Tomás Etcheverry - Alexander Zverev, en vivo: minuto a minuto, el partido por los cuartos de final de Roland Garros

escuchar

Tomás Martín Etcheverry juega no antes de las 10 de la mañana el partido más importante de su carrera. A sus 23 años, el platense que entrena Walter Grinóvero buscará las semifinales de Roland Garros, el segundo Grand Slam del año. Nunca antes había ganado un partido en Bois de Boulogne y ahora está entre los ocho mejores. Si gana, se asegurará un cheque por 600 mil euros (unos 640 mil dólares). Y quedará en el puesto 21 del ránking en vivo de la ATP. Transmiten ESPN 2 y Star+.

10.45 Etcheverry, “el invitado sorpresa”, en el diario interno de Roland Garros

El platense llegó a Le Quotidien, el diario interno de Roland Garros. Bajo el título “El invitado sorpresa”, una página entera disecciona quién es este tenista argentino de 23 años que sorprende a todos en Roland Garros 2023.

10.35 Ganó Swiatek y se viene el partido de Etcheverry

La polaca dejó en el camino a Coco Gauff en sets corridos (6-4 y 6-2) y está en semifinales. Ya se vienen Etcheverry vs. Zverev en el estadio Philippe Chatrier de Roland Garros, por un lugar en las semifinales del segundo Grand Slam del año.

10.30 Roland Garros 2023: el torneo inolvidable de Tomás Etcheverry

Al tenista platense de vincha y casi dos metros Roland Garros 2023 le cambió la vida. Su fanatismo por el torneo es tal que su perro de quince años lleva su nombre. Nunca había ganado un solo partido en el polvo de ladrillo parisino y ahora está entre los ocho mejores. Pase lo que pase con Zverev quebrará su récord personal de ganancias en una competencia (nunca antes había embolsado tanto dinero) y mejorará su posición en el ranking: si gana quedará en el puesto 21, su mejor lugar histórico.

El Roland Garros inolvidable de Tomás Martín Etcheverry Jean-Francois Badias - AP

10.15 Swiatek domina a Gauff y se acerca la hora de Etcheverry

La polaca se llevó el primer set por 6-4 y está 5-2 en el segundo ante la estadounidense. A continuación, Etcheverry vs. Zverev, por un lugar entre los cuatro mejores de Roland Garros 2023.

9.30 Juegan Gauff vs. Swiatek por los cuartos de final femeninos

La polaca Iga Swiatek, máxima favorita, y la estadounidense Coco Gauff, sexta preclasificada, se enfrentan ahora en el estadio Philippe Chatrier, de Roland Garros. El partido es parejo en el primer set, y Etcheverry-Zverev está programado para cuando termine el encuentro entre las mujeres.

8.45 Etcheverry: “Es un torneo soñado, pero todavía no termina”

El platense habló con LA NACION en París luego de dar una entrevista a France Television, que transmite el torneo en suelo galo. Contó que su perro de 15 años se llama Roland Garros y se ilusionó de cara a lo que viene. “Intento no demostrar nada. Pero por suerte acá en Roland Garros estoy encarando muy bien los partidos. No me están generando muchos nervios ni presión extra. No me estoy yendo de lo que hay que hacer, de la estrategia. Y espero seguir así. Es un torneo soñado, pero todavía no termina”.

El argentino Tomás Etcheverry, la revelación de Roland Garros 2023

8.30 Único no preclasificado entre los ocho mejores

Si bien es cierto que se benefició de los abandonos prematuros de Daniil Medvedev (segundo preclasificado) y de Jannik Sinner (octavo favorito), Etcheverry es el único de los ocho mejores de Roland Garros 2023 que no estaba entre los preclasificados del torneo. Y llegó hasta aquí sin perder un solo set: venció a Jack Draper por 6-4, 1-0 y abandono; a Alex De Minaur por 6-3, 7-6 (2) y 6-3, a Borna Coric por 6-3, 7-6 (5) y 6-2 y a Yoshihito Nishioka por 7-6 (8), 6-0 y 6-1.

8.15 Zverev: “No quiero irme más”

“Esperemos que haya más. Ahora que estoy aquí, no quiero irme más”, se ilusionó Zverev, de 26 años, antes del partido con Etcheverry. El alemán fue noticia por inyectarse insulina durante su último partido ante el búlgaro Grigor Dimitrov: los organizadores del torneo le dijeron que darse las aplicaciones durante los encuentros no estaba permitido. “Me dijeron que para hacerlo debía irme de la cancha”, contó Zverev, enojado. El tenista alemán padece diabetes de tipo I.