del ranking. Además, el festejo para el griego fue doble: el triunfo le permitió clasificarse al Masters de Londres por primera vez en su carrera. "Veo a Stefanos con el potencial necesario para ser número 1 del mundo en el futuro", aseguró Djokovic.

La particularidad es que Tsitsipas, que se anotó la tercera victoria en el año contra los mejores tenistas del mundo (Federer en el Abierto de Australia, Nadal en el Masters 1000 de Madrid y hoy contra Djokovic), se enteró de su clasificación a Londres en la entrevista televisiva posterior al festejo contra el serbio. Según admitió el propio protagonista, en los últimos días no había observado el ranking de la ATP.

Federer se retira de la cancha después de haber perdido ante Zverev. Fuente: Reuters

Aquellas largas charlas durante la Laver Cup que incluso se hicieron virales parecen haber encontrado sus resultados. En esos días se pudo ver a Nadal y Federer conversando con Tsitsipas y Alexander Zverev. Una mezcla de consejos "paternales", sabiduría y experiencia con aquellos que recién dan sus primeros pasos en el circuito grande. Pues bien, después de varios meses sumergido en un tenis de bajo vuelo, el alemán sorprendió al suizo en los cuartos de final de Shanghai por 6-3, 6-7 (7) y 6-3 en un cruce repleto de nervios, donde el ganador de 20 títulos de Grand Slam terminó enfurecido con el juez de silla Nacho Forcadell.

Zverev se apoyó en su buen servicio (17 aces) y en su concentración ante un Federer que alternó lo mejor y lo peor. En el primer set hizo el break para situarse 4-2 y mantener la ventaja. En el segundo Federer fue capaz de salvar cinco bolas de partido con un tenis extraordinario y se apuntó el empate.

Lejos de frustrarse, Zverev se recuperó en la manga decisiva, situándose 3-0. En ese momento fue cuando Federer lanzó una bola al techo pero se fue a la tribuna, costándole un punto. "¿De qué estamos hablando? ¿De mariposas?", lanzó el tenista.

Zverev y un festejo con fuerza: le ganó a Federer un partidazo. Fuente: AP

"Yo entiendo lo que estás diciendo, pero si no te sanciono en ese momento, no sé qué podría hacer después", le respondió el juez de silla. Mientras, Federer aseguraba que golpeó la pelota con el marco de la raqueta y sin fuerza, a lo que Forcadell le argumentaba que la conducta no correspondía.

"Ya puedes escribir algo en Twitter, ¿verdad? Siguiente pregunta", respondió en sala de prensa Federer a un periodista que le preguntó por el árbitro.

Zverev tendrá ante Marco Berrettini un partido clave para estar en el O2 londinense en noviembre. El italiano, otro de los rivales directos de Roberto Bautista para la cita de 'maestros' y que también accedió a las semifinales tras imponerse al austriaco Dominic Thiem por 7-6(8), 6-4.