Tenis 2020: del récord de Federer amenazado por Nadal al "Mundial" y Del Potro

El 2, el 1 y el 3: Djokovic, Nadal y Federer, leyendas y líderes de un circuito que renovará los desafíos en 2020. Fuente: AFP - Crédito: Matthew Stockman

Sebastián Torok SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de enero de 2020 • 03:43

Agotada la temporada de tenis 2019 desde hace un puñado de semanas, los nuevos desafíos se renuevan casi de inmediato. El circuito se toma muy poco descanso y ya palpita el inicio de un año que puede llegar a ser, verdaderamente, histórico. Marcas que parecían inalcanzables pueden ser batidas. Las nuevas generaciones lucen preparadas para dar grandes golpes. Hay flamantes certámenes. Se aguarda el regreso de algunos cracks. Y todo, en un año olímpico. Vale la pena poner la lupa en el tenis de 2020.

Un Mundial de tenis

El circuito masculino pondrá primera con un nuevo certamen que promete hacer ruido: la Copa ATP. Desde este hoy y hasta al 12 de enero, en tres ciudades australianas (Perth, Sydney y Brisbane), comenzará una competición anual con 24 países, una bolsa de premios de 15 millones de dólares y un máximo de 750 puntos individuales para el ranking.

Las naciones estarán representadas por cinco jugadores cada una y organizadas en seis grupos de cuatro equipos. Los seis primeros y los dos mejores segundos pasarán a los cuartos de final. Cada eliminatoria se resolverá con dos partidos de individuales y uno de dobles, todos al mejor de tres sets (con súper tie-break en el dobles). El español Rafael Nadal y el serbio Novak Djokovic serán las máximas figuras (Roger Federer no actuará), mientras que la Argentina integrará el grupo E, con Austria, Polonia y Croacia. Diego Schwartzman, Guido Pella, Juan Ignacio Londero, Máximo González y Andrés Molteni integrarán el equipo nacional, capitaneado por Gastón Gaudio.

El torneo hace recordar, aunque con diferencias, al que se desarrolló en Düsseldorf, Alemania, desde 1978 hasta 2012, antes de Roland Garros.

El récord de Grand Slam

Los 20 trofeos grandes de Roger Federer parecían inalcanzables. Sin embargo, Nadal quedó a sólo uno de emparejar la historia. El mallorquín empezó en 2019 con 17 títulos de Grand Slam y lo terminó con 19, tras ganar Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos. El suizo no conquista uno de los cuatro grandes desde Australia 2018 y su récord tambalea como nunca (asimismo, está a seis títulos de ATP de alcanzar la marca histórica de Jimmy Connors).

Nadal, número 1, tendrá su primera oportunidad de igualar al gran Roger en el primer major del año, el Abierto de Australia, que ganó sólo en 2009. El certamen comenzará el 20 de enero y repartirá una recompensa inédita (US$ 49.500.000). Djokovic, que está en un tercer escalón, con 16 títulos grandes, defenderá las coronas en Melbourne y Wimbledon.

Nadal ganó el último US Open (venció a Medvedev y el trofeo fue entregado por Rod Laver) y quedó a un trofeo de Grand Slam del récord de Federer. Fuente: Reuters

La juventud, lista para el zarpazo

"No creo que el Big 3 siga ganando los cuatro Grand Slam en 2020", opinó Nadal, de 33 años. Y muchos coinciden con el español, independientemente del poderío que ostentan Federer (38), Djokovic (32) y el Matador. Jugadores jóvenes y de la nueva generación parecen, ahora sí, listos para destacarse en los torneos mayores. El griego Stefanos Tsitsipas (6º del ranking; 21 años; campeón de la Copa de Maestros en Londres), el ruso Daniil Medvedev (5º; 23; finalista del US Open) y el austríaco Dominic Thiem (4º; 26; finalista de Roland Garros) fueron lo suficientemente lejos en 2019 como para pensar que en la próxima temporada seguirán acelerando hasta el final. Exhibieron madurez, capacidad física y virtudes tenísticas como para esperar mucho de ellos. Pese a sus altibajos, también sigue con crédito abierto el alemán Alexander Zverev, de 22 años, 7º del mundo. Desde 2005, solamente Stan Wawrinka (3), Andy Murray (3), Juan Martín del Potro (1) y Marin Cilic (1) lograron "quitarle" títulos grandes al Big 3.

También, aunque con menos pretensiones, hay expectativa puesta en los canadienses Denis Shapovalov (15º; 20 años) y Félix Auger-Aliassime (21º; 19), el australiano Alex De Miñaur (18º; 20), el ruso Andrey Rublev (23º; 22) y el italiano Jannik Sinner (78º; 18), campeón del Masters de la Next Gen en Milán.

El griego Tsitsipas, de 21 años y 6º del ranking, ganó el Masters de Londres y en 2020 aspira a mucho más. Fuente: Reuters - Crédito: Peter Nicholls

El futuro de Del Potro

Para un deportista no hay nada más traumático que una lesión. El suizo Wawrinka, el croata Cilic, el japonés Kei Nishikori y el sudafricano Kevin Anderson son grandes tenistas que padecieron distintos obstáculos físicos en los últimos tiempos y aspiran, en 2020, a recuperar las buenas sensaciones. En el mismo rubro, aunque con otros matices, está Del Potro. El tandilense, hoy 122º, jugó muy poco en 2019 (12 partidos) y en junio le practicaron una cirugía por la fractura en la rótula derecha. Si bien anunció que jugaría en Estocolmo y Viena (en octubre) y en la exhibición con Federer en Buenos Aires (en noviembre), canceló su presencia en esos compromisos. Está inscripto en Australia, pero todavía tiene dolores en la rodilla operada (se cuidó de saltar durante la fiesta de casamiento de Leo Mayer, hace un par de semanas) y se cree -su comunicación es exigua- que su regreso puede darse en el ATP 250 de Delray Beach, en la tercera semana de febrero. A los 31 años y aunque muchas veces el ex Nº 3 fue amigo de la épica y la resiliencia, su futuro no es claro.

La Copa Davis, otro desafío

En 2020, el torneo será distinto para la Argentina respecto a 2019. El equipo nacional ya no jugará directamente las Finales (el año pasado lo hizo al recibir una invitación). Deberá lograr la clasificación, el 6 y el 7 de marzo, ante Colombia en Bogotá, sobre polvo de ladrillo y bajo techo. Si bien el rival tiene singlistas inferiores en el ranking a los argentinos, cuenta con una pareja de dobles de alta categoría (Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, los actuales líderes del ranking) y el condimento la altura: 2600 metros sobre el nivel del mar. Además, habrá que ver qué equipo presentará la Argentina en Colombia, ya que Schwartzman, por ejemplo, llegará a esa fecha con una seguidilla importante de torneos (el Peque planifica actuar en las cuatro estaciones ATP sudamericanas: Córdoba, Buenos Aires, Río de Janeiro y Santiago, que suplirá a San Pablo).

Madrid continuará como escenario de las Finales de la Davis (la última semana de noviembre, tras el Masters), con el desafío de incorporar estadios y solucionar las dificultades de programación que se produjeron en 2019.

El capitán, Gaudio, y Schwartzman, el primer singlista; en marzo de 2020 y en Colombia, la Argentina intentará la clasificación para las Finales de la Copa Davis. Crédito: Sergio Llamera

El karma de Serena

Desde que ganó Australia 2017, ya embarazada, Serena Williams (número 10 de la WTA) no volvió a obtener un torneo de Grand Slam. Perdió las finales de Wimbledon 2018 y 2019, y las de Estados Unidos 2018 (caída frente a Naomi Osaka y con escándalo contra el umpire Carlos Ramos) y 2019. A los 38 años, la leyenda estadounidense intentará despojarse de esta racha negativa y llegar, de una vez, al título grande número 24, que le permitiría igualar el récord de la australiana Margaret Court.

Se busca reina

La alemana Angelique Kerber, de 31 años y 20ª de la WTA, fue la última en ganar dos certámenes de Grand Slam en un mismo año: en 2016 se coronó en Australia y Nueva York. En las tres temporadas siguientes se dieron campeonas distintas en los majors de cada temporada. En 2019 lo fueron la japonesa Osaka (Australia), la australiana -número 1- Ashleigh Barty (Roland Garros), la rumana Simona Halep (Wimbledon) y la canadiense de 19 años Bianca Andreescu (Flushing Meadows). El tesoro está muy dividido en lo más alto del tenis femenino. Mucho más si al desafío se suma a la estadounidense Coco Gauff, la chica-maravilla de 15 años que fue la revelación de 2019.

La australiana Barty, número 1 de la WTA, fue campeona de Roland Garros y del Torneo de Maestras en 2019. Fuente: Reuters

El oro de Tokio

El Coliseo Ariake, escenario del ATP 500 de Tokio, será, del 25 de julio al 2 de agosto, la sede de las cinco categorías de tenis de los Juegos Olímpicos 2020. En el certamen, que se jugará sobre superficie dura, Federer buscará el único logro importante que le resta a su formidable carrera: la medalla dorada en singles. Sí la ganó en dobles, junto a Wawrinka, en Pekín 2008. Tokio 2020 será el quinto certamen olímpico para el helvético, que ya jugó en Sydney 2000, Atenas 2004, Pekín 2008 y Londres 2012. Djokovic, que alcanzó el bronce en 2008, irá el oro; Nadal lo ganó en individuales en Pekín 2008 y en dobles en Río de Janeiro 2016.

Tokio será el escenario de los Juegos Olímpicos de 2020, en los que Federer intentará saldar su única deuda importante: ganar el oro en singles. Fuente: AFP

Despedidas

Varias figuras anticiparon que la temporada 2020 marcará el final de sus carreras. Los hermanos Bob y Mike Bryan, 16 veces campeones en el nivel de Grand Slam en dobles, dejarán la raqueta tras el US Open. El indio Leander Paes, ocho veces campeón de dobles de los cuatro torneos grandes, jugará selectivamente durante la temporada antes de retirarse, después de una trayectoria de 29 años en el tour. La danesa Caroline Wozniacki, ex número 1, dejará el profesionalismo luego de Australia (lucha contra la artritis reumatoide). Y la española Carla Suárez Navarro, dueña de un exquisito revés de una mano, abandonará el tenis al final de 2020.

Promesas argentinas

El tenis nacional cuenta, tanto en hombres como en mujeres, con muy buenas raquetas jóvenes, que en 2019 exhibieron ricas evoluciones. Thiago Tirante (18 años), Nadia Podoroska (22), Facundo Díaz Acosta (19), Guillermina Naya (23), Sebastián Báez (19), Juan Pablo Ficovich (22), Lourdes Carlé (19), Francisco y Juan Manuel Cerúndolo (21 y 18) y Jazmín Ortenzi (18), en otros, procurarán seguir creciendo.

El platense Thiago Tirante terminó el año como el número 1 del circuito junior. Crédito: Prensa Challenger BS AS

Gusti Fernández, por los 4

Gustavo Fernández, el Lobito, tuvo un año mágico en el circuito de tenis adaptado, ganando tres de los cuatro trofeos de Grand Slam (le faltó el US Open). Pero el cordobés, número 1 del mundo, es sumamente exigente e intentará en 2020 ganar los cuatro majors, algo que sería inédito.