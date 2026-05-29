Thiago Tirante cayó ante Carreño Busta y Solana Sierra sufrió un durísimo doble 0-6 en Roland Garros

Después de un jueves altamente positivo para el tenis argentino, con los triunfos de los hermanos Cerúndolo (sobre todo el de Juan Manuel, que eliminó al número uno del mundo, Jannik Sinner) y de Francisco Comesaña, este viernes terminó con saldo negativo: las derrotas de Thiago Tirante y de Solana Sierra, en circunstancias bien diferentes.

Poco más de tres horas y media batalló Tirante, pero se encontró con un rival en un nivel altísimo, que le dio pocas oportunidades para pasar al frente. El español Pablo Carreño Busta fue implacable y se impuso 7-6 (0), 7-5, 3-6 y 6-4.

Tirante estuvo a la altura, pero el español jugó casi como en sus mejores años DIMITAR DILKOFF - AFP

El jugador ibérico tiene 34 años y está lejos del pico de su carrera, que lo vio ser 10° del mundo en 2017. Sin embargo, mostró un tenis de alto vuelo que no se condice con su actual ranking (89°). Hacía cuatro años que Bustos Carreño no accedía a los octavos de final de Roland Garros, siendo un especialista en polvo de ladrillo.

Para Tirante, se va una semana buena: llegó a París como 58° y se irá habiendo escalado varios lugares (figura 49° en el ranking en vivo), luego de haber sacado del camino a Pablo Llamas Ruiz y a Alejandro Davidovich Fokina. Pero un tercer español se puso en su camino y todo terminó.

Durísima caída de Solana Sierra

Aunque con el mismo resultado, la eliminación, Solana Sierra vivió una situación absolutamente diferente en las formas. La marplatense, de 21 años, estuvo muy lejos de lo que había mostrado en las fases anteriores, donde había dejado en el camino a figuras como Emma Raducanu y Jasmine Paolini, esta última, la mejor victoria de su carrera.

Solana Sierra fue ampliamente superada por la rumana Sorana Cirstea ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

En su horizonte apareció la experimentada rumana Sorana Cirstea, de 36 años, que no tuvo piedad y se impuso por un doble 6-0 en 56 minutos, para meterse en los octavos de final de Roland Garros después de cinco años.

El primer set duró apenas 23 minutos, lo que marca la diferencia entre una y otra. A la marplatense no le salió nada de lo que había mostrado en días anteriores. Solana Sierra ganó apenas 6 puntos con su devolución (contra 31 de su rival). Es apenas una muestra estadística de la diferencia que hubo entre ambas. La otra es que la argentina no tuvo una sola chance de ganar algún juego (game point).

Es la segunda vez en el año que Solana Sierra sufre este resultado. En marzo, Mirra Andreeva le propinó un 6-0 y 6-0 en Indian Wells.