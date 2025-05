Tomás Etcheverry avanza en el ATP de Hamburgo mientras ya conoce a su rival en Roland Garros

Hasta llegar esta semana a Hamburgo, Tomás Etcheverry (55°) había acumulado más reveses que alegrías en la temporada. Es más: de los quince certámenes disputados, sólo había podido ganar dos partidos en uno de ellos, en Santiago de Chile, en febrero. Sin embargo, con empuje, serenidad y disciplina, el argentino está hallando respuestas a tanta incertidumbre en la ciudad portuaria del norte de Alemania. Derrotó al checo Jiri Lehecka (37°; ayer, en los 8vos de final, había superado a Francisco Cerúndolo) por 7-5 y 6-3, en una hora y 52 minutos, para avanzar a las semifinales.

El próximo rival de Etcheverry será el italiano Flavio Cobolli (35°), que venció al español Roberto Bautista Agut (57°) por 7-6 (7-4) y 6-0. El argentino lo superó este año en Australia, en la primera ronda, en cuatro sets.

Tomás Etcheverry por impactar de drive en su victoria ante Jiri Lehecka en Hamburgo Rene Nijhuis/MB Media - Getty Images Europe

En un contexto tan inquietante como el que está Etcheverry, cada muestra de recuperación adquiere valor. El platense de 25 años, cuartofinalista de Roland Garros (su torneo favorito) en 2023, suma tres triunfos en un mismo torneo por primera vez en el año; todo ello a pocas horas del arranque, precisamente, del segundo Grand Slam (el domingo). Frente a Lehecka, un tenista de tiros potentes (sobre todo el revés) y buena resistencia física, Etcheverry hizo un partido muy correcto, con 16 winners y menos errores no forzados que su rival (24 contra 32). Además, logró el 63% de los primeros servicios, ganando el 65% de puntos con el primer saque y el 67% con el segundo.

El festejo de Tomás Etcheverry en el ATP 500 de Hamburgo Rene Nijhuis/MB Media - Getty Images Europe

Esta semana, además, tiene un valor extra para Etcheverry porque está “defendiendo” los puntos obtenidos el año pasado en Lyon, cuando llegó a la final. De hecho, esta semifinal en Hamburgo es su primera instancia entre los cuatro mejores del torneo desde aquella actuación en Francia (perdió con el local Giovanni Mpetshi Perricard). En total, ahora, Etcheverry suma siete semifinales en el ATP Tour y el éxito contra Lehecka es el primero frente a un Top 50 desde que venció a Luciano Darderi (47°) en las semifinales del ATP de Lyon 2024.

Por el otro ladro del cuadro de Hamburgo están Alexandre Muller (Francia) vs. Felix Auger-Aliassime (Canadá) y Andrey Rublev (Rusia) vs. Darderi (nacido en Villa Gesell, pero representando a Italia).

Etcheverry busca su primer título en el ATP Tour. Ya fue subcampeón sobre el polvo de ladrillo de Santiago (2023), Houston (2023) y Lyon (2024), todos eventos de categoría 250. El ATP 500 de Hamburgo fue, históricamente, un torneo con buenas tareas para el tenis argentino. Desde su instauración en el calendario en 1971, fueron campeones Guillermo Vilas (1978), Guillermo Coria (2003), Juan Mónaco (2012) y Leonardo Mayer (2014 y 2017).

Lo mejor de Etcheverry-Lehecka

Los argentinos en París

Pocos minutos después de la victoria en Hamburgo, Etcheverry conoció quién será su rival en la primera ronda de Roland Garros. En el sorteo del main draw realizado en el jardín de los invernaderos de Auteuil, frente al estadio principal del torneo y con la presencia del futbolista francés Ousmane Dembele (PSG), se dispuso que el griego Stefanos Tsitsipas (20° preclasificado) será el rival del platense.

Francisco Cerúndolo, el mejor argentino del ranking, debutará en Roland Garros frente al canadiense Diallo PIERO CRUCIATTI - AFP

Además, Francisco Cerúndolo, 18° preclasificado en el Bois de Boulogne y el jugador sudamericano mejor posicionado en el ranking, debutará ante el canadiense Gabriel Diallo (53°). Un potencial camino del porteño en París lo llevaría a medirse con los siguientes rivales: Marcos Girón o Tallon Griekspoor en la segunda ronda, Grigor Dimitrov en la tercera, Alexander Zverev en 8vos de final y Novak Djokovic o Daniil Medvedev en cuartos de final.

Además, Camilo Ugo Carabelli (52°) vs. el español Jaume Munar (58°), Sebastián Báez (36°) vs. el serbio Miomir Kecmanovic (46°), Francisco Comesaña (64°) vs. el español Pablo Carreño Busta (100°) y Mariano Navone (98°) vs. el estadounidense Brandon Nakashima (28° preclasificado).

Sebastián Báez buscará salir del mal momento en Roland Garros RODRIGO ARANGUA - AFP

Claro que todavía pueden ingresar más raquetas nacionales en el cuadro principal. Este viernes, entre las mujeres, Solana Sierra, María Lourdes Carlé y Julia Riera disputarán la tercera ronda de la qualy. Entre los hombres, harán lo mismo Federico Gómez y Juan Manuel Cerúndolo. Andrea Collarini perdió en la segunda rueda, mientras que Thiago Tirante está jugando por la última ronda de la clasificación.

El español Carlos Alcaraz, campeón defensor, debutará en el Bois de Boulogne frente al japonés Kei Nishikori; el número 1, el italiano Jannik Sinner, ante el francés Arthur Rinderknech. Djokovic lo hará ante Mackenzie Mcdonald (EE.UU.). Entre las mujeres, la última ganadora, la polaca Iga Swiatek (quinta preclasificada; también coronada en París en 2020, 2022 y 2023), se medirá en la primera ronda ante la eslovaca Rebecca Sramkova. La N° 1, la bielorrusa Aryna Sabalenka, jugará contra la rusa Kamilla Rakhimova.