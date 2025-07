Solana Sierra, en Wimbledon: el momento de furia que le ocasionó una pequeña lesión y le complicó el partido

No debe de salir del ensueño Solana Sierra, luego de vibrar con una nueva victoria en Wimbledon, el torneo más tradicional y codiciado del circuito profesional de tenis. La marplatense, que había perdido en la última ronda de la clasificación y se metió en el cuadro principal gracias a la baja de una colega, ganó tres partidos seguidos para conseguir algo que el tenis femenino argentino hacía muchos años no lograba: estar en los octavos de final sobre el césped del All England. Paola Suárez, en 2004, había sido la última.

Solana Sierra, dolorida en el segundo set; finalmente, fue atendida y ganó el partido Alastair Grant - AP

Pero el desarrollo del triunfo por 7-5, 1-6 y 6-1 ante la española Cristina Bucsa tuvo un momento de gran zozobra para la jugadora argentina. Ocurrió en el segundo parcial, en el que la joven de 21 comenzó algo errática. Con el marcador 1-3 y el saque de la europea con ventaja para sumar un nuevo game, Solana jugó un passing que se fue largo. Inmediatamente llegó un arrebato de furia: arrojó la raqueta al aire y le dio una suerte de cachetazo que impactó sobre el encordado. Acto seguido, la argentina se tomó la mano, visiblemente afectada.

El momento de furia de Solana Sierra que le ocasionó una pequeña lesión en la mano

Siguió el partido, sacó y perdió el punto, pero se notaba que no estaba cómoda; le dolía. Entonces, pidió asistencia médica, que le fue proporcionada en su asiento. “No puedo agarrar la raqueta”, le explicó al juez de silla. La dolencia era en el dedo mayor de la mano derecha, que le fue vendado luego de recibir algún tipo de tópico.

Lo que siguió para la argentina pareció estar envuelto en un tobogán emocional. Parecía desenfocada, como que su cabeza había salido del partido. El 6-1 para la española llegó de manera impiadosa. Por fortuna, poco a poco fue encarrilando la situación y volvió a gobernar el partido. Hasta el grito de desahogo del final.