Tomás Etcheverry cayó en su debut en el ATP de Eastbourne: la siempre espinosa transición del polvo de ladrillo al césped para los argentinos

escuchar

Es el momento de la temporada en el que el circuito de tenis está teñido de verde. Claro que ello representa nuevos desafíos. La transición del polvo de ladrillo al césped nunca es sencilla, mucho menos para los jugadores de nuestra región, desacostumbrados a actuar sobre esta última superficie que tiene a Wimbledon como su estación más prestigiosa (este año se jugará desde el 3 de julio). Y esa mudanza la padeció el platense Tomás Martín Etcheverry , en su primer partido luego de una soñada actuación en Roland Garros, donde alcanzó los cuartos de final. El número 32 del ranking mundial se despidió en la primera ronda del ATP 250 de Eastbourne (791.545 euros en premios).

Tomás Etcheverry perdió ante J.J. Wolf en la primera ronda de Eastbourne John Walton - PA

Luego de una destacada tarea en el Abierto de Francia que le cambió el escenario personal y la planificación futura (fue una de las mejores ocho raquetas en París, perdió con el alemán Alexander Zverev; subió casi veinte posiciones en el ranking y obtuvo un premio económico de 400.000 euros), el argentino entrenado por Walter Grinóvero descansó un puñado de días y rápidamente retomó los entrenamientos: primero sobre polvo de ladrillo y, luego, sobre césped, una superficie en la que -teniendo en cuenta únicamente los cuadros principales- sólo había competido en Wimbledon 2022 (perdió en la primera ronda ante el francés Ugo Humbert, en cinco sets). Ahora, en su primer desafío en Eastbourne, se encontró con un inspirado J. J. Wolf (46°; EE.UU.), que triunfó por 6-2 y 6-4, en 1h21m.

Resumen de la derrota de Etcheverry

Etcheverry, de 1.96m, no pudo imponer su fortaleza física sobre el césped británico, en el Devonshire Park. Anotó cuatro aces, cometió una doble falta, logró el 76% de primeros servicios, pero Wolf estuvo más ágil y le rompió tres veces el saque, acción que el jugador nacido hace 23 años en La Plata no pudo imitar (el norteamericano salvó los dos break points que tuvo el sudamericano). Wolf estiró a 3-0 su historial ante jugadores argentinos: ya había vencido a Guido Pella en la primera ronda del US Open 2020 y a Diego Schwartzman en la segunda rueda del último Australian Open.

Ya eliminado en el cuadro individual y antes de enfocarse en Wimbledon, Etcheverry continuará en Eastbourne ya que está inscripto en la competencia de dobles junto con el porteño Francisco Cerúndolo: se enfrentarán a la mejor pareja de la clasificación, el croata Ivan Dodig y el estadounidense Austin Krajicek.

En el cuadro de singles, Fran Cerúndolo (19°; entrenado por Kevin Konfederak) es el cuarto preclasificado del torneo y debutará directamente en los 8vos de final ante el británico Ryan Peniston o el suizo Marc-Andrea Huesler.

Festejo de Sebastián Báez; caída de Podoroska

Sebastián Báez (44°) es el otro tenista argentino presente en el cuadro individual de Eastbourne. El jugador nacido en Billinghurst, partido de San Martín, volvió a competir tras la dolorosa derrota en la primera ronda de Roland Garros ante Gael Monfils (en cinco sets, estando en ventaja) y tuvo un valioso debut en el ATP británico. Es más, logró la tercera victoria sobre césped de su carrera.

En la primera ronda del Rothesay International (el nombre comercial del evento), el jugador entrenado por Sebastián Gutiérrez venció al portugués Nuno Borges (68°; hace dos semanas fue semifinalista en el Challenger de Nottingham, sobre césped) por 6-3 y 6-4, en una hora y siete minutos. El argentino logró un 85% de primeros servicios y no enfrentó break points.

Sebastián Báez debutó en Eastbourne con una valiosa victoria twitter

El rival de Báez en los octavos de final será el estadounidense Tommy Paul, 17° del mundo y segundo preclasificado en Eastbourne.

En tanto que, la rosarina Nadia Podoroska, que había ingresado como Lucky Loser en el main draw del WTA 250 de Bad Homburg (Alemania), perdió en la primera ronda por 6-2 y 6-0, en sólo 59 minutos, con la estadounidense Emma Navarro (60°).

Argentinos en la qualy de Wimbledon

Se puso en marcha la clasificación al cuadro principal de Wimbledon, el tercer Grand Slam del año, con la participación de diez raquetas argentinas (siete hombres y tres mujeres).

Hasta aquí, los resultados:

Gauthier Onclin (Bélgica; 214°) a Thiago Tirante (132°) por 6-2 y 6-0, en 54m.

(132°) por 6-2 y 6-0, en 54m. Taro Daniel (Japón; 105°; cuarto preclasificado) a Marco Trungelliti (232°) por 6-2 y 6-4, en 1h02m.

(232°) por 6-2 y 6-4, en 1h02m. Sho Shimabukuro (Japón, 162°) a Facundo Díaz Acosta (114°) por 6-7 (5-7), 6-3 y 6-4, en 1h59m.

LA NACION