Thiem, el campeón de Grand Slam que no jugará el Australian Open y comenzará 2022 en Córdoba

El tenista austríaco Dominic Thiem, campeón del US Open 2020, actual número 15 del ranking mundial y sin competir desde junio pasado por una lesión de muñeca derecha, finalmente no jugará el Abierto de Australia y tiene previsto reaparecer en el tour en febrero próximo, sobre el polvo de ladrillo del ATP 250 de Córdoba.

Hace algunos días y después de varias jornadas de pretemporada en Dubai, el exnúmero 3 del mundo (en marzo de 2020) regresó a Austria en lugar de volar directamente a Australia. “Desafortunadamente, me resfríé (y di negativo para Covid-19) mientras estaba en Dubai y no pude practicar. Por lo tanto, no estoy en la condición física requerida para poder jugar la ATP Cup y el ATP de Sydney. Después de no competir durante los últimos 6 meses, no puedo correr el riesgo de regresar demasiado pronto y sufrir una nueva lesión”, había comunicado. Pero en estas horas confirmó que tampoco jugará el primer Grand Slam del año, desde el 17 de enero.

“Volví a casa en Austria para recuperarme de los duros entrenamientos que tuve en Dubai y el ligero retroceso en mi preparación. Estoy ahora me encuentro bien otra vez, mi muñeca está en óptimas condiciones y estoy practicando normalmente con muy buena intensidad”, comunicó hoy. Y siguió: “Después de las cortas vacaciones, mi equipo y yo hemos evaluado todos los asuntos y hemos decidido hacer algunos cambios en mi calendario de torneos inicial. Comenzaré la temporada en Sudamérica en el Córdoba Open de Argentina, y por lo tanto no jugaré este año en el Abierto de Australia en Melbourne, una ciudad que amo y donde tengo grandes recuerdos de partidos inolvidables por delante. de multitudes asombrosas. Extrañaré a los fanáticos australianos, pero volveré en 2023″.

Dominic Thiem con el trofeo de campeón del Abierto de los Estados Unidos 2020, tras vencer al alemán Alexander Zverev.

Con esta decisión, el jugador de 28 años perderá los 1200 puntos de la final del Australian Open 2020 (cayó frente al serbio Novak Djokovic) y caerá en el ranking. Se proyecta que retrocederá, aproximadamente, hasta el puesto 50.

En abril pasado, el talentoso tenista europeo de revés de una mano reveló estar sufriendo problemas anímicos y que no supo cómo gestionar sus emociones después de haber alcanzado el objetivo por el que luchó desde chico (ganar un Grand Slam). “Caí en un agujero” , confesó.

Thiem ahora no sólo proyecta jugar en Córdoba (comenzará el 31 de enero), sino también en el torneo de Buenos Aires (7 al 13 de febrero), en el ATP 500 de Río de Janeiro (14 al 20 de febrero) y en el 250 de Santiago de Chile (21 al 27 de febrero).

Si bien fue campeón sobre el cemento de Flushing Meadows, el polvo de ladrillo es la superficie en la que más cómodo se siente. Tiene un 74.1% de efectividad y ganó diez títulos, entre ellos el ATP porteño dos veces. También fue finalista de Roland Garros en 2018 y 2019, claro.

Un Top Ten en el torneo de Buenos Aires

El noruego Casper Ruud, número 8 del ranking mundial, jugará el Argentina Open en febrero próximo. El de Buenos Aires fue, en 2020, el primero de los 6 títulos ATP que ganó el jugador nacido en Oslo.

En la temporada 2021 Ruud alcanzó su pico de rendimiento, ganando los torneos de Ginebra, Bastad, Gstaad, Kitzbuhel y San Diego. Además, se clasificó para el Masters, que se jugó por primera vez en Turín (cayó en las semifinales con el ruso Daniil Medvedev).

¡Hola, Casper! 🤩



Nuestro campeón en el #ArgOpen2020 🏆 nos cuenta sus sensaciones sobre volver al lugar donde ganó su primer título ATP 🎾



¡Nosotros también estamos muy ansiosos por verte de nuevo en Argentina, @CasperRuud98! 💖 pic.twitter.com/CzpDhc4SxC — Argentina Open (@ArgentinaOpen) December 28, 2021

El Argentina Open 2022 ya tiene algunos nombres confirmados: además de Ruud y Thiem, Diego Schwartzman (el campeón vigente), el italiano Lorenzo Sonego y el francés Benoit Paire. La lista definitiva se conocerá el 10 de enero próximo. Además, la organización guardará hasta último momento una invitación para Juan Martín del Potro, que aspira a regresar en la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo después de dos años y medio de inactividad por una lesión de rodilla derecha.