“Todos arriba del barco”: Javier Frana presentó al equipo de Copa Davis con un fuerte mensaje de unidad

“Los que te dicen que no, entiendo que la mayor dificultad que tuvieron, es tomar la decisión de tener que decir que no. Para mí el equipo es grande. Mi idea es que todos estén arriba del barco”. Las palabras de Javier Frana, capitán del equipo argentino de Copa Davis, hicieron foco en el tema que rodea la serie que se desarrollará en febrero en Busán ante el local, Corea del Sur, en la primera ronda del torneo: la enorme dificultad que tuvo para armar el grupo, que no contará con ninguno de los principales tenistas del país. Este viernes, la Asociación Argentina de Tenis (AAT) organizó una conferencia de prensa previa al encuentro que se jugará entre el y 8 de febrero. Allí, además de Frana, participaron el capitán el debutante Federico Gómez y el vicepresidente Mariano Zabaleta, que se refirió el nuevo documento elaborado por las autoridades del tenis argentino para favorecer a quienes no sean convocados después de disputar la serie en Busan.

Respecto a cómo determinó el equipo que viajará a Corea del Sur, el capitán del equipo detalló que realizaron un “primer filtro” junto a su cuerpo técnico para ver quienes estarían disponibles. “A partir de eso, tomamos la decisión para poder armar el mejor equipo posible”, afirmó.

“Vamos a tomar esta serie con una responsabilidad enorme, pero también lo vamos a disfrutar. Es un momento de demostrar que podemos también, que tenemos buenos jugadores y que unidos somos un gran equipo”, dejó en claro.

Frana señaló que habló con la mayoría de los jugadores argentinos que no estarán presentes en Busan Manuel Cortina

Frana no podrá contar con los argentinos mejores ubicados en el ranking ATP, como Francisco Cerúndolo o Sebastián Báez en el singles y Horacio Zeballos en el dobles. En ese sentido, determinó que Thiago Tirante, Federico Gómez, Marco Trungelliti, Guido Andreozzi y Andrés Molteni viajen a Busán para representar al equipo argentino.

Elogios a sus convocados y respeto al rival

El capitán del equipo argentino indicó que los convocados deben vivir el momento “con un estado de gracia” y no padecer el momento. “Tienen que poder sacar su máximo potencial, disfrutarlo y que no tengan el arrepentimiento de no haberlo vivido plenamente”.

“Los jugadores (convocados en esta oportunidad) tienen un muy buen recorrido, un presente y un potencial muy grande. Lo que empecé a trabajar con ellos es que no le tienen que demostrar nada a nadie y que cada uno tiene que tratar de jugar en su máxima expresión, aceptando que siempre en cualquier contienda deportiva la derrota es una posibilidad y que estamos ‘okey’ si eso ocurre”, señaló Frana, en diálogo con LA NACION.

Asimismo, el capitán argentino remarcó que siente un “agradecimiento enorme” por los jugadores que tomaron la decisión de viajar a Corea del Sur, sabiendo que no podrán competir en el Challenger de Rosario ni en el ATP 250 de Buenos Aires, que se juega luego de la serie.

Frana, dialogando con LA NACION, se mostró ilusionado de cara a febrero Manuel Cortina

“Tiene un valor muy grande para mí acompañarlos en un momento que seguramente lo van a recordar por siempre y ojalá que el resultado también nos acompañe para que se viva de una mejor manera”, auguró.

Respecto al rival que enfrentará la Argentina, Frana dejó en claro que uno de los peores errores que puede cometer es mirar los rankings de los jugadores coreanos. “No hay que mirarles el ranking, sino lo que han hecho el año pasado. Son muy peligrosos”.

Frana valoró el nivel que viene mostrando Sebastián Báez en la gira por Oceanía, donde ganó sus siete partidos disputados y explicó los motivos que lo llevaron a no convocarlo para que juegue la serie de Copa Davis. “Hablé con su entrenador (Sebastián Gutiérrez) y creíamos que no valía la pena ponerlo (a Báez) en una situación compleja con la Davis porque él tiene que defender una cantidad de puntos (en febrero) importantes. Afortunadamente, hoy podemos celebrar que está en una en una semana muy positiva”. Tanto es así que el tenista llegó a la final en Auckland, donde en la madrugada del sábado enfrentará al checo Jakub Mensik.

“Es un chico que tiene un respeto hacia el trabajo, con lo que él hace y deja la vida en cada entrenamiento. Lo veías entrenar hace un mes y no sabías si había tenido un año extraordinario o un año malo. No me sorprende que veamos una versión superada de él”.

Gómez vive un momento único

Federico Gómez, nacido en Merlo, está viviendo uno de los mejores momentos en su carrera profesional. A un año de haberse animado a hablar sobre su salud mental, el tenista de 29 años contará con la posibilidad de viajar a Busán para representar al equipo argentino. “Fue una alegría inmensa cuando me lo dijo Frana. No dudé en decir que sí. Le quería dar el sí antes de que termine la frase, por si se arrepentía. Me encuentro mucho más maduro”, celebró en conferencia.

En diálogo con LA NACION, Gómez afirmó que no se imaginaba el año pasado tener la posibilidad de jugar la Copa Davis: “Siempre uno tiene la ilusión de jugar y de representar a Argentina. Es un orgullo y una responsabilidad muy grande. El llamado de Javier me ayudó mucho para premiar todo el trabajo que vine haciendo todo este tiempo que no fue fácil”.

Federico Gómez, feliz por el momento que le espera: debutar en la Davis Manuel Cortina

Respecto a la serie contra Corea, explicó que no tendría inconvenientes en jugar el dobles si el capitán se lo pidiera: “Ya sea sentándome afuera, jugando single, jugando dobles o llevándole el agua al que toque. Estoy muy contento de estar en el equipo y de poder aportar mi granito de arena”.

A finales de enero, Gómez se irá a jugar un challenger a Vietnam para poder acostumbrarse al horario de Corea del Sur. “Fue algo consensuado con el cuerpo técnico y pensando justamente en el jet-lag de los horarios. (De cara a febrero) voy a estar en la mejor forma y adaptado a todo lo que lleva el viaje desde la Argentina”.

Zabaleta comunicó una decisión impensada

Mariano Zabaleta, vicepresidente de la AAT, señaló que la Asociación ya se encuentra trabajando en un documento para que los jugadores que viajen a febrero puedan cobrar parte del premio en caso de que el equipo clasifique a las instancias finales. “Estamos trabajando en un documento que se enviará antes de la serie. Nuestra idea es que todos los jugadores que participen durante el año, en caso de avanzar, reciban parte del premio económico de las instancias finales”, informó. “El documento es para que todos los jugadores estén informados y estemos todos en el mismo barco con el único objetivo que es avanzar y algún día poder ganar la copa de vuelta”.

Zabaleta no confirmó si será parte de la delegación que viajará a Busan a disputar la primera ronda de la Copa Davis Manuel Cortina

Por último, el funcionario de la AAT reveló también que hay altas posibilidades de que el país organice dos torneos challengers durante febrero, posteriores al ATP 250 de Buenos Aires.

“Ayer tuvimos una muy buena reunión con ATP, y casi que podemos confirmar, que después del ATP de Buenos Aires, vamos a tener dos Challengers. Para mí es glorioso porque siempre pensamos tras los pasos de los chicos en desarrollo que están ganando sus primeros puntos. Entonces, cuantos más torneos hagamos, más jugadores vamos a tener”.